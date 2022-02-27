Гонщики «Ф-1» и MotoGP принимают ледяные ванны в баках для мусора. Нет, серьезно

Спасаются от жары.

Каждый день пилоты любых чемпионатов усердно тренируются, но для некоторых этапов одних усилий в спортзалах мало – из-за суровых условий.

Например, недавние тесты MotoGP приняла новая трасса «Мандалика» в тропическом курорте в Индонезии. Там царит невыносимая жара: местные 30 по Цельсию превращают гонки в жестокое испытание.

«Ощущается, как 200 градусов», – писал в инстаграме чемпион Фабио Куартараро. На встречу с фанатами он смог выйти только в таком виде:

Пилот «Сузуки» Алекс Ринс выбрал другой способ бороться с погодой – принял ледяную ванну в мусорном баке.

Это распространенная практика: так же делал Пьер Гасли в Сингапуре (прямо на задворках склада у боксов «Торо Россо»!)

«Когда гоняешься по Сингапуру – он ощущается как ад, – комментировал Серхио Перес в интервью для Sports.ru. – И потому нужно хотя бы подойти поближе, чтобы подготовиться ментально – к 2 часам гонок по трассе из 22 поворотов с таким вот уровнем влажности… Это очень-очень жестко. Такое – только для Сингапура, чтобы докопаться до минимальных уровней энергии».

Потому Серхио готовится к этой гонке примерно так:

Но почему для охлаждения используют именно мусорные баки? Их можно найти где угодно, они компактные по форме и не занимают много места в закрепленной за командой зоной паддока.

Таскать с собой нормальные ванны – затратно в смысле стоимости перевозки и не все команды могут позволить себе спускать ресурсы на их поиск на месте. Хотя пилотам со спонсорами вроде Маркуса Эрикссона обычно везет:

Правда, это уже роскошь!

Фото: youtube.com/скриншоты