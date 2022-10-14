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И вот мы в шаге от развязки сезона. Определились две команды, которые решат в очном поединке кто сильнейший в этом баскетбольном сезоне. Финалисты разные. Денвер, который большую часть регулярки выглядел машиной, и Майами, вышедший в финал с восьмого посева. Давайте посмотрим, как эти коллективы сделали свой шаг в финал, а заодно рассмотрим и те команды, через которые этот шаг был сделан. Немного справочной информации и начинаем.

Типы розыгрышей

Владения в атаке разделены на 11 типов. Если не все из них вам знакомы, ниже ссылки на видео 10 из них, потому что Misc – это когда тип владения определить не удалось («мы не понимаем, это другое»):

Transition: видео

видео Isolation: видео

видео Pick & Roll Ball Handler: видео

видео Pick & Roll Roll Man: видео

видео Post Up: видео

видео Spot Up: видео

видео Handoff: видео

видео Cut: видео

видео Off Screen: видео

видео Putbacks (в НБА API называется Off Rebound): видео

Разборы прошлых раундов:

Анализ первого раунда плей-офф через типы владений

Анализ второго раунда плей-офф через типы владений

Денвер – Лейкерс

Серия на Западе закончилась максимально быстро: Денвер впервые выиграл серию в плей-офф 4-0 и впервые же вышел в финал НБА, а Лейкерс закончили в шаге от финала сезон, в начале которого были гораздо ближе к Вембаньяме, чем плей-офф.

Типы владений по играм серии для Денвера.

Как и в серии с Финиксом, у Денвера хорошо шел пик-н-ролл через болл-хэндлера: при использовании свыше 13% в каждой игре только в последней из них этот тип упал по эффективности ниже 1.2 PPP. Зато в четвертой игре «выстрелил» Spotup: 19% владений и эффективность в 1.7 (!!!) PPP. Это тот случай, когда залетало все. Transition и Cut разнонаправленны по используемости: если доля быстрых атак уменьшалась с каждой игрой, то доля катов, наоборот, росла. Объяснение простое: очень высокая планка старта для transition (21.6%, во втором раунде у Наггетс только 15% быстрых атак) и очень низкая (2.7% при 9.2% в регулярке) для врываний. Выросла доля Handoff, только во второй игре их доля была на уровне средних чисел сезона, в остальных она была в зеленой зоне, дважды достигнув 10% за игру.

Сравнение используемости и эффективности владений Денвера во втором раунде и финале конференции.

При сравнении с серией против Финикса видно двухкратное падение доли катов. У postup случилась регрессия к среднему: не могут владения в посте давать столько же, сколько быстрые атаки. Пик-н-ролл через роллмэна просел на три десятых очка, а вот PNR BH остался на своей очень высокой эффективности из второго раунда. Ну а что выстрелило, в прямом и переносном смысле, так это Spotup: +4% к доле, полторы десятых к эффективности.

Таблица владения для игроков Денвера в финале конференции.

Глубокий анализ по типам владений игроков делать не стоит из-за маленькой выборки (всего 4 игры), но некоторые моменты все-таки стоит отметить. У Денвера три из пяти самых используемых владений попали и в пятерку по эффективности. Как по мне главный игрок серии, Джамал Мюррей, просто уничтожал оборону Лейкерс своим пик-н-роллом: 39 розыгрышей, 59 очков, два из трех бросков точно в цель. После серии с Финиксом я говорил, что провальное качество спотапов от Портера – это точка роста для Наггетс. Так и вышло. В этой серии это оказался самый эффективный тип владений: почти 1.6 PPP и 60% точность бросков (учитывая, что подавляющее большинство из них трешки, это круто). Вообще spotup можно назвать самым эффективным оружием серии: в топ-5 по эффективности с этим типом, помимо Портера, еще КСП и Гордон. Что касается неэффективности, то сюда трижды попал «Мистер Трипл-Дабл», а дважды быстрые атаки Наггетс (от Гордона и КСП). Интересно, что при этом быстрые атаки по эффективности остались на уровне второго раунда.

Типы владений по играм серии для Лейкерс.

В домашних играх у Лейкерс заметно подросла доля spotup владений, а доля катов упала вдвое. Пик-н-роллы озерники крутили только в четных играх. Интересно, что во второй и четвертой играх в зеленой зоне оба (BH и RM) типа таких владений. Помимо второй игры ЛАЛ играли много постап владений, а вот изоляции забросили после первой же игры. Качество катов и trasition тоже можно поделить на выездные и домашние игры.Удивительно, но оба этих типа лучше шли в разреженном воздухе Денвера. Пик-н-ролл через болл-хэндлера в первых двух играх серии Лейкерс разыгрывали настолько плохо, что 0.9 PPP в домашних играх выглядят как качественный скачок вверх. На деле это переход от ужасно к ниже среднего.

Сравнение используемости и эффективности владений Лейкерс во втором раунде и финале конференции.

PNR BH у Лейкерс брахлил еще в серии против Голден Стэйт, а против Денвера зачах окончательно: при 18% использовании всего лишь 0.7 очка за владение и первых три места по неэффективности владений для игроков. Просел по качеству и самый используемый озерниками тип, spotup. С респектабельных 1.2 PPP против ГСВ, он упал на уровень 1.05 PPP. Не сказать, что падение драматичное, все-таки 1.05 PPP для spotup это не дно, а средний уровень для команд в регулярном сезоне, но хотелось бы большего. Интересная история у PNR RM: их эффективность в финале конференции выросла до крутых 1.2 PPP при этом единственный игрок, который с этим типом попал в таблицу игроков – это Энтони Дэвис и его эффективность RM не радует глаз (0.85 PPP). Разгадка проста: остальные игроки Лейкерс за 11 владений этого типа набрали... 23 очка! Лучше бы ролл-мэном был Остин Ривс (9 очков в 3 владениях).

Таблица владения для игроков Лейкерс в финале конференции.

Краткая история как работал пик-н-ролл Лейкерс: 4 из 5 худших по эффективности владений – это пик-н-роллы, причем PNR BH занимает последние три места. Два главных разыгрывающих озерников напикнроллили 17 очков с 29 владений, к ним еще присоединился Ривс (лучше бы играл ролл-мэна, как я и писал выше). Шредер в неэффективности отметился еще 3/11 в spotup владениях. Если вернемся к верху таблицы, то у первых трех позиций по объему эффективность ниже очка за владение (пик-н-ролл Джеймса не сильно лучше названных выше). Также Леброн часто порол быстрые атаки. А вот на 4 и 5 местах spotup от Хачимуры и Ривса с хорошее эффективностью. В принципе спот-апы Ривса это самое эффективное, что было в этой серии у калифорнийцев. Он же был хорош в transition нападении. Леброн хорошо разыгрывал пост-апы. Количество очков и точных бросков не должно вводить Вас в заблуждение: Джеймс не забросил 5 трешек с пост-ап владений, просто в четырех из них он выходил на линию штрафных, плюс еще одно владение было 2+1.

Сводный график владений в серии Денвер-Лейкерс.

Использование типов владений у команд значительно отличаются: в Handoff, PNR RM, OffRebound и OffScreen разница между ними в 1.5 – 4 раза. Да и в «больших» типах она заметна: 3.3% в spotup, 4% PNR BH. Что касается эффективности, то Лейкерс уступили Денверу во всех трех типах владений, у которых доля больше 10%, в PNR BH на полочка. Спасибо Мюррей и не спасибо всем, кто крутил их у озерников.

Майами – Бостон

Финал Востока тоже мог закончиться, толком не начавшись, а в итоге потребовались все семь игр. Бостон мог войти в историю, но седьмой игрой он в эту историю все-таки вляпался. Вместо эпичного камбэка «как Ред Сокс» разговоры из каждого утюга, что делать с Брауном и Маззулой. Майами же снова показали себя крутой организацией. Они находились в трех с половиной минутах от вылета в игре плей-инн против Буллс, а в итоге Хит с восьмого посева вышли в свой второй финал за четыре года. Калеб Мартин выдал сумасшедшую серию, а Споэльстра снова подтвердил, что он топовый специалист. Пэт Райли вплотную приблизился к третьему десятку финалов в своей карьере.

Типы владений по играм серии для Майами.

Карта владений Хит по играм имеет довольно сильный окрас: Cut и Spotup в красной зоне, изоляции, постапы и PNR BH в зеленой. Доля изоляций, конечно, поражает: если выкинуть Филадельфию с ее МВП и Даллас с его неМВП, то средняя доля для этого типа у команд в регулярке в районе шести процентов. Поэтому доля в 23% во второй игре и поражает. Тут надо сделать ремарку, что изоляции Хит были хороши только в плане объема. В 4 из 7 игр они были провальны (ниже 0.8 PPP), в том числе и в упомянутой выше второй игре. Тоже самое можно сказать и об игре в посте: много по объему, плохо по качеству. В spotup динамика обратная: он сильно просел по объему, но был просто жутко эффективен. В седьмой игре у Хит было всего 13% таких владений от общего числа, но при этом в них они набирали 2(!!!) PPP. Вообще spotup это именно то оружие, которым флоридцы били соперника: помимо феноменальных цифр седьмой игры Хит еще дважды в серии имели эффективность spotup свыше 1.7 PPP. Получается, лучше меньше да лучше. Использование пик-н-ролла у Майами скакало. То это был безальтернативно главный тип владений (первая игра, 30%), то его доля падала вдвое и он терял первое место (третья игра, 16%, меньше чем быстрых атак).

Сравнение используемости и эффективности владений Майами во втором раунде и финале конференции.

Если сравнить использование типов владений с серией предыдущего раунда, то пропорции сильно изменились: Изоляции и постапы выросли кратно, PNR BH получил +3% в объеме. В тоже время spotup потерял более 10% (вместо четверти всех владений в серии с Никс всего 15% в финале конференции). Хит делали 1.4 очка за spotup и transition, это +0.25 и +0.5 очка соответственно относительно прошлого раунда. Цифры крутые, но на дистанции неподдерживаемые (хотя этой дистанции и осталось-то финишная прямая). Против Селтикс Хит подтянули свой пик-н-ролл. А вот каты это точка роста для финала: набирать всего одно очко за владение с этого типа слишком большая роскошь. Нужно вернуться хотя бы к цифрам серии с Никс, которые довольно средние, а лучше выйти на уровень spotup в финале конференции. Тоже касается постапов, но в их случае есть еще один вариант решения – снова перестать их играть.

Таблица владения для игроков Майами в финале конференции.

Неудивительно, что первые две строчки в первой таблице занимает Батлер. Но вот дюрантовская норма по изоляциям немного удивляет. Не сказать, что Джимми в них преуспел. Его изоляции и пик-н-роллы давали Хит всего 0.9 PPP. А вот spotup Мартина был просто ураганом: 66 очка за 40 владений, 64% точность бросков и первое место в Майами по эффективности. Калеб крут. На 4 и 5 местах расположились разыгрывающие Хит с их пик-н-роллами. Один крутил их хорошо, другой ужасно. Лаури крутил их настолько плохо, что его пик-н-роллы стали самым неэффективным розыгрышем у флодирцев в серии. Компанию ему составили постап от Батлера и Адебайо с его ISO и подборами в нападении. Второе удручает: набирать 7 очков с 2 из 7 с поля на путбэках в финале будет непозволительно. На другой чаше царствует spotup. Помимо Мартина на первой строчке, на второй с тем же типом оказался Винсент. Данкан Робинсон показал себя мастером пик-н-роллов, хотя у многих есть сомнения в том, что он вообще умеет водить мяч. Быстрые атаки хорошо удавались Батлеру и Мартину.

Типы владений по играм серии для Бостона.

Разнообразие это не про Селтикс. У них в каждой из семи игр spotup был самым используемым типом, а быстрые атаки были на втором месте. По эффективности каждый из них имеет три игры в красной зоне и ноль в зеленой. За исключением первой игры Бостон мало для себя использовал PNR BH. Где-то с четвертой игры можно сказать, что его долю перехвалили изоляции, которые росли в объеме с четвертой по седьмую игры серии. Каты и PNR RM, в основном благодаря Уильямсу, на протяжении всей серии работали хорошо: 1 игра на среднем уровне и шесть выше среднего.

Сравнение используемости и эффективности владений Бостона во втором раунде и финале конференции.

Spotup и Transition составили в этой серии 52% всех розыгрышей Селтикс. Заметно просели по объему относительно серии против Филадельфии изоляции и PNR BH. Полтора очка за владение с изоляций, путбэков и PNR RM это круто, но это всего около 18% владений Селтикс, на 13% меньше чем один spotup. Который, также как и быстрые атаки с PNR BH, в сравнении с серий второго раунда стал хуже.

Таблица владения для игроков Бостона в финале конференции.

Здесь вместо привычного текста будет «доска почета»:

Джейлен Браун. Два первых места по неэффективности владений плюс самый частый розыгрыш с эффективностью 0.75 PPP. Неудивительно, что такой перфоманс поднял новую волну разговоров о том, нужен ли Браун этой команде. 0 из 9 с Offscreen, конечно, выглядит просто удручающе. Spotup троицы Браун-Тэйтум-Смарт. Все трое с этим типом вошли в топ-5 наиболее используемых розыгрышей Бостоном в серии. Зря: 94 очка за 118 владений, 31/102 с игры. Это вообще не те цифры которые ожидаешь увидеть. Роберт Уильямс. Трижды попал в топ-5 по эффективности. Он классно врывался под кольцо Хит, играл ролл-мэна при пик-н-роллах (7 из 8 с игры), а также хорошо подбирал в нападении. Жаль, что более статусные партнеры Уильямса по команде не поддержали его в плане качества. Тэйтум с эффективностью spotup с 0.7 PPP не попал в топ-5 по неэффективности.

Сводный график владений в серии Майами-Бостон.

Столбики долей довольно разные. Spotup составляет почти треть всех владений Бостон, что вдвое больше, чем у Хит. Селтикс также чаще атаковали быстро. Зато Хит взяли свое в объеме изоляций и PNR BH. В эффективности картина для кельтов так себе: они проиграли Майами во всех трех своих типах, доля которых больше 10%, ни в одном из них не сумев преодолеть планку в очко за владение.

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