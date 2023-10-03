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«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Саймон Хупер
Тоттенхэм Тоттенхэм
Футбол Футбол

После масштабного скандала с незасчитанным голом «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» ВАР-переговоры особенно важны.

Что мы выяснили?

ВАР-судьи действительно запутались. Не поняли, что на поле гол сразу отменили из-за офсайда. Думали, что мяч засчитан. Поэтому сказали главному судье продолжать матч, когда убедились, что «вне игры» не было. А должны были сигнализировать на поле Саймону Хуперу, что решение нужно поменять и гол засчитать.

● Первым разобрался технический сотрудник – оператор повторов. Он понял, какую ошибку совершили ВАР-арбитры, и пытался объяснить, что на поле гол отменили. Его поняли не сразу.

Когда арбитры ВАР все осознали, вмешиваться было уже поздно. Звучал вариант остановить игру в следующей паузе, но они сошлись на том, что задним числом вмешиваться в уже заигранный эпизод все-таки нельзя.

А теперь подробнее.

Ключевой момент переговоров. Как осознавали, что ошиблись?

PGMOL, британский орган управления судьями, выложил двухминутное видео с переговорами вокруг этого эпизода.

Сотрудники ВАР-центра проверяли офсайд с помощью линий, искали точный момент передачи и размещали направляющие, чтобы подтвердить: положения «вне игры» не было.

Вот самый важный фрагмент переговоров.

Оператор повторов: Думаю, такой угол будет лучше? Подходит?

ВАР: Да.

Оператор повторов: Провести линию по бутсе?

ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Идеально, супер.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

ВАР: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтораСтоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Это нормально, ты уверен?

АВАР: Да.

Оператор повторов: Ты точно уверен?

АВАР: Офсайд, гол, да. Ошибка, Даз.

ВАР: Что?

Оператор повторов: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: #####

Оператор повторов: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: Дерьмо! #####

Игру пытались остановить – но ВАР-судьи решили, что не будут вмешиваться против протокола

В этом фрагменте появляется новое действующее лицо – Оли из той самой организации, которая управляет английскими судьями. Его голоса мы не слышим, он общается через оператора повторов.

Оператор повторов: Останавливай, останавливай. Оли [сотрудник PGMOL] говорит, что надо останавливать [игру].

ВАР: Прости?

Оператор повторов: Оли говорит, что надо остановить игру. Решение на поле – «вне игры» не было.

ВАР: Я ничего не могу сделать.

Оператор повторов: Оли говорит, что надо останавливать. Оли говорит, что надо останавливать. 

ВАР: Оли?

Четвертый судья: Да.

Оператор повторов: Останавливаем игру, останавливаем? Остановите игру.

ВАР: Они уже продолжили играть. (После паузы). Я ничего не могу сделать, уже ничего не могу сделать. 

АВАР: Да, они уже продолжили.

ВАР: Я ничего не могу сделать.

АВАР: Ничего.

ВАР: #####.

ВАР-протокол теперь обновят. Надо будет дополнительно сверяться перед объявлением решения судье на поле

«Как мы и сообщили вскоре после игры, мы обнаружили существенную человеческую ошибку, после вмешательства ВАР гол должен был быть засчитан, – проговорили еще раз в PGMOL. – ВАР проверил все детали, момент передачи выбрали верно, линии тоже разместили корректно.

Судьи ВАР были так сконцентрированы на эпизоде, что упустили решение на поле и неверно сообщили «проверка завершена», таким образом подтвердили неправильное решение. ВАР-судья сделал это без всякого диалога с АВАР.

Матч возобновился сразу же. Через несколько секунд оператор повторов, а затем и АВАР обратились к ВАР с просьбой еще раз оценить изображение [стоп-кадр с линиями]. Уже с учетом знания, что на поле приняли решение о «вне игры». Но судьи на поле этого разговора ни в какой момент не слышали.

Затем ВАР-команда обсудила, можно ли остановить игру, но пришла к выводу, что протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили».

PGMOL заявила, что уже провела расследование, а его итоги помогут снизить риск подобных ошибок. Организация сначала показала эти переговоры «Ливерпулю», затем другим клубам АПЛ.

Организация добавила, что на основе инцидента доработает протокол коммуникации ВАР с судьями на поле, чтобы всем все было яснее. Планируется, что ВАР-судье нужно будет дополнительно подтвердить решение у АВАР перед объявлением судье на поле.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

112 комментариев

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Плотников Семен
Все пишут, что ВАР не помогает, но ВАР и не будет помогать, пока такие тупые судьи сидят за мониторами
+194
-14
+180
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Altim
Обсёр конечно. В Англии и так не все были сторонники ВАР, это добавит критики. Хотя, я считаю, с ВАР всё-равно в 1000 раз лучше. Мы уже привыкли и забыли, сколько было несправедливости раньше..
+138
-3
+135
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Иван Лапин
Оператор повторов единственный адекватный мужик оказался.
+99
-1
+98
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korablev
Самый главный ляп заложен в самих переговорах. Вот это "сообщили на поле, что проверка завершена". Они не это должны сообщать! Кто этот протокол придумал вообще?!? Они должны сообщить: "Гол. Проверка завершена". Или "Офсайд. Проверка завершена"
+67
0
+67
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al
Ответ Плотников Семен
Все пишут, что ВАР не помогает, но ВАР и не будет помогать, пока такие тупые судьи сидят за мониторами
если сразу в одном месте собирается столько дебилов +ещё трое на поле, тут уже ничего не поможет
+65
-2
+63
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Cearvm
Это позор, протокол поставили выше судьбы топ-матча АПЛ. Чем надо думать, чтобы налажать и не нарушить протокол в такой ситуации? Ну, остановили бы игру через 30 секунд (мяч еще долго был в игре), остановили бы после одного ввода, типа технические осложнения, и получили за это, а сейчас лучше, все по правилам? Таблица АПЛ после 38 туров будет составлена по правилам?)) Дело не в правилах, а в недостатке концентрации судей после перелета с Ближнего Востока, глупости и, наконец, боязни ответственности за ошибку. По правилам уже никак не получалось, но между маленькой ошибкой и большой они выбрали большую. Из-за нарушения протокола день бы посмеялись и забыли, ну отстранили бы их на матч. А такие судьи не должны судить вообще.
+64
-5
+59
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Джа-Джа Бинкс
Затем ВАР-команда рассмотрела вариант остановить игру, но пришла к выводу, чтобы протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили».
Круто. А кое-кому, я помню, позволили бить пенальти вообще после того, как прозвучал финальный свисток.
+39
-5
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Даня Чебыкин
Ответ Иван Лапин
Оператор повторов единственный адекватный мужик оказался.
он был просто единственным кто смотрел футбол.
+33
-1
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dzonya
Ответ Altim
Обсёр конечно. В Англии и так не все были сторонники ВАР, это добавит критики. Хотя, я считаю, с ВАР всё-равно в 1000 раз лучше. Мы уже привыкли и забыли, сколько было несправедливости раньше..
Всегда привожу пример с ремнями безопасности. Да, не всегда помогают, но с ними лучше, чем без них.

И из-за того, что не всегда помогают (а иногда и мешают), от них ведь не оказываются.
+35
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Rjcnbr
>Затем ВАР-команда рассмотрела вариант остановить игру, но пришла к выводу, чтобы протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили
Зачем вводить такую систему и ограничивать её тупоголовыми правилами? Загадка века
+21
0
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Ромка Крот
Ответ Плотников Семен
Все пишут, что ВАР не помогает, но ВАР и не будет помогать, пока такие тупые судьи сидят за мониторами
Человеческий фактор будет всегда, к сожалению. Что у человека на бровке или в поле, что у человека перед ВАР.
+26
-6
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Может быть, вместо всех этих идиотов оставить одного оператора?
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Eddie_Dean
Самая богатая лига, а обслуживают ее - некомпетентные люди, место которым в цирке.
+16
-1
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Agent Smith
У семи судей игра без глаза⚽️
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Vladislav Khromov
Какая-то дичь. "Проверка завершена" - это что вообще должно значить? Почему сразу нельзя прописать скрипт на решение? "Офсайд, гола нет" или "Офсайда нет, гол засчитан". На Марс роботов отправляют, а положение чертового мячика не могут научиться определять.
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Антон Киселёв
Ответ Иван Лапин
Оператор повторов единственный адекватный мужик оказался.
Причём если бы они нарушили протокол, и вмешались в игру "задним числом", то скорее всего словили бы меньше хейта - типа затупили, но хватило смелости сразу же признать ошибку
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Роберт Скуратов
Колхозники какие то
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Арман Мартиросян
МЮ дали пенальти после финального свистка и ничего. А тут, видите ли, "не хотели нарушить протокол".
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JimPark
По итогу весь сыр бор из-за того, что судье на ВАР было впадлу сказать одно дополнительное слово к "проверка завершена" - "Гол" или "офсайд".
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Vladislav Khromov
Ответ Иван Лапин
Оператор повторов единственный адекватный мужик оказался.
Ему не занесли.
+11
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Аркадий Черепашкин
Мужики в комнате ВАРа так увлеклись рисованием линий в пеинте, что забыли, что судят футбольный матч и стоит иногда посматривать на то, что происходит на поле
+7
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Dahl
Протокол ВАР бал несовершенен, и рано или поздно такая ошибка должна была пролезть. Человеческий фактор, чтоб его. Но главное не в этом. А в том, что протокол скорректируют, дыру заткнут, а подобное больше не повторится.
Это нормальная практика. И не только для ВАР протоколов, но и, скажем, для протоколов безопасности авиарейсов. К сожалению, многие ошибки можно выловить только на практике, с этим ничего не поделаешь. Главное, чтобы ошибки не повторялись.
+7
0
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Блицын
Зачем переплачивать таким судьям на ВАР, если можно просто недоплачивать оператору повторов?
+7
-1
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A.G
б.. вмешайтесь через 10 сек после начала игры, если поняли что гол неправильно засчитали. Боялись опозориться, в итоге ещё больший позор получили.
+7
-1
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Юрий Безуглый
Ответ Джа-Джа Бинкс
Затем ВАР-команда рассмотрела вариант остановить игру, но пришла к выводу, чтобы протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили». Круто. А кое-кому, я помню, позволили бить пенальти вообще после того, как прозвучал финальный свисток.
А ещё было в Италии, что команда забила гол, а потом отмотали на минуту назад, отменили гол и поставили в ворота забивших пенальти за фол, который до этого случился
+6
0
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