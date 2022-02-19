Эволюция болидов «Феррари» в «Ф-1»: 71 год гонок в 45 секундах

Легенда автоспорта. «Феррари» заслуженно занимает место самой легендарной команды в «Ф-1». Это единственный коллектив, который гоняет в чемпионате с самого его появления. Спустя 71 год на счету Скудерии уже 1030 стартов в Гран-при, 238 побед и 16 кубков конструкторов – что делает ее самой успешной командой «Формулы-1».

Годы шли, сменялся регламент, а вместе с ним и облик болидов. Неизменным оставался только гарцующий жеребец на логотипе.

Вся история итальянского коллектива уместилась в одно короткое видео:

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И теперь «Ф-1» и «Феррари» вновь ждут кардинальные перемены: итальянцы врываются в 2022-й с мегареволюционным болидом и культовой расцветкой, чтобы попытаться вернуть себе высшую ступень пьедестала.

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Даже название машины F1-75 отсылает к 75-тилетию первого автомобиля под брендом «Феррари»! И это после SF90 в честь 90-летия всей команды – да, у Скудерии все пропитано историей.