Гонщики «Ф-1» и MotoGP принимают ледяные ванны в баках для мусора. Нет, серьезно

Спасаются от жары.
Каждый день пилоты любых чемпионатов усердно тренируются, но для некоторых этапов одних усилий в спортзалах мало – из-за суровых условий.
Например, недавние тесты MotoGP приняла новая трасса «Мандалика» в тропическом курорте в Индонезии. Там царит невыносимая жара: местные 30 по Цельсию превращают гонки в жестокое испытание.
«Ощущается, как 200 градусов», – писал в инстаграме чемпион Фабио Куартараро. На встречу с фанатами он смог выйти только в таком виде:
Пилот «Сузуки» Алекс Ринс выбрал другой способ бороться с погодой – принял ледяную ванну в мусорном баке.
#MandalikaTest complete 🏁 It’s time for a well-deserved #MandalikaRest 😎 pic.twitter.com/f8CN1o8mNB— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 13 февраля 2022 г.
Это распространенная практика: так же делал Пьер Гасли в Сингапуре (прямо на задворках склада у боксов «Торо Россо»!)
Таскать с собой нормальные ванны – затратно в смысле стоимости перевозки и не все команды могут позволить себе спускать ресурсы на их поиск на месте. Хотя пилотам со спонсорами вроде Маркуса Эрикссона обычно везет:
Правда, это уже роскошь!
Гонщик «Ред Булл», похожий на Тома Круза – о русских девушках, вызове Wylsacom и адской тренировке в сауне
Пилот «Ф-1» на видео показал, как ожесточенно вкалывает в зале. Это ответ всем, кто не считает гонки спортом
Гонщик «Ф-1» накачал 15 кг ради дебюта. Иначе не выдержал бы пилотаж – ведь сперва весил 45 кг
Фото: youtube.com/скриншоты
Комментарии