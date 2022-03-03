Русских гонщиков оставили в «Ф-1» и ЧМ без флага и гимна (но в Британию нельзя). Слетели топ-турниры и влияние в федерации

Триколор на «Хаас» не вернется.

В последнюю неделю февраля и первую неделю марта на наш спорт сыпятся санкции со всех сторон – в ответ на всем известную спецоперацию России на Украине.

Одна из ключевых точек – сообщение Международного олимпийского комитета, который очень авторитетен для федераций по олимпийским видам спорта. Даже для Международной автомобильной федерации (ФИА) – она с 2013-го ассоциирована с МОК и мечтает присоединиться к Играм (хоть пока и не очень продвигается).

МОК рекомендовал не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов – «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Но с уточнением о возможности нейтрального статуса:

«В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов».

И 1 марта ФИА провела экстренное заседание Всемирного совета, где подтвердила множество предыдущих отмен топовых этапов, ввела новые ограничения, но оставила гонщикам право выступать.

Что теперь запрещено?

– Проведение международных соревнований на территории Беларуси и России

– Использование флага и гимна, цветов и символики на экипировке и машинах

– Участие национальных сборных (речь об Автоспортивных играх – попытке воссоздать Олимпиаду)

– членов Комиссий ФИА временно отстраняют от работы

– гранты от ФИА приостановлены – как действующие, так и новые

Все – до дальнейшего уведомления. По сути бессрочно.

Гонщики из России и Беларуси сохранили право выступать в нейтральном статусе под флагом ФИА и лишь в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

У Никиты Мазепина формально осталось право выйти на старт в «Формуле-1» – под нейтральным флагом ФИА. Как и у Даниила Квята – поучаствовать в «Ле-Ман» в составе газпромовской G-Drive Racing. Ирина Сидоркова продолжит гоняться в женской Cерии W в рамках Гран-при, а «КАМАЗ-мастер» формально тоже не выкинули из «Дакара» – если только их заявку не прибьют санкции против головного завода, «Ростеха» и ВТБ.

На Гран-при Великобритании Никиту не пустят – федерация островной страны (которая и организует домашний этап) приостановила действие российских и белорусских лицензий на своих соревнованиях. Следовательно, Роберт Шварцман не сможет откатать на «Сильверстоуне» тесты при всем желании, а Сидорковой придется пропустить этап Серии W.

Также британская Федерация призвала автоклубы из других серий повторить их маневр – в соответствии с рекомендациями МОК. Пока тем же путем пошли только в Финляндии и Швеции.

Здесь нужно отметить одну особенность автоспорта: флаг во всех сериях без статуса чемпионата мира присваивается по стране выдачи гоночной лицензии, а не по паспорту – некоторые пилоты меняют несколько формальных «подданств» за карьеру (даже Михаэль Шумахер в детстве гонялся за Люксембург, например). Для смены достаточно подать заявку в федерации условного Казахстана, а не России – не нужны годы «карантинов», согласований и разрешений, можно сразу выходить на старт. Да, без чемпионатов мира, но там участников из России и так не очень много, и серьезной силой он стали только в ралли-рейдах. Не сравнить с биатлоном, например.

Члены гоночного сообщества тоже выступили против – например, Даниил Квят назвал подход массового бана «нечестным»:

«Я очень надеюсь на мирное решение ситуации на Украине и на то, что мы все сможем жить в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров, путем уважительного диалога.

Меня ужасает видеть конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооруженные конфликты влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным Миром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от G-Drive Racing (@gdriveracing)

Также хочу подчеркнуть и обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе – уважению, единству и миру. Кто как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена», – написал №26 в инстаграме.

«Если Мазепин сможет остаться в команде без финансовой поддержки «Уралкалия», то не нужно исключать его из-за гражданства, – высказался и советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Медведева тоже пока не исключили из международного тенниса. Проблема в российском финансировании.

Было бы контрпродуктивно помогать России выстраивать позитивный имидж с помощью Гран-при. В давлении со стороны команд не было никакой необходимости».

Да, этап в Сочи теперь официально исключен из календаря – формальное утверждение решения вместе с заменой ждут 18 марта. Если раньше промоутер надеялся на процесс «приостановки» контракта и последующей стабилизации, то ФИА воспользовалась пунктом «форс-мажора». Вопрос 2023-го и переноса гонки под Питер на «Игору Драйв» пока не поднимался.

И потеря Гран-при – не единственная: отменен целый ряд гонок в России.

Только «Шелковый путь» еще может состояться как ралли-рейд в рамках частной гонки или чемпионата России. Но о славе «второго «Дакара» можно сразу забыть.

Россия теряет всю власть в автоспорте. А она была

Как раз перед драматичным февралем ФИА получила нового президента – бывшего раллиста и родственника богатого клана из ОАЭ Мохаммеда Бен Сулайема. После смены руководства большинство комиссий тоже прошли через процедуры выборов – и вертикали управления мировыми гонками оказались 15 человек из России.

Важнейшим представителем страны в вертикали управления мировыми гонками был Виктор Кирьянов – президент РАФ (Российской Автомобильной Федерации) с 2003-го (по совместительству – управляющий директор по инфраструктурным проектам «Ростеха»). Он же – член Всемирного совета по спорту ФИА с 2012-го: совет принимает все решения по правилам для всех гоночных серий ФИА. Туда входят 26 членов, в том числе президент федерации и босс «Формулы-1». Именно этот совет должен 18 марта утвердить резолюцию регулятора – и Кирьянов согласился добровольно временно сложить полномочия.

«В сложившейся обстановке Приоритетом для РАФ является обеспечение возможности участия российских спортсменов в соревнованиях по автоспорту на международном уровне, – объяснила пресс-релиз федерации. – Именно это подчеркнул в своем выступлении на заседании Президент РАФ Виктор Кирьянов, который обратился к членам Всемирного совета с просьбой не лишать спортивных полномочий Российскую автомобильную федерацию и дать возможность российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Одновременно с этим, будучи титульным членом Всемирного совета, он подтвердил свою готовность временно сложить полномочия, а также отозвать из всех комиссий ФИА представителей РАФ.

Российская автомобильная федерация считает, что всем спортивным организациям необходимо занимать нейтральную позицию в этих вопросах, быть сосредоточенными на спортивных достижениях и не использовать их в качестве инструмента политического давления».

Чуть менее влиятельная, но важная должность в Комитете гонщиков досталась первому русскому в «Ф-1» Виталию Петрову – именно организация пилотов двигала большинство изменений в безопасности болидов последних лет.

Также Россия потеряет представителей в Комиссиях по ралли, гонкам класса GT, турингу, дрэг-рейсингу, картингу, дрифту и цифровому спорту. Приостановлены полномочия наших делегатов в Комиссиях по трассам, омологации, историческому автоспорту, одноместным авто и наземным рекордам. Больше нет голоса в Комиссиях официальных лиц и волонтеров, а также Женщин в автоспорте.

Первый блок, например, много решал в составлении правил и регламентов соответствующих серий – то есть буквально допускают или запрещают отдельные детали, ограничивают мощности моторов, и работают над вопросами допуска (или недопуска) условных водородных авто на условный «Ле-Ман». От их голосов зависел облик гоночных машин настоящего и будущего.

На приглашении россиян в судьи топовых чемпионатов ситуация пока не скажется – спортивные комиссары имеют право продолжать работу на тех же условиях, что и гонщики. К примеру, Виталия Петрова раньше приглашали представителем пилотов на Гран-при Португалии в 2020-м – сейчас изменился бы только флаг в телеграфике (с триколора на нейтральный).

Другие последствия решения ФИА уже видны:

– Команда G-Drive Racing вернулась на символику RAF

– Команда-вертикаль «Ф-2», «Ф-3» и «Ф-4» «Хайтек», принадлежавшая владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину (и доводившая его сына до «Ф-1»), сменила юридического владельца – ее директор формально выкупил все акции, брендинг химического гиганта пропал с ливреи

– «Хаас» убрал любое упоминание «Уралкалия» и триколора с машины, сайта и соцсетей. Судя по формулировке резолюции ФИА, болид во флаг России больше не оденут

– Да и сам Никита убрал все флаги и любые упоминания национальности в соцсетях

– Немецкий RTL инсайдит о жестком требовании спонсора Мика Шумахера – компании 1&1 – о разрыве сделки с «Уралкалием». Вопрос стоит в формате ультиматума: или уходят Мазепины, или финансирование из Германии

Вообще Никита и в 2021-м выступал под флагом РАФ (из-за допингового скандала) – но теперь все намного серьезнее.

Правда, не всех российских бизнесов коснулся имиджевый удар: «Феррари», например, сохранила сделку с «Касперским». «Это мировая компания», – прокомментировал вопрос шеф Скудерии Маттиа Бинотто.

Похоже, автоспорт переживает мировую турбулентность еще в легком режиме.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; East News/Antonin Vincent / IPA/Sipa USA, Paulo Maria / IPA/Sipa USA; REUTERS/Albert Gea; РИА Новости/Нина Зотина