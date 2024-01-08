Кайзер – только так все называют Франца Беккенбауэра. А почему?
Есть две версии.
Франца Беккенбауэра больше 50 лет при жизни называли Кайзером, теперь при прощании тоже говорят именно так.
Как это повелось?
Кто такой Кайзер?
Кайзер – по сути, синоним слова «император» в немецком языке. То есть монарх, правитель страны.
Этимологически «кайзер», как и «царь» на русском, восходит к Caesar – то есть Гаю Юлию Цезарю, родоначальнику императорской власти в Римской империи.
За пределами Германии титул Кайзер укрепился в отношении троих императоров: Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II, которые правили с 1871-го по 1918-й. Исторический период так и называется – кайзеровская Германия.
Как прозвище приклеилось к Францу?
Существует две версии: одна отсылает к 1968 году, другая – к 1969-му.
Сам Беккенбауэр придерживался этой. Корень – его фотография в Вене, рядом с бюстом Франца Йозефа I, австрийского кайзера. Снимок сделали перед товарищеским матчем с «Аустрией», опубликовали в местном издании, а журналист Зепп Граф назвал Беккенбауэра кайзером от футбола.
Альтернативная теория – о материале Bild, назвавшей 10 июня 1969-го Беккенбауэра «Кайзером нации» после первой победы «Баварии» в Бундеслиге. Тогда в стране уже был «Бомбардир нации» – Герд Мюллер, для нового лидера придумали другое сильное прозвище в том же стиле. Хотя не исключено и то, что Bild просто вывел на новый уровень и закрепил австрийскую придумку.
Рассказывают, что в следующие годы титул закрепился еще прочнее, особнно после эпизода в матче с «Шальке», за который играл «Король Вестфалии» (а немцы любили такое!) Райнхард Либуда. На нем Франц нарушил правила, фанаты стали освистывать Беккенбауэра, а он в ответ, назло болельщикам, долго жонглировал мячом прямо у гостевой трибуны. Чтобы подчеркнуть, что Франц превзошел таким образом местного короля, как раз идеально подошел титул Кайзера.
Дальнейшая карьера только доказала: все верно.
Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Хотя теперь это кажется очевидным)
В таком случае логичнее упомянуть что-то вроде "вечная память", но уж точно не "да здравствует".
Вы какого нового Кайзера имеете в виду?
Латынь всему основа.