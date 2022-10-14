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Закончился первый раунд плей-офф НБА и пока второй раунд только набирает обороты, самое время оглянуться назад. В этой статье я покажу статистику команд по типам владений и дам краткие заметки по каждой из них. Заметки краткие, они не дают ответ на вопрос «почему», просто подсвечивают успехи или неудачи команд в первом раунде.

Вводную часть я уже писал в прошлом году, когда делал такой же пост про финалы конференций (сейчас открыл статью, увидел Даллас, прослезился), так что вместо копирования нескольких абзацев я оставлю ссылку на него, там описаны и показатели, и сбор статистики.

Анализ финалов конференций с помощью статистики типов владений

Заново добавлю лишь информацию про типы розыгрышей:

Типы розыгрышей

Владения в атаке разделены на 11 типов. Если не все из них вам знакомы, ниже ссылки на видео 10 из них, потому что Misc – это когда тип владения определить не удалось («мы не понимаем, это другое»):

Transition: видео

видео Isolation: видео

видео Pick & Roll Ball Handler: видео

видео Pick & Roll Roll Man: видео

видео Post Up: видео

видео Spot Up: видео

видео Handoff: видео

видео Cut: видео

видео Off Screen: видео

видео Putbacks (в НБА API называется Off Rebound): видео

Итак, начинаем.

Филадельфия – Бруклин

Бруклин:

Относительно регулярного сезона на 5% выросла доля Spotup. Особняком стоит вторая игра, в которой их доля была 45%. Но вот их качество просело, Нетс набирали с них жалкие 0,8 очка за владение. В домашних играх Бруклин заметно чаще играл изоляции. Также благодаря Клэкстону в 3-4 играх хорошо работали каты, но это все-таки второстепенный тип розыгрыша с относительно небольшой долей. В четвертой игре Бруклин побежал (22% владений — Transition). Забавно пара Динвидди/Бриджес смотрится как люди, забравшие все Postup команды (сравните с тем, кто играл Postup у Филы). Клэкстон взял на себя львиную долю катов, OffRebound и PNR RM.

Филадельфия:

Сразу бросается в глаза выросший процент изоляций, в выездных играх их доля была почти в два раза выше, чем в регулярке. Правда с эффективностью этих владений большие проблемы. Эти проценты в Нью-Йорке изоляции забрали у Transition (третья игра) и Spotup (4 игра). Что касается второстепенных типов, интересно, что у Филы не просела доля Postup в игре без Эмбиида, в его отсутствии их сделал Харрелл. В долях игроков видно, что изоляции в основном играл, сюрприз-сюрприз, Харден (около половины). Также вместе с Макси, они доминировали в PNR BH и быстрых атаках.

Денвер – Миннесота

Денвер:

В серии Денвер заметно меньше использовал Spotup, ни разу не дотянув даже до среднего по регулярке показателя в 20%. Зато больше использовали Handoff и PNR BH, причем с приростом в плане очков на владение относительно сезона. Тоже самое можно было бы сказать и про изоляции если бы не абсолютно провальный пятый матч. PPP в основном немножко просели. Денвер заметно лучше Миннесоты был в быстрых атаках, а также в таких вспомогательных типах, как Handoff и PNR RM. По персоналиям видим достаточно ровное разделение быстрых атак между 5-7 игроками. Также можно отметить, что два лидера по изоляциям (Йокич и Мюррей) сыграли менее 50% от их общего числа, что заметно меньше обычного для двух лидеров. Например у Миннесоты Эдвардс и Таунс сыграли более 70% изоляций.

Миннесота:

У Т-вулвз абсолютно не шло быстрое нападение. В трех играх они не набирали даже 0.9 очка в быстрых атаках, что очень мало. Также не шел розыгрыш PNR RM, но это не так плохо, учитывая его небольшую долю в общем числе владений. В первой и пятой играх треть владений были Spotup, в которых Миннесота набирала всего 0.67 очка в первой игре и средние для себя 1,05 в пятой. Т-вулвз были лучше в качестве Cut и PNR BH, но 1 очко за владение в быстрых атаках – это очень плохо. И «спасибо» за это, судя по долям игроков в Transition, можно сказать Эдвардсу. Из забавного половина катов Миннесоты – это дело рук (точнее ног) Гобера.

Финикс – Клипперс

Клипперс:

У ЛАК в этой серии, относительно регулярного сезона, заметно выросли «медленные» и «низкоэффективные» типы: изоляции и Postup. По доле владений среди игроков и там, и там лидер Уэстбрук. Не сказать чтобы это было очень хорошо: изоляции в первых 2 играх по PPP были выше среднего, но начиная с третьей эффективность упала, в 4 и 5 играх были ужасные полочка за владение (Вопрос на внимательность: что изменилось у ЛАК после 2 игры серии?). Postup, которые Расти крутил напару с Зубацем, тоже чаще были в красной зоне эффективности. Без Кавая у Клипперс на сезонный уровень вернулось использование PNR BH, который в первых 2 играх был использован всего в 12% владений. Spotup и Transition были где-то в пределах нормы регулярного сезона. У ЛАК и Финикса довольно ровное распределение долей между типами, если отбросить Postup, то максимальная разница будет всего 3%. У Клипперс хорошо шли Handoff, но это, учитывая долю этих владений, не так важно. А вот в крупных типах, если и была заметная разница, то в пользу Санс (Изоляции и быстрые атаки).

Финикс:

Санс тоже налегали на изоляции: начав с 8% в первых двух играх (примерно в два раза выше показателей регулярки), в трех последующих Финикс катал 12%+ изоляций, с 15% в третьей игре. Конечно, из-за обмена Дюранта сезонная статистика Санс немного теряет актуальность, т.к. ее можно разделить на «до/после», но все равно рост изоляций очень заметный. Причем качественных: кроме провала в третьей игре, в остальных Финикс имели эффективность 1.2+ PPP, что для этого типа очень высокий показатель. Также у Финикса отлично шло быстрое нападение, его доля подросла на 3 процента, а эффективность была 1.4 очка на владение. Это круто, но вряд ли стоит ожидать таких цифр на протяжении всего плей-офф: они перекрывают лучшие команды в сезоне на 0.1 PPP для изоляций и целых 0.23 PPP для Transition. Ждем регрессии к среднему. А вот PNR RM, которые Санс катали со средней эффективностью по сезону, в серии просели. Забавно, что худшую эффективность в этом типе Финикс показывал в играх, когда мало его использовал. И в изоляциях, и в PNR BH, и быстрых атаках доля Букера во владениях больше, чем у Дюранта. Зато Кевин напару у Эйтоном полностью забрали себе Postup. Spotup довольно ровно на четверых разделили Букер, Дюрант, Пол и Крэйг.

Милуоки – Майами

Милуоки:

У Бакс довольно легко найти игры, которые пропускал Яннис: во 2 и 3 играх доля Spotup владений больше 30% (в остальных трех не более 24%, в пятой игре всего 15), Postup меньше 4% (в четвертой игре, уже с греком, Милуоки тоже старались не использовать этот довольно контактный тип владения, но в пятой, когда все полимеры уже были утеряны, Бакс доблили через пост почти каждое пятое владение), Transition меньше 14%. Во второй и четвертой играх, вместо Postup, Милуоки рассчитывали на каты (в обеих играх доля свыше 11%), но завершали они их с довольно посредственной для этого типа эффективностью (1.2 PPP по серии). Милуоки в решающей игре в основном использовали три типа: Postup, PNR BH и Transition, но ни в одном не преуспели (0.9 PPP и хуже). В доле владений у команд большая разница в Spotup (в пользу Бакс благодаря играм без Янниса) и PNR BH (в пользу Хит, благодря плей-офф Джимми). Про защиту Бакс скажем в части о нападении Майами, а в нападении выделяются только атаки после подборов в нападении (Off Rebound). Postup тоже заметно лучше, чем у Хит, но в этом «заслуга» очень низкой планки от Майами (всего 0.73 PPP). Доли в командных владениях Милуоки не очень релевантны из-за травмы Янниса, отмечу, что у Бакс каты в основном делают большие, как у Кливленда и Нью-Йорка. Нужно посмотреть внимательнее, но возможно это новая тенденция.

Майами:

Всем бы так жить, как Хит в первой игре: почти все типы в зеленой зоне по эффективности. Самое явное, и наверное важное, изменение в стиле игры Майами относительно регулярки: это пик-н-роллы. Хит в регулярке крутили их всего в 17% владений, а в серии против Милуоки в трех играх их процент был выше 30, дойдя до 40% в решающем матче. Если сюда прибавить 9% PNR RM получается, что половина владений Хит в пятой игре – это пик-н-роллы в том или ином виде. Вообще Майами имеет неплохую эффективность, у них четыре типа с PPP больше 1.2. И если для катов это показатель так себе, то для PNR RM, Spotup и Transition эти цифры хорошие. Кстати, в пятой игре Майами практически не имела быстрых атак (6%, сравните с 18% в четвертой игре), но когда они получались, то были жутко эффективны (больше 2 PPP). В PNR BH большая доля не только у Батлера, но и Гэйба Винсента, изоляции, помимо Джимми, играл еще и Адебайо.

Кливленд – Нью-Йорк

Нью-Йорк:

Несмотря на достаточно легкую победу в первом раунде, Нью-Йорку есть над чем задуматься: Изоляции 0.9 PPP, Postup 0.6 PPP, PNR BH 0.8 PPP, Spotup 0.87 PPP, Transition 0.96 PPP. Абсолютно все (Misc не берем в расчет) типы владений у Нью-Йорка просели относительно регулярного сезона в плане эффективности. Никс в ПО стали заметно больше играть изоляций (Брансон-Рэндл), быстрых атак (но не очень хорошо, больше 1.2 PPP Никс набирали в Transition только в финальной игре серии). Зато стали меньше катать пик-н-роллов, доведя их долю всего до 9% в пятой игре (при 17% в сезоне). Никс заметно больше Кливленда играл изоляций и Spotup и меньше катов и пик-н-роллов. Брансон забрал на себя большую часть не только изоляций и PNR BH, но и Postup. Cut в основном делали центровые (как и у Кливленда). Интересно что Барретт, а не Робинсон, составляет пару ролл-мэнов с Хартенштайном.

Кливленд:

Как победить соперника, если все твои метрики просели? Сделай так, чтобы у соперника все просело еще больше. Если на картинке Никс в части PPP мы видим алый цвет(падение на 20-50%) ячеек, но у Кавальерс кроваво-красный. Быстрые атаки перестали работать с третьей игры (все ниже 0.9 PPP, две ниже 0.8), пик-н-роллы не работали ни в каком виде (BH 0.7 PPP, RM 0.5 (!!!) PPP). Что осталось на уровне, так это Cut (в 4 игре их доля была сумасшедшие для этого типа владений 17,5%) и Spotup (особенно в пятой игре – доля 26%, эффективность 1.6 PPP). Изоляций было немного, а их эффективность представляет собой полиндром: 1 и 5 игры – отлично, 2 и 4 – ужасно, 3 – средне. Интересно, что если у Никс в серии нет ни одного типа с более чем 1.2 очка за владение, то у Кавальерс таких целых два: Cut и Spotup. Причем это не какие-то второстепенные типы, а 2 и 3 по использованию. Но провалы в остальных, в первую очередь в пик-н-роллах, привели к поражению в серии. У Кливленда, наряду с Филой, нормальный коллектив для Postup розыгрышей (центровые). Также, как я говорил раньше, их две башни работали на врывания под кольцо. Митчелл взял себе изоляции и пик-н-роллы (во втором заметная доля еще у Гарленда), а Spotup между собой поделили ЛаВерт, Гарленд, Окоро и Осман.

Бостон – Атланта

Бостон:

Селтикс стали больше играть пик-н-роллов: и через болл-хэндлера, и через ролл-мэна. Качество этих PNR немного просело в сравнении с регуляркой. Были у Бостона проблемы с быстрыми атаками: в первые три игры они не набирали больше 1 PPP, что для этого типа очень мало, при этом в 2 и 3 играх доля этих владений была больше 22%. Из забавного можно отметить умопомрачительное качество Handoff владений, правда их было не больше 1-2 за игру, а также интересную динамику катов: 12.5% в первой игре, 3% во второй, около 6% в следующих трех и 1 владение в шестой. В точки зрения эффективности они работали неплохо, кроме 6 игры, когда единственное владение не удалось реализовать (-2 очка это баг сбора данных, должно быть 0). У Бостона все неплохо в плане эффективности владений, 5 типов имеют по итогам серии 1.25+ PPP, а какой-то огромной разницы в распределении долей в сравнении с Атлантой нет. Также у Селтикс нет ни одного владения, в котором доля одного игрока была бы больше половины, ближе всего у Брауна в Postup (5 из 12).

Атланта:

Хоукс, начиная с четвертой игры серии, заметно увеличили долю PNR BH (9+%), Атланта в регулярке была в них эффективна (4-е место по PPP), но вот в первом раунде они работали как надо только в последней игре. Забавно, что в первой игре, судя по данным, Атланта сыграла только одну изоляцию, что для игр ПО неожиданно. Гораздо привычнее видеть для этого типа 14 и 12 процентов, как у Хоукс в играх 2 и 3. Правда качество этих розыгрышей было так себе. Использование PNR BH, как у ГСВ, сильно скачет: две игры с долей в 30%, а вот во второй игре всего 12%. Также Бостон лимитировал быстрые атаки Атланты: после первой игры (20% владений), Transition у Хоукс по использованию чаще были в красной зоне, также как и их эффективность. Янг и Мюррей забрали себе больше 75% изоляций и PNR BH, в посте играл Коллинс, на Offscreen Богданович, а каты делали Капела и Окунгву, что судя по всему уже тенденция.

Лейкерс – Мемфис

Лейкерс:

Мемфис играл в серии без двух важных бигменов, Адамса и Кларка, и это стало проблемой: если доля OffRebound у Лейкерс подросла несильно, то вот их эффективность оказалась заоблачной, почти полтора очка за владение. Рисунок распределения владений по типам у Лейкерс заметно менялся от игры к игре: Postup имеют как игру с 18% использования, так и с 2%, в изоляциях диапазон 4-14, Spotup 18-34. В эффективности видим провал в пятой игре. В шестой игре владения ЛАЛ свелись к четырем типам: PNR BH, PNR RM, Spotup, Transition, каждый из которых был хорош в плане эффективности. OffRebound делали Дэвис и Джеймс, они же лидеры по изоляциям, но как и у Денвера их доля невелика (меньше 50%). Заметных отличий от Мемфиса в долях нет, разве мишки почти не играли изоляций, а вот в качестве ЛАЛ заметно лучше в Cut, OffRebound и Spotup.

Мемфис:

У Мемфиса было две провальных игры, третья и шестая, что видно по эффективности, обе почти полностью красные. В решающей игре у мишек вообще ничего, кроме PNR RM, не работало, т.е. не работали 97% владений. В такой ситуации побеждать тяжело, если вообще возможно. Мемфис проваливал Spotup владения: их доля была большой (две игры с 30+ % владений), а вот эффективность в пяти матчах была ниже 0.8 PPP. Больше всех Spotup играл Брукс, которому нужно больше заниматься баскетболом, а не чесанием языком. В целом у Мемфиса ситуация похожая на Никс: все типы, кроме OffScreen, просели в качестве относительно сезона. На этом правда сходство с Никс заканчиваются. Postup и PNR RM играл последний из здоровых бигменов JJJ, в Transition и PNR BH заметная доля, помимо Моранта, у Десмонда Бэйна.

Сакраменто – Голден Стейт

Сакраменто:

Кингз в серии играли заметно больше PNR BH, чем в регулярном сезоне (+5%, в трех играх доля свыше 21%). При этом, кроме четвертой игры, когда был средний показатель, в трех играх их пик-н-роллы были эффективны (1.2+ PPP), в трех неэффективны (0.9- PPP). Зато уменьшилась доля Spotup и Cut, причем у катов мало того, что доля просела на треть, так примерно на столько же просело качество. По серии складывалось ощущение, что все подборы в игре забирает Луни, однако у Сакраменто тип OffRebound в зеленой зоне по использованию, но после первых двух игр в красной по эффективности. Ну и самое главное: 0.87 PPP в Transition – это ужасно. Проблемы с быстрыми атаками были и до последней игры, но решающий матч утянул этот тип на дно: 21% использования и лишь треть очка за владение... Кингз чаще ГСВ задействовали Transition и PNR BH, но в плане набора очков ни в одном из типов, в которых у Сакраменто доля больше 5%, они не были эффективнее ГСВ. Фокс взял на себя изоляции и PNR BH, Сабонис Postup, Cut и PNR RM, а вот ответственность за провал быстрого нападения можно размазать ровным слоем по всей команде.

Голден Стейт:

Как и у большинства команд, у ГСВ в ПО возросла доля изоляций, однако не сказать, чтобы это пошло команде на пользу (0.66 PPP). Обе команды играют много Handoff, это сохранилось в плей-офф, но если Кингз потеряли около процента в доли владений, то у ГСВ они выросли на 2.5 пункта. В седьмой игре воины использовали его в 16% владений, что для этого типа немыслимо. Также выросла доля катов, хотя и в регулярке ГСВ был лидером. Пика они достигли в 4 игре, когда почти каждое пятое владение было катом. Надо сказать, что это единственный заметный тип у ГСВ, эффективность которого в серии с Сакраменто была выше, чем по регулярному сезону. Использование PNR BH сильно колбасило от 22% во второй игре, до 9-10% в играх 4-6. Быстрые атаки по доле были в пределах нормы для среднесезонных цифр, кроме последней игры, а вот качество просело. Не так драматично как у соседей по штату, но все же 1 PPP для Transition это мало.

Надеюсь, вам был интересен разбор первого раунда через призму типов владений. Я планирую делать такой обзор для каждого раунда, и по мере уменьшения команд смогу более подробно исследовать цифры каждой из них. Так что новые таблички будут уже во втором раунде. Если хотите больше интересной статистики из НБА, то подписывайтесь на мой тг-канал NBAatlantic.

Также недавно я решил расширить статистическую экспансию и завел канал и блог «Цифры в спорте», где собираюсь писать об аналитике и data science во всем спорте. Первый пост, исследование положения дел в футбольной аналитике, уже опубликован.

Фото: Gettyimages.ru/Loren Elliott / Stringer, Thearon W. Henderson / Stringer, Justin Ford / Stringer, Matthew Stockman / Staff, Stacy Revere / Staff, Jason Miller / Stringer, Kevin C. Cox / Staff, Chris Coduto / Stringer, Mitchell Leff / Stringer