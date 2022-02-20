Чемпион «Дакара» выбил главного антагониста тараном на двух колесах – не справился с машиной после обгона

Жара в битве электрокаров.

Спустя месяц после завершения «Дакара» главные звезды ралли-рейда снова встретились в песках Саудовской Аравии. Четырехкратный победитель марафона Нассер Аль-Аттия присоединился к раллийным легендам Карлосу Сайнсу-старшему и Себастьяну Лебу в соревнованиях электровнедорожников Extreme E. И первый этап нового сезона – X-при Пустыни – проходит в знакомых декорациях.

Дебют Аль-Аттии в Extreme E вызвал шутливую реакцию Леба: «Опять ты!» Еще бы – на «Дакаре» девятикратный чемпион мира по ралли так и не смог вырвать победу у катарца. С Сайнсом у «эмира пустыни» тоже богатая история сражений. В прошлом году соперники сошлись на Ралли Андалусии – и гонка закончилась скандалом.

Аль-Аттия довольно нагло срезал шпильку, получил штраф, но все равно выиграл у Сайнса. Испанец действия конкурента не оценил:

«Гонщику уровня Нассера не нужно срезать, чтобы бороться за победу. В прошлом году он сделал похожее. К сожалению, стюарды закрыли инцидент двухминутным штрафом – это не соответствует всему, что мы обсуждали на брифингах. Срезка – это неспортивно, и она ставит под угрозу не только будущее этого прекрасного ралли, даже хуже – зрителей и других участников».

Катарец молчать не стал и напомнил, как Карлоса самого ловили на срезке. Отношения между пилотами не самые теплые уже давно: они сталкивались еще в 2010-м и с тех пор время от времени перебраниваются в прессе.

На первом этапе Extreme E 2022 года все три раллиста сошлись в квалификационном заезде. Леб, выступающий за команду семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, здорово стартовал и оторвался, а сражение Аль-Аттии и Сайнса закончилось мощной аварией:

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Нассер почти весь круг настигал соперника и переусердствовал при обгоне. Пилота «Абт» занесло далеко за пределы оптимальной траектории, и в отчаянной попытке попасть в ворота он выбил красную машину «Аксиона-Сайнс».

Вид из кабины испанца: болид стремительно летит к столкновению на двух колесах!

Карлос доковылял до смены, но повреждения оказались слишком серьезными, и команда заезд не завершила.

Судьи в итоге наказали Аль-Аттию: ему с Юттой Кляйншмидт придется пробираться в финал через «безумную гонку» с другими аутсайдерами. Шанс на решающую схватку с Сайнсом остается – то ли еще будет!

Фото: твиттер Extreme E; ютуб-канал Extreme E