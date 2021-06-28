Чемпиону «Ф-1» Нико Росбергу – 37 лет. Вот как он победил Хэмилтона – прямая речь, подкаст с аналитикой и 4 текста о его жизни после Гран-при

Учебное пособие для любого претендента на титул.

27 июня 37 лет исполнилось единственному с 2014-го чемпиону «Ф-1» не по фамилии «Хэмилтон» – Нико Росбергу. Бывший напарник и победитель Льюиса уже давно и обстоятельно наслаждается пенсией и инвестициями в зеленые технологии, но все в «Формуле-1» его до сих пор помнят – и с каждым годом ценят все больше.

Просто с 2014-го «Ф-1» видела лишь двух чемпионов – под номерами 44 и 6. Помимо Росберга, бросить вызов Хэмилтону удалось только Себастьяну Феттелю в 2017-м 2018-м, а еще Максу Ферстаппену только сейчас – после доводки болида «Ред Булл» до состояния быстрейшего в пелотоне. Однако Себа подвела надежность и темпы развития «Феррари» (да и собственные пилотажные косяки), а Макс пока еще в статусе претендента – так что реальным единственным победителем современного Хэмилтона остается один лишь Росберг.

Как же Нико это сделал? Изменил собственный подход к гонкам и искал любую мелочь, чтобы стать лучше: ходил к психологу, придумывал специальные перчатки, сдирал краску со шлема, сбрасывал массу в ключевой момент сезона, играл с Льюисом в психологические игры и бесил жену попытками справиться с джетлагом. Мы финализировали главные моменты в подкасте.

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Однако №6 и сам честно и открыто рассказывал о противостоянии с Льюисом – вот его прямая речь для официального подкаста «Формулы-1» Beyond The Grid. Там Нико оценил, как его закалило соперничество с Шумахером и выстроил всю жизнь вокруг достижения победы.

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Сейчас Нико не хочет и слушать о возможном возвращении за руль в качестве гонок. Он инвестирует в зеленые технологии, медитирует, философствует, рулит берлинским фестивалем GreenTech и командой в новой раллийной электросерии Extreme Е, ведет видеоблог-миллионник с тест-дравами и закупается дорогущими яхтами и гиперкарами.

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Правда, не все и всегда у него идет по плану.

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Но все равно – с днем рождения, Нико!

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com; instagram.com/nicorosberg