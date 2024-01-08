Есть две версии.

Франца Беккенбауэра больше 50 лет при жизни называли Кайзером, теперь при прощании тоже говорят именно так.

Как это повелось?

Кто такой Кайзер?

Кайзер – по сути, синоним слова «император» в немецком языке. То есть монарх, правитель страны.

Этимологически «кайзер», как и «царь» на русском, восходит к Caesar – то есть Гаю Юлию Цезарю, родоначальнику императорской власти в Римской империи.

За пределами Германии титул Кайзер укрепился в отношении троих императоров: Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II, которые правили с 1871-го по 1918-й. Исторический период так и называется – кайзеровская Германия.

Как прозвище приклеилось к Францу?

Существует две версии: одна отсылает к 1968 году, другая – к 1969-му.

Сам Беккенбауэр придерживался этой. Корень – его фотография в Вене, рядом с бюстом Франца Йозефа I, австрийского кайзера. Снимок сделали перед товарищеским матчем с «Аустрией», опубликовали в местном издании, а журналист Зепп Граф назвал Беккенбауэра кайзером от футбола.

Альтернативная теория – о материале Bild, назвавшей 10 июня 1969-го Беккенбауэра «Кайзером нации» после первой победы «Баварии» в Бундеслиге. Тогда в стране уже был «Бомбардир нации» – Герд Мюллер, для нового лидера придумали другое сильное прозвище в том же стиле. Хотя не исключено и то, что Bild просто вывел на новый уровень и закрепил австрийскую придумку.

Рассказывают, что в следующие годы титул закрепился еще прочнее, особнно после эпизода в матче с «Шальке», за который играл «Король Вестфалии» (а немцы любили такое!) Райнхард Либуда. На нем Франц нарушил правила, фанаты стали освистывать Беккенбауэра, а он в ответ, назло болельщикам, долго жонглировал мячом прямо у гостевой трибуны. Чтобы подчеркнуть, что Франц превзошел таким образом местного короля, как раз идеально подошел титул Кайзера.

Дальнейшая карьера только доказала: все верно.

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press