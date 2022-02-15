В «Ф-1» – секретная внезапная обкатка очень странного болида. Нос и крылья вообще не похожи на конкурентов, днище – уникально изогнутое

Спецоперация от «Альфа Ромео».

В «Формуле-1» сейчас активная пора подготовки к тестам: первый день стартует 23 февраля, и нему все команды собирают машины и отсылают расходники с деталями на место заездов в Барселону. А параллельно маркетинговую мощь накачивает насос из презентаций: каждый день фанатам показывают хотя бы новую ливрею на шоукаре или объявляют о подписании очередного сильного спонсора.

Некоторые особо нетерпеливые не ждут тестов и выезжают на трек как можно раньше в рамках разрешенных съемочных дней (100 км дистанции без сбора данных с отчетами в «Ф-1» и на особых шинах). Сперва правом воспользовался «Астон Мартин», затем грядущие визиты на трассы анонсировали «Альфа Таури» и «Уильямс».

А итало-швейцарскую «Альфа Ромео» вообще не ждали до 23-го: бывшая команда Кими Райкконена запланировала показать ливрею только 27 февраля и вообще молчала все межсезонье – ни сливов, ни утечек. Но 15-го она внезапно выехала в камуфляжной ливрее на тестовый трек «Феррари» во Фьорано – и обкатала машину для 2022-го с Валттери Боттасом за рулем.

И мир правда увидел не какой-то шоукар, как у «Ред Булл», а реальный самый настоящий болид. И очень странный.

Только посмотрите на форму носа и антикрыла!

Три пластины с минимальными прорезями, с утолщением в первой трети по отношению к носу, кончаются задолго до внешних граней… Такого мы еще не видели!

И, конечно, нос: толстый, короткий, вроде бы высокий, с особенной конструкцией – как бы небольшим закрылочком под ним.

Чем-то очень напоминает изогнутые формы крепления антикрыльев до 2008-го (но, конечно, не настолько экстремальное):

В 2022-м мы такого еще не видели – сравните с другими более-менее реальными машинами:

У «Альфа Таури» – более низкий, длинный и узкий, а еще более плоский и расположен намного ближе к асфальту:

У «Астон Мартин» – совершенно другой: тоже короткий и толстый, но еще и самый высокий, буквально задранный:

Форма антикрыла – тоже другая: просветы между пластинами намного шире, соединены с торцевыми частями и агрессивнее развернуты, нет утолщения в первой трети, но две из них словно спаяны в одну.

Версия «Макларена» – наверное, больше всех похожа на детали последних лет: довольно длинный и узкий нос с обычными пластинами.

Просто у передних антикрыльев существуют по сути два направления: загрузка прижимной силой или перенаправление воздушного потока за передние колеса для «очищения» от турбулентности. Первый подход – экстремальная версия «Астон Мартин»: она помогает создавать нагрузку спереди. Второй – как раз экстремальная версия «Альфа Ромео»: все ради снижения лобового сопротивления, прижим больше создается в задней части.

С формой носа та же история: высокое положение теоретически открывает днище и диффузор для лучшего «питания» потоком, а более низкое воспроизводит эффект «присасывания» к асфальту не только позади болида, но еще и спереди. «Астон Мартин», очевидно, пошел по пути максимизации прижима сзади и постарается сбалансировать его загруженным антикрылом, а все остальные команды выбрали второй подход – ведь так теоретически доступно больше инструментов для более точной настройки. «Альфа Ромео» же показала абсолютно экcтремальное решение второго подхода – даже интересно, скопирует ли кто-то их нос на тестах.

Также итало-швейцарская команда удивила и необычной формой заднего антикрыла. Посмотрите на фотки машин других команд – у них «спойлер» намного чище, плавнее и эстетичнее. Версия «Альфа Ромео» – словно гибрид вариантов 2021-го и 2022-го.

Но особенно выделяется кривое днище:

Его даже не с чем сравнивать: никто больше еще не показывал ничего подобного. Похоже, именно бывший «Заубер» первым осмелился установить на болид реальные дополнительные детали аэрообвеса – замену запрещенным дефлекторам, боковым рассекателям и упрощенным задним антикрыльям. Скорее всего, на тестах ровненькие и красивенькие бока всех машин получат схожие формы – одна заковыристей и изобретательней другой.

И стоит поаплодировать «Альфа Ромео». Обкатывать реальные решения за неделю до тестов, пока остальные отстреливаются запусками ливрей и «прототипов» – невиданное дело для вчерашних аутсайдеров. Какой дизайн каких «Уильямсов»? Ближайший день мир «Формулы-1» будет говорить только о секретных тестах во Фьорано, а каждый снимок с техническими деталями разберут до пикселя.

Гонка вооружений новой «Формулы-1» стартовала.