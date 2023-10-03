«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы
После масштабного скандала с незасчитанным голом «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» ВАР-переговоры особенно важны.
Что мы выяснили?
● ВАР-судьи действительно запутались. Не поняли, что на поле гол сразу отменили из-за офсайда. Думали, что мяч засчитан. Поэтому сказали главному судье продолжать матч, когда убедились, что «вне игры» не было. А должны были сигнализировать на поле Саймону Хуперу, что решение нужно поменять и гол засчитать.
● Первым разобрался технический сотрудник – оператор повторов. Он понял, какую ошибку совершили ВАР-арбитры, и пытался объяснить, что на поле гол отменили. Его поняли не сразу.
● Когда арбитры ВАР все осознали, вмешиваться было уже поздно. Звучал вариант остановить игру в следующей паузе, но они сошлись на том, что задним числом вмешиваться в уже заигранный эпизод все-таки нельзя.
А теперь подробнее.
Ключевой момент переговоров. Как осознавали, что ошиблись?
PGMOL, британский орган управления судьями, выложил двухминутное видео с переговорами вокруг этого эпизода.
Сотрудники ВАР-центра проверяли офсайд с помощью линий, искали точный момент передачи и размещали направляющие, чтобы подтвердить: положения «вне игры» не было.
Вот самый важный фрагмент переговоров.
Оператор повторов: Думаю, такой угол будет лучше? Подходит?
ВАР: Да.
Оператор повторов: Провести линию по бутсе?
ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Идеально, супер.
Помощник арбитра 1: Играем.
Главный арбитр: Спасибо, приятель.
ВАР: Спасибо, мужик.
Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.
Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Это нормально, ты уверен?
АВАР: Да.
Оператор повторов: Ты точно уверен?
АВАР: Офсайд, гол, да. Ошибка, Даз.
ВАР: Что?
Оператор повторов: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?
ВАР: #####
Оператор повторов: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.
ВАР: Дерьмо! #####
Игру пытались остановить – но ВАР-судьи решили, что не будут вмешиваться против протокола
В этом фрагменте появляется новое действующее лицо – Оли из той самой организации, которая управляет английскими судьями. Его голоса мы не слышим, он общается через оператора повторов.
Оператор повторов: Останавливай, останавливай. Оли [сотрудник PGMOL] говорит, что надо останавливать [игру].
ВАР: Прости?
Оператор повторов: Оли говорит, что надо остановить игру. Решение на поле – «вне игры» не было.
ВАР: Я ничего не могу сделать.
Оператор повторов: Оли говорит, что надо останавливать. Оли говорит, что надо останавливать.
ВАР: Оли?
Четвертый судья: Да.
Оператор повторов: Останавливаем игру, останавливаем? Остановите игру.
ВАР: Они уже продолжили играть. (После паузы). Я ничего не могу сделать, уже ничего не могу сделать.
АВАР: Да, они уже продолжили.
ВАР: Я ничего не могу сделать.
АВАР: Ничего.
ВАР: #####.
ВАР-протокол теперь обновят. Надо будет дополнительно сверяться перед объявлением решения судье на поле
«Как мы и сообщили вскоре после игры, мы обнаружили существенную человеческую ошибку, после вмешательства ВАР гол должен был быть засчитан, – проговорили еще раз в PGMOL. – ВАР проверил все детали, момент передачи выбрали верно, линии тоже разместили корректно.
Судьи ВАР были так сконцентрированы на эпизоде, что упустили решение на поле и неверно сообщили «проверка завершена», таким образом подтвердили неправильное решение. ВАР-судья сделал это без всякого диалога с АВАР.
Матч возобновился сразу же. Через несколько секунд оператор повторов, а затем и АВАР обратились к ВАР с просьбой еще раз оценить изображение [стоп-кадр с линиями]. Уже с учетом знания, что на поле приняли решение о «вне игры». Но судьи на поле этого разговора ни в какой момент не слышали.
Затем ВАР-команда обсудила, можно ли остановить игру, но пришла к выводу, что протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили».
PGMOL заявила, что уже провела расследование, а его итоги помогут снизить риск подобных ошибок. Организация сначала показала эти переговоры «Ливерпулю», затем другим клубам АПЛ.
Организация добавила, что на основе инцидента доработает протокол коммуникации ВАР с судьями на поле, чтобы всем все было яснее. Планируется, что ВАР-судье нужно будет дополнительно подтвердить решение у АВАР перед объявлением судье на поле.
Круто. А кое-кому, я помню, позволили бить пенальти вообще после того, как прозвучал финальный свисток.
И из-за того, что не всегда помогают (а иногда и мешают), от них ведь не оказываются.
Зачем вводить такую систему и ограничивать её тупоголовыми правилами? Загадка века
Это нормальная практика. И не только для ВАР протоколов, но и, скажем, для протоколов безопасности авиарейсов. К сожалению, многие ошибки можно выловить только на практике, с этим ничего не поделаешь. Главное, чтобы ошибки не повторялись.