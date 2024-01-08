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Кайзер – только так все называют Франца Беккенбауэра. А почему?

Есть две версии.

Франца Беккенбауэра больше 50 лет при жизни называли Кайзером, теперь при прощании тоже говорят именно так.

Как это повелось?

Кто такой Кайзер?

Кайзер – по сути, синоним слова «император» в немецком языке. То есть монарх, правитель страны.

Этимологически «кайзер», как и «царь» на русском, восходит к Caesar – то есть Гаю Юлию Цезарю, родоначальнику императорской власти в Римской империи.

За пределами Германии титул Кайзер укрепился в отношении троих императоров: Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II, которые правили с 1871-го по 1918-й. Исторический период так и называется – кайзеровская Германия.

Как прозвище приклеилось к Францу?

Существует две версии: одна отсылает к 1968 году, другая – к 1969-му.

Сам Беккенбауэр придерживался этой. Корень – его фотография в Вене, рядом с бюстом Франца Йозефа I, австрийского кайзера. Снимок сделали перед товарищеским матчем с «Аустрией», опубликовали в местном издании, а журналист Зепп Граф назвал Беккенбауэра кайзером от футбола.

Альтернативная теория – о материале Bild, назвавшей 10 июня 1969-го Беккенбауэра «Кайзером нации» после первой победы «Баварии» в Бундеслиге. Тогда в стране уже был «Бомбардир нации» – Герд Мюллер, для нового лидера придумали другое сильное прозвище в том же стиле. Хотя не исключено и то, что Bild просто вывел на новый уровень и закрепил австрийскую придумку.

Рассказывают, что в следующие годы титул закрепился еще прочнее, особнно после эпизода в матче с «Шальке», за который играл «Король Вестфалии» (а немцы любили такое!) Райнхард Либуда. На нем Франц нарушил правила, фанаты стали освистывать Беккенбауэра, а он в ответ, назло болельщикам, долго жонглировал мячом прямо у гостевой трибуны. Чтобы подчеркнуть, что Франц превзошел таким образом местного короля, как раз идеально подошел титул Кайзера.

Дальнейшая карьера только доказала: все верно.

Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

15 комментариев
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Никогда не задумывался, что «кайзер» это «цезарь» 🤔
Хотя теперь это кажется очевидным)
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Ответ igls54
Умничаешь? А то что, такие люди, хоть и умирают, но остаются в памяти навсегда - вариант не рассматривается?
Сумничать не я пытался, неуместно упомянув расхожее выражение.
В таком случае логичнее упомянуть что-то вроде "вечная память", но уж точно не "да здравствует".
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+5
Ответ igls54
Кайзер умер! Да здравствует Кайзер
Данная фраза изначально имеет посыл - нынешний умер, да здравствует новый (король/кайзер/и т.п.).
Вы какого нового Кайзера имеете в виду?
+3
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Учитывая, что альтернативные версии разделяет один год, не имеет большого значения, какая из них является исконной, тем более что в тексте правильно подчёркнуто, что второй случай может быть всего лишь закреплением первого. Первая версия всё же кажется более вероятной потому, что именно в Австрии были императоры с именем Франц. Одному из них первоначально было посвящено вокальное произведение Гайдна, мелодия которого впоследствии стала гимном Германии.
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Ответ Booligan
Этимологически «кайзер», как и «царь» на русском, восходит к Caesar – то есть Гаю Юлию Цезарю нет, конечно. Гай Юлий был не первый и не последний с таким прозвищем
Вы правы в том, что когномен Caesar засвидетельствован намного раньше всемирно известного Гая Юлия. Но именно в связи с ним этот когномен стал восприниматься как титул, указывающий на верховную власть. Так что ошибки в публикации нет.
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На первом фото похож на Гетце
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Ответ mike I.
Данная фраза изначально имеет посыл - нынешний умер, да здравствует новый (король/кайзер/и т.п.). Вы какого нового Кайзера имеете в виду?
Мбапайзера наверное или Холандайзера... ума на большее у нынешних петросянов нет
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Ответ volens-docens
Вы правы в том, что когномен Caesar засвидетельствован намного раньше всемирно известного Гая Юлия. Но именно в связи с ним этот когномен стал восприниматься как титул, указывающий на верховную власть. Так что ошибки в публикации нет.
Достоверно неизвестно ранее Австро-Венгерских кайзеров, чтобы это слово использовалось как титул. Титул Гая Юлия известен, это Диктатор
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Ответ Booligan
Достоверно неизвестно ранее Австро-Венгерских кайзеров, чтобы это слово использовалось как титул. Титул Гая Юлия известен, это Диктатор
"Caesar" - это не титул Цезаря, а когномен - часть родового имени. Титулом это стало уже после смерти Цезаря.
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Ответ Алекс75
"Caesar" - это не титул Цезаря, а когномен - часть родового имени. Титулом это стало уже после смерти Цезаря.
Читайте ещё раз сначала и внимательнее. Это австрийский титул. Для латинского языка это просто прозвище для всех рождённых хирургическим способом независимо от происхождения. Резак задом наперёд. Как "цезарь" это слово нигде и никогда не читалось, это опять же искажённая средневековая вульгарная латынь, а изначально кайсер. Не исключено, что римским императорам это прозвище добавили уже задним числом средневековые хисторики
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Ответ Mbest77
Никогда не задумывался, что «кайзер» это «цезарь» 🤔 Хотя теперь это кажется очевидным)
Кайзер происходит от римского титула "Цезарь»"(Caesar)
Латынь всему основа.
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