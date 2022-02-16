Команда из России взяла красотку в гонки на выносливость. Она чуть не погибла на молодежном Гран-при и разносит серию для женщин

Ведет горячий инстаграм и мечтает об «Ф-1».

Русская команда G-Drive Racing устроила мощное объявление состава на 2022-й: оформила возвращение на трек Даниила Квята.

Но за обсуждением Торпеды немного скрылся еще один трансфер, хоть и не для полного сезона WEC, а для европейского чемпионата-аналога – ELMS. В него входят 6 четырехчасовых гонок на выносливость по трассам для «Формулы-1» – по Имоле, «Поле-Рикаре», «Хунгарорингу», «Барселоне», «Спа» и «Портимане» (в этом году его в календаре Гран-при нет). ELMS считается отличной тренировкой для подготовки к «Ле-Ману» – и там гоняются те же команды на тех же машинах. Только экипажи отличаются.

И у G-Drive Racing (спонсируемой «Газпромнефтью») тоже так: на чемпионате мира WEC поедет №26 с Квятом, Рене Биндером и Джеймсом Алленом, а ELMS к гонщику-менеджеру организации Роману Русинову добавили 21-летнюю немецкую гонщицу Софию Флерш. Если G-Drive удастся найти деньги на вторую заявку для «Ле-Мана», то именно Флерш и Русинов составят 2/3 того экипажа.

Ее путь в молодежках не сильно отличается от любого среднего европейского гонщика: дебют – в немецкой «Ф-4» (самой конкурентной в мире) с парой подиумов, но без заезда в топ-10 общего зачета, затем – переход в европейскую «Ф-3» с одним заездом в топ-10 за год. Не спешите иронизировать: в тот год катались большие звезды нынешней «Ф-2» вроде Мика Шумахера, Дэна Тиктума, Юри Випса, Роберта Шварцмана, Чжоу Гуаньюя и нового чемпиона «Индикара» Алекса Палу – компания очень приличная. Нельзя сказать, будто София соревновалась с ними совсем на равных, но и не проигрывала невероятные секунды.

Потому ее тогда и записали в «самые перспективные девушки-гонщицы планеты» – более талантливых в возрасте «до 20 лет» на горизонте просто не было. И как раз одновременно с попытками Флерш найти финансирование на продвижение карьеры запустилась Серия W – чемпионат на болидах спецификации «Ф-3» чисто для женщин без платы за вход и с призовым фондом в $500 тыс за титул.

Однако София сходу отказалась в нем участвовать – и прославилась постоянными высказываниями в стиле «не нужна миру эта ваша серия W».

«Победительнице гонки – 28 лет. Каков средний возраст девушек на подиуме? У них нет шансов сражаться против мужчин на высшем уровне. И все зрители видят, что женщины просто слишком медленные. Это единственное, что показывает Серия W. Неверный путь!» – написала Флерш в твите, который впоследствии удалила.

«Это коммерческий проект – и только для женщин, – рассказала она потом позже поподробнее для Le Figaro. – Но пол не должен играть решающей роли: в других областях такое считается недопустимым. В автоспорте выбрали другой путь: рядом с успешным мужским миром создали мир только для женщин.

Девушки выступают за рулем медленных машин – потому что это бесплатно. Эти болиды на «Ред Булл Ринге» уступают даже «Формуле-4».

Обычно парни дебютируют в 15 лет, гоняют одновременно в двух- трех чемпионатах и платят за до €800 тыс. При всем уважении, я не понимаю, почему это замалчивают. Профи знают путь молодого гонщика и расценки в молодежных сериях. Единственный способ попасть в «Ф-1» – работать с лучшими командами в лучших сериях. Девушки и их родители должны это знать.

Организаторы привлекают внимание к спорту и рассчитывают найти спонсоров – для серии или для гонщиц. Но в первый же день тестов спонсор заметит: результаты девушек намного хуже, чем у парней. И придут к выводу: девушки более медленные.

Если благодаря Серии W девушки узнают об автоспорте – это, конечно, хорошо. И это единственный аргумент в ее пользу. Он не оправдывает разделения на мужские и женские чемпионаты. Такая идея давно устарела. В образовании, коммерческой сфере и даже в армии от этого пережитка прошлого давно отказались.

Как улучшить положение женщин в автоспорте? Надо подталкивать девочек в картинг с 6-10 лет. Давать командам бонусы за приглашение девушек – может, скидки на аренды моторов или шин, меньшие взносы.

Почему бы не пригласить девушку в чемпионат, где гонщики меняются по ходу гонки, например в WEC, ELMS или GT Masters? В Extreme E пошли по такому пути. В «Формуле-1» команды с девушками могли бы получить право на дополнительную финансовую или техническую поддержку. Или, например, разрешение на третью машину – при условии, что за рулем девушка. Это открыло бы двери для новых спонсоров, аудитория бы удвоилась.

Женщинам нужны шансы на подиумы чемпионатов мира. Только тогда будет интерес у команд, производителей и спонсоров.

Сложно сказать, когда в «Формуле-1» появится гонщица – пока там нет запроса. Я могла бы доказать, что могу, но у меня нет 2-3 миллионов евро в год на «Формулу-2». Мои спонсоры помогли мне попасть в WEC и DTM. После пары дней тестов в GT3 я не так много уступила Майку Рокенфеллеру (двукратному победителю «Ле-Мана», чемпиону «Дайтоны» и ДТМ). В 2020-м мой экипаж занял девятое место на «Ле-Мане».

Но еще лучше мир запомнил ее по жуткой аварии на Гран-при Макао – главной гонке для юных талантов.

София сломала несколько позвонков, перенесла 10-часовую операцию наутро после гонки и восстанавливалась всю зиму. Невероятно, но она успела к старту нового сезона – правда, место в «Ф-3» уплыло вместе с шансами на «Ф-2», и немке пришлось перейти в менее престижную европейскую «Региональную Формулу» (машины тоже спецификации «Ф-3», но мощность мотора меньше, а конкуренция и обслуживание – похуже). Там она заняла седьмое место в общем зачете, но временами ездила вполне на уровне Фредерика Вести из академии «Мерседеса» или Олли Калдуэлла из программы «Альпин».

В 2020-м она попробовала вернуться в «Ф-3», но топовый уровень не потянула: 29 место в общем зачете и 1 въезд в 15 сильнейших. Правда, примерно такой же результат показали сын Ральфа Шумахера Давид или слушатель академии «Ред Булл» Джек Дуэн – в общем, София так и осталась примерно средним европейским пилотом – вполне сравнимым с другим недавним новичком G-Drive Франко Колапинто.

Тогда-то Флерш и перешла в гонки на выносливость, а среди девушек никого сильнее так пока не объявилось.

Но не стоит записывать Софию в феминистки – нравы у нее достаточно свободные.

«Я гонщик и спортсмен, но с другой стороны я также и девушка. Люблю красиво одеваться и позировать для фотографий, – рассказала она в интервью Autobild. – Когда я публикую фотографии себя в машине, то получаю лишь небольшую часть тех лайков, которые мне ставят как девушке. Их фанаты лучше воспринимают. Пловцы, пляжные волейболисты и многие другие атлеты легко показывают точеные тела – даже на прайм-тайм на телевидении.

Мужчины-гонщики тоже проводят модные съемки. Мне нравится подход Льюиса Хэмилтона: Он тоже за пределами трассы ходит красивых нарядах, и это не мешает ему добиваться результата. Я ориентируюсь на него.

Я должна быть не менее сексуальна, чем они [гонщики-мужчины]. У меня есть свои пределы, но мне нравится показывать себя. При этом мне важно представлять себя не только как модную девочку, иначе меня перестанут воспринимать как спортсменку. Хэмилтон любит показывать свои шесть шикарных кубиков, фотографируясь, например, во время серфинга. Почему нет?. Спортсмен имеет полное право гордиться своим телом, ведь он много над ним работает. Посмотрите на аккаунт Криштиану Роналду в инстаграме: самый популярный мужской пресс на 172,5 млн подписчиков.

Обращают ли внимание спонсоры на активность в соцсетях? Очень много. Все всегда первым же вопросом хотят узнать о цифрах из соцсетей. И чем больше охват — тем интереснее ты для спонсоров. А это важно для меня, поскольку так я могу расширять свой собственный бренд.

Но и мечту об «Ф-1» она не оставляет!

«Я бунтарка, потому и стану первой женщиной-чемпионкой в мире мужчин, в «Формуле-1», – заявила гонщица в эфире BBC. – Все последние 14 лет люди спрашивают меня: «Зачем ты вообще гоняешься? Ты же женщина, ты ничего не добьешься.

Их слова мотивирует меня тренироваться еще больше. Чтобы показать им – все возможно. Я на 100% уверена, что женщина может быть столь же быстра, как мужчина, и может стать чемпионкой».

Кто знает, может, именно выступления за русскую команду помогут: ведь Колапинто после года в G-Drive получил место в «Ф-3» – вдруг и Флерш засветится?

Фото: instagram.com/sophiafloersch