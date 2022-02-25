В «Ф-1» сняли триколор с болида: Мазепин выехал без лого «Уралкалия», наклейки убрали и с грузовиков

От российской символики временно избавляются.

Год назад в «Формуле-1» появилось необычное сочетание цветов: болид американской команды «Хаас» раскрасили в бело-сине-красный после спонсорской сделки с «Уралкалием» и подписания дебютанта из России Никиты Мазепина. Итальянская пресса оценила контракт на €20 млн в год – владелец химического конгломерата и отец Никиты Дмитрий позже назвал оценку «плюс-минус близкой к истине».

Целый год на Гран-при все видели машину в таких цветах:

И форму команды в тех же цветах.

Но с 25 февраля триколора (пока) больше нет в «Ф-1»: Никита выехал на третий день тестов в полностью белой ливрее.

«Хаас» сменил раскрас на фоне решения президента РФ Владимира Путина о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Вообще накануне вечером механики «Хааса» посмотрели выступление президента США Джозефа Байдена с объявлением санкций против российских активов…

Menuda foto de @adamcooperF1. Tras una intensa jornada de trabajo, los trabajadores del equipo Haas descansan… pero con un ojo puesto en el discurso de Joe Biden sobre la guerra en Ucrania. Si cortan lazos con Uralkali, se pueden ver sin trabajo en poco tiempo. Preocupación. pic.twitter.com/9q1eCVfekF — Víctor Abad (@victorabadf1) 24 февраля 2022 г.

И пошли снимать спонсорские наклейки еще и с грузовиков.

Наутро моторхоумы команды выглядели вот так:

Айдентику «Уралкалия» убрали и из соцсетей – и сменили цвета:

У Мазепина и шефа команды Гюнтера Штайнера отменены все плановые медиасессии, дальнейшие комментарии «Хаас» не дает.

Следующие тесты «Формулы-1» запланированы на 10-12 марта, первый Гран-при сезона пройдет там же в Бахрейне 18-20 марта – к ним, должно быть, «Хаас» и планирует окончательное решение по спонсору и ливрее.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; twitter.com/HaasF1Team