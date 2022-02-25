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В «Ф-1» сняли триколор с болида: Мазепин выехал без лого «Уралкалия», наклейки убрали и с грузовиков

Формула-1
Хаас Хаас
Никита Мазепин Никита Мазепин
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Авто Авто

От российской символики временно избавляются.

Год назад в «Формуле-1» появилось необычное сочетание цветов: болид американской команды «Хаас» раскрасили в бело-сине-красный после спонсорской сделки с «Уралкалием» и подписания дебютанта из России Никиты Мазепина. Итальянская пресса оценила контракт на €20 млн в год – владелец химического конгломерата и отец Никиты Дмитрий позже назвал оценку «плюс-минус близкой к истине».

Целый год на Гран-при все видели машину в таких цветах:

И форму команды в тех же цветах.

Но с 25 февраля триколора (пока) больше нет в «Ф-1»: Никита выехал на третий день тестов в полностью белой ливрее.

 
 
«Хаас» сменил раскрас на фоне решения президента РФ Владимира Путина о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Вообще накануне вечером механики «Хааса» посмотрели выступление президента США Джозефа Байдена с объявлением санкций против российских активов…

И пошли снимать спонсорские наклейки еще и с грузовиков.

Наутро моторхоумы команды выглядели вот так:

Айдентику «Уралкалия» убрали и из соцсетей – и сменили цвета:

У Мазепина и шефа команды Гюнтера Штайнера отменены все плановые медиасессии, дальнейшие комментарии «Хаас» не дает.

Следующие тесты «Формулы-1» запланированы на 10-12 марта, первый Гран-при сезона пройдет там же в Бахрейне 18-20 марта – к ним, должно быть, «Хаас» и планирует окончательное решение по спонсору и ливрее.

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Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; twitter.com/HaasF1Team

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