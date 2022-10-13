Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

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НБА очень быстро меняется. Буквально на наших глазах происходят серьезные трансформации в игре, вчерашние супермены становятся даже не Робинами, а обычными жителями Готэма (скажите 13-летнему поклоннику НБА, что Дуайт Ховард был лидером команды, тактически немного опередившей свое время, и приводил ее к финалу НБА). Однако есть вещи которые не теряют свою актуальность в этом мире. Их немного, но желание посчитать чужие деньги одна из них.

Начну сразу с извинений. Использование на sports.ru каких-то данных по зарплатам НБА, кроме как из блога Зарплаты в НБА, попахивает богохульством. Но у них есть один минус: локализация. Т.к. есть желание поделиться результатами не только с русскоязычной частью поклонников баскетбола, проще было взять данные сайта hoopshype, чем объяснять «Who is Кавай Ленард».

Итак, приступим к описанию того, что же тут посчитано. Я взял данные по зарплатам команд НБА, в каждой команде выбрал топ-10 по величине зарплат, отранжировал их (1 – самый дорогой игрок команды, 10 – десятый), и для каждой позиции из этого топа посчитал ранг во всей НБА (1 – контракт является самым дорогим для своей позиции в топе, 30 – самым дешевым).

Пример: Расселл Уэстбрук заработает в этом сезоне еще миллион хейтеров 47 миллионов. Это больше всех в ЛАЛ. Среди 30 самых дорогих игроков команд, Расс занимает 2-е место, Стеф получает немного больше.

Графики всех команд можно посмотреть по этой ссылке:

https://github.com/shufinskiy/nba_various/tree/main/salary/charts

Нужно уточнить использование некоторых терминов в дальнейшем тексте. Первая и вторая пятерка будут использоваться относительно позиции в топ-10 зарплат команды и никак не связаны с реальной ротацией команды: 1-5 – это первая пятерка, 6-10 – вторая. Дешевая и дорогая команды будут использоваться относительно положения команды в рейтинге рангов, а не реальной платежной ведомости. В нашем случае команда, у которой топ-3 занимают 1 места в НБА по зарплатам, а остальные семеро тридцатые, будет дешевой, хотя в реальной платежке это не так.

Теперь перейдем к самим данным. График распределения зарплат относительно позиции в топе команды довольно очевиден: чем выше позиция, тем больше зарплата. Разброс так же уменьшается от начала к концу топа, что тоже понятно: даже «Голден Стэйт» (пока?) не может себе позволить иметь 10 игроков с зарплатой 50 миллионов. Немного неожиданно здесь то, что разброс второй и третьей позиции в рейтинге зарплат больше чем у первой. Скорее всего, это связано с тем, что в НБА есть ограничение на максимальные зарплаты: у большинства команд лидер в зарплатной ведомости имеет максималку, что сужает разброс возможных значений.

Дальше посмотрим суммарное значение рангов для всех команд. Самые дорогие составы у «Клипперс» и «Далласа», и дальше мы поймем, что виноваты в этом не Джордж, Ленард или Дончич, а Батюм, Зубац и Макги. Также довольно странно видеть в хвосте этого топа «Лейкерс» и «Филадельфию», но тут тоже все станет очевидно, когда мы рассмотрим кластер « Чапаев Топ-3 и пустота».

От общих графиков для всей Лиги перейдем к графикам команд. Я разбил их на несколько групп (кластеров) по схожести распределения рангов в платежке. Здесь будет только половина команд, графики остальных можете посмотреть по ссылке в начале статьи.

Группа 1. Скромность

Индиана (30-е место в рейтинге), Сан-Антонио (29-е), Хьюстон (28-е).

Здесь собрались обитатели подвала рейтинга. У «Индианы» и «Сан-Антонио» только 9 и 10 игроки в платежке не болтаются в третьем десятке. Ну, вы просто представьте, самый дорогой игрок шпор – Даг Макдермотт. У «Хьюстона» ситуация немного другая. Их лидер по зарплате занимает достойное 8-е место, правда, за «Рокетс» в этом сезоне уже не сыграет. «Хьюстон» платил деньги Джону Уоллу за что угодно (травмы, менторство, релиз), кроме игры в баскетбол. У остальной сборной солянки лучшая позиция 16-е место Шюнгюна для игроков в самом низу топ-10 зарплат своего клуба.

Группа 2. Дешевые стартеры, дорогая скамейка

Детройт (19-е место в рейтинге), Орландо (14-е), Юта (9-е)

У этих трех команд вторая пятерка значительно дороже первой. «Юта» взорвала свой состав, распродав всех лидеров и будет, видимо, бороться за то, чтобы прожить без французкой каланчи всего лишь год. Одного из этих лидеров Богдановича «Джаз» обменяли в «Детройт», коллегу по кластеру. У «Пистонс» платежка довольно разношерстная: дешевые ветераны, которые явно не на своем месте в топе (Богданович, Беркс), дешевые для своих позиций в топе молодые игроки (Бэгли, Каннингем), дорогие ветераны (Ноэль, Уокер, Джордан), дорогие молодые игроки (Айви, Хэйес, Диалло). У «Орландо» же, кроме Хэрриса и Росса, остальные восемь игроков – это молодежь, у которых для топ-3 контракты дешёвые, а для 6-10 места, наоборот, дорогие.

Группа 3. Топ-3 и пустота

Лейкерс (24-е место в рейтинге), Миннесота (25-е), Филадельфия (26-е)

«Лейкерс» до обмена Патрика Беверли были прям эталоном этой группы. Хортон-Такер, который был до этого на 4-м месте в платежке «Лейкерс», получает на 3 миллиона меньше Патрика и тоже болтался в районе 30 места по величине зарплаты. Зато из трио Уэстбрук-Джеймс-Дэвис только Расс не на первом месте (и здесь подвел). У «Филадельфии» и «Миннесоты» менее экстремальный разброс, но логика такая же: топ-3 получают много, остальные мало.

Группа 4. Кевин и его команды

Бруклин (5-е место в рейтинге), Голден Стейт (7-е место в рейтинге)

Не только Дюрэнт объединяет две команды в этой группе. «Бруклин» и ГСВ пошли дальше, чем команды предыдущей группы, у них дорогая первая четверка игроков, а не тройка. Да и остальные игроки (см. график ГСВ) не побираются на задворках рейтинга (у «Бруклина» 6 игроков в топ-10 для своих позиций и ни одного игрока за пределами топ-20).

Группа 5. Экономия на богатых и бедных, излишки среднему классу

Бостон (4-е место в рейтинге), Атланта (13-е), Нью-Йорк (12-е)

В этой группе ранги похожи на горку: благодаря молодости звезд (или их отсутствию, как в «Никс») их контракты для топ-3 считаются дешевыми, затем дорогой средний класс с 4 по 8 позиции («Никс» и здесь отличаются, у них 9 игрок в платежке (Оби Топин) занимает высокое 7-е место в рейтинге) и довольно дешевые (особенно у «Атланты») две две позиции.

Группа 6. Кьюбан и Балмер

Клипперс (1-е место в рейтинге), Даллас (2-е)

Ну, и последняя группа в этой статье. Две команды, которыми владеют два эксцентричных миллиардера, сделавшие свои деньги на ИТ. Однако вместе в этом рейтинге они по другой причине. Если взять игроков обеих команд, которые в платежке занимают места с 5 по 10, то среди этих 12 игроков самый низкий рейтинг будет 6 (!!!). «Клипперс» и «Мэверикс» платят баснословные деньги своей скамейке (девятые игроки в составах команд зарабатывают больше, чем третий игрок «Индианы»), что очень сильно ограничивает их возможности для усиления в борьбе за чемпионство.

Репозиторий с данными, графиками и кодом анализа:

https://github.com/shufinskiy/nba_various/tree/main/salary

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Надеюсь, данный анализ был вам интересен. Спасибо за внимание и feedback в виде комментариев и оценок.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith