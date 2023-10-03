«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

После масштабного скандала с незасчитанным голом «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» ВАР-переговоры особенно важны.

Что мы выяснили?

● ВАР-судьи действительно запутались. Не поняли, что на поле гол сразу отменили из-за офсайда. Думали, что мяч засчитан. Поэтому сказали главному судье продолжать матч, когда убедились, что «вне игры» не было. А должны были сигнализировать на поле Саймону Хуперу, что решение нужно поменять и гол засчитать.

● Первым разобрался технический сотрудник – оператор повторов. Он понял, какую ошибку совершили ВАР-арбитры, и пытался объяснить, что на поле гол отменили. Его поняли не сразу.

● Когда арбитры ВАР все осознали, вмешиваться было уже поздно. Звучал вариант остановить игру в следующей паузе, но они сошлись на том, что задним числом вмешиваться в уже заигранный эпизод все-таки нельзя.

А теперь подробнее.

Ключевой момент переговоров. Как осознавали, что ошиблись?

PGMOL, британский орган управления судьями, выложил двухминутное видео с переговорами вокруг этого эпизода.

Сотрудники ВАР-центра проверяли офсайд с помощью линий, искали точный момент передачи и размещали направляющие, чтобы подтвердить: положения «вне игры» не было.

Вот самый важный фрагмент переговоров.

Оператор повторов: Думаю, такой угол будет лучше? Подходит?

ВАР: Да.

Оператор повторов: Провести линию по бутсе?

ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Идеально, супер.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

ВАР: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Это нормально, ты уверен?

АВАР: Да.

Оператор повторов: Ты точно уверен?

АВАР: Офсайд, гол, да. Ошибка, Даз.

ВАР: Что?

Оператор повторов: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: #####

Оператор повторов: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: Дерьмо! #####

Игру пытались остановить – но ВАР-судьи решили, что не будут вмешиваться против протокола

В этом фрагменте появляется новое действующее лицо – Оли из той самой организации, которая управляет английскими судьями. Его голоса мы не слышим, он общается через оператора повторов.

Оператор повторов: Останавливай, останавливай. Оли [сотрудник PGMOL] говорит, что надо останавливать [игру].

ВАР: Прости?

Оператор повторов: Оли говорит, что надо остановить игру. Решение на поле – «вне игры» не было.

ВАР: Я ничего не могу сделать.

Оператор повторов: Оли говорит, что надо останавливать. Оли говорит, что надо останавливать.

ВАР: Оли?

Четвертый судья: Да.

Оператор повторов: Останавливаем игру, останавливаем? Остановите игру.

ВАР: Они уже продолжили играть. (После паузы). Я ничего не могу сделать, уже ничего не могу сделать.

АВАР: Да, они уже продолжили.

ВАР: Я ничего не могу сделать.

АВАР: Ничего.

ВАР: #####.

ВАР-протокол теперь обновят. Надо будет дополнительно сверяться перед объявлением решения судье на поле

«Как мы и сообщили вскоре после игры, мы обнаружили существенную человеческую ошибку, после вмешательства ВАР гол должен был быть засчитан, – проговорили еще раз в PGMOL. – ВАР проверил все детали, момент передачи выбрали верно, линии тоже разместили корректно.

Судьи ВАР были так сконцентрированы на эпизоде, что упустили решение на поле и неверно сообщили «проверка завершена», таким образом подтвердили неправильное решение . ВАР-судья сделал это без всякого диалога с АВАР.

Матч возобновился сразу же. Через несколько секунд оператор повторов, а затем и АВАР обратились к ВАР с просьбой еще раз оценить изображение [стоп-кадр с линиями]. Уже с учетом знания, что на поле приняли решение о «вне игры». Но судьи на поле этого разговора ни в какой момент не слышали.

Затем ВАР-команда обсудила, можно ли остановить игру, но пришла к выводу, что протокол ВАР не позволяет этого сделать, так как игру уже возобновили ».

PGMOL заявила, что уже провела расследование, а его итоги помогут снизить риск подобных ошибок. Организация сначала показала эти переговоры «Ливерпулю», затем другим клубам АПЛ.

Организация добавила, что на основе инцидента доработает протокол коммуникации ВАР с судьями на поле, чтобы всем все было яснее. Планируется, что ВАР-судье нужно будет дополнительно подтвердить решение у АВАР перед объявлением судье на поле.