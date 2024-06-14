Они могут сверкнуть на Евро. Список без звезд

Кто из них удивит?

Угадать, кто пошумит на турнире сборных, сложно. Но очертить круг кандидатов – реально. Мы выбрали несколько футболистов, которые могут стать открытием Евро-2024.

Максимилиан Миттельштедт – Германия

27-летний левый защитник «Штутгарта», неожиданное имя в сборной Германии. Дебютировал только в 2024 году, но с тех пор вышел в старте во всех трех матчах (против Франции, Голландии и Украины) и даже забил первый гол. Наверняка именно Макс закроет левый фланг.

Год назад не был основным даже в вылетевшей «Герте», но сменил команду (всего за 500 тысяч евро) – и стал серебряным призером Бундеслиги, едет на Евро в качестве основного игрока, а Юлиан Нагельсманн называет его «лучшим левым защитником чемпионата Германии с точки зрения статистики». Но, разумеется, дело не только в цифрах, речь о том, что у тренера в важный момент появился игрок с нужным набором качеств.

Милош Керкез – Венгрия

На левом фланге венгров подрастает новая звездочка – атакующий защитник Милош Керкез. Прошлым летом перешел из «АЗ Алкмар» в «Борнмут» за 18 млн евро и провел первый сезон не слишком ярко (1 ассист в 33 матчах), но запомнился.

Быстрый и агрессивный – лихо бежит вперед, хорош в обводке, прессингует и в защите тоже справляется. С завершением пока не все хорошо, но это дело опыта.

Поговаривали, что Керкез потерял расположение тренера Марко Росси после глупого удаления в матче против Болгарии в отборе на Евро (предупреждения за симуляцию и фол). «Мы на трех языках говорили Милошу не творить ничего глупого», – рассказал Доминик Собослаи после той игры. Но в последних встречах перед Евро Керкез все равно выходил в стартовом составе.

Дан Ндойе – Швейцария

Звезды сборной Швейцарии стареют. Тому же Джердану Шакири уже 32 года. В атаке пришло время новых героев. Один из них – вингер Дан Ндойе из «Болоньи», одной из самых интересных команд Серии А в завершившемся сезоне.

Ндойе способен закрыть оба фланга атаки, а в сборной часто выходит латералем, когда команда играет в три центральных защитника. Сейчас к Дану присматривается «Интер» – в швейцарце видят как раз человека, способного окучить весь фланг и заменить Дэнзела Думфриса.

Есть еще заваливший первый сезон в «Бернли» Зеки Амдуни – за сборную он играет веселее и забивает чаще, чем в АПЛ. А еще пока не раскрывшийся в «Милане» вингер Ноа Окафор. Новое поколение.

Ловро Маер – Хорватия

Золотое поколение Хорватии уходит со сцены. Поэтому стоит присмотреться к 26-летнему полузащитнику из «Вольфсбурга» Ловро Маеру – да, у него даже инициалы совпадают с обладателем «Золотого мяча-2018».

Но на поле Маер, в отличие от Модрича, действует ближе к атаке – или атакующим полузащитником, или на правом фланге (в сборной предпочитают второй вариант). Ловро – не скоростной, но очень техничный футболист с привычной для хорватов культурой паса. В последние пару лет прогресс Маера в клубном футболе застопорился, при этом в сборной перед Евро играет результативно.

У Хорватии есть еще парочка интересных имен. Например, универсальный атакующий полузащитник «Фейеноорда» Лука Иванушец. Или новый центральный полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина. К этим ребятам тоже стоит присмотреться.

Кристьян Аслани – Албания

Сборная Албании – явный аутсайдер группы В (еще бы, там Италия, Испания и Хорватия). Будет тяжело, но опорник «Интера» вполне может проявить себя.

В Италии Аслани в основном играет реджисту – хорошо сохраняет владение под давлением и под прессингом. При этом не гнушается оборонительной работы – может перехватывать мяч и блокировать удары. Пока главная проблема – стабильность.

Мортен Юлманд – Дания

Нет, опорный полузащитник «Спортинга» – не родственник главного тренера сборной Каспера Юлманда. Мортен к 24 годам уже провел три сезона за «Лечче», стал там капитаном, уехал в «Спортинг» к Рубену Амориму и стал чемпионом Португалии.

Юлманд – классический опорник. Хорош в отборе, выборе позиции, тактически дисциплинирован. При этом неплохо начинает атаки. Мелькал в шорт-листах топ-команд, которые прошлым летом искали опорника. В итоге парень ушел в «Спортинг» всего за 19 млн евро.

Но есть проблема. Главный тренер сборной Дании очень держится за старый костяк в центре поля – много кто понял, почему проигнорировали очень интересного полузащитника Мэтта О’Райли из «Селтика». Существует вероятность, что Юлманд-игрок не попадет в старт, потому что Юлманд-тренер очень доверяет проверенной тройке Нергор-Хейберг-Эриксен.

Лазар Самарджич – Сербия

Молодой полузащитник сборной Сербии родился в Берлине, прошел школу «Герты», год простажировался в «РБ Лейпциг» и укатил в Италию, где сверкает в «Удинезе» – в команде называют его Золотым мальчиком. В сборной Сербии Лазара сравнивают с Душаном Тадичем – та же левая нога и умение диктовать ритм.

Самарджич хорошо управляет атаками с помощью передач, проходит соперников на дриблинге. А еще у него потрясающий дальний удар с левой ноги – парень просто не умеет забивать некрасивые голы. В сборной, правда, пока ни разу не отличился. Но и в основе вышел всего три раза.

Если Драган Стойкович все-таки поверит в молодого игрока, Лазар способен сверкнуть на Евро-2024.

Адам Уортон – Англия

Гарет Саутгейт в последний момент отцепил от сборной Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона, зато оставил 20-летнего полузащитника Адама Уортона из «Кристал Пэлас». Паренек за год проделал путь от Чемпионшипа до стартового состава клуба АПЛ – и это все по сути в первый полноценный сезон во взрослом футболе.

В феврале Уортон перешел из родного «Блэкберна» в «Пэлас» и быстро стал ключевым игроком центра поля у Оливера Гласнера – именно Адам поспособствовал яркости во второй половине сезона (с победой над «Ливерпулем» на «Энфилде», разгромами «МЮ» и «Астон Виллы»).

Все тренеры (от академии до Гласнера и Саутгейта) характеризуют Уортона как очень спокойного молодого человека, который все схватывает на лету. Восхищает, что он не боится действовать под давлением и отлично оценивает ситуацию. Вероятно, в старте мы Адама не увидим, но со скамейки способен помочь.

Кристоф Баумгартнер – Австрия

Баумгартнер – воспитанник «Хоффенхайма», играющий за «РБ Лейпциг». Вектор обоим клубам задавал нынешний тренер сборной Австрии Ральф Рангник. Неудивительно, что у него атакующий полузащитник стал одним из ключевых игроков.

В системе Марко Розе Кристофу нет места – во второй половине чемпионата он проиграл конкуренцию Дани Ольмо и Хави Симонсу. Зато отводит душу на позиции атакующего полузащитника в сборной: в последних четырех матчах оформил 4+2 (товарищеские матчи, но в соперниках были участники Евро-2024).

Активный, прессингующий, результативный – идеальный набор качеств для лидера средней по качеству, но крепко сбитой команды.

Йохан Бакайоко – Бельгия

Подтягивается новое поколение бельгийских футболистов. Суперзвезд уровня Эдена Азара и Кевина Де Брюйне среди них пока нет, но уже по итогам Евро о ком-то могут заговорить. Главный кандидат – вингер Йохан Бакайоко из «ПСВ».

Уже прошлым летом его ждали в АПЛ (активнее всех зазывал «Ноттингем») – отговорил тренер Петер Бош. Это окупилось: Йохан внес серьезный вклад в суперсезон «ПСВ» и завоевание домашнего титула.

Вингер выбил 14+14 во всех турнирах. Результат благодаря отличной технике и хорошему удару с левой. У Бакайоко в детстве на стене висели постеры Арьена Роббена и Неймара – не случайно, из него может получиться сплав двух ярких исполнителей.

Давид Ганцко – Словакия

Ганцко, которому в декабре исполнилось 26 лет, уже два сезона отыграл в «Фейеноорде» и стал там ключевым для нового тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Словак – левоногий центральный защитник, который здорово начинает атаки. С выполнением профильных задач в защите тоже все в порядке.

В группе с Бельгией, Румынией и Украиной у Ганцко будет шанс показать все лучшие качества. Если Давид справится, то вполне может исполнить мечту – отправиться в «Ливерпуль» за тренером. Словак признавался, что в детстве боготворил Стивена Джеррарда.

Деннис Ман – Румыния

У румынов на Евро едет пара вингеров из вышедшей в Серию А «Пармы» – Деннис Ман и Валентин Михэилэ. Оба приехали в итальянский клуб несколько лет назад, но только сейчас повзрослели и выдали крепкий сезон. Особенно хорош был Ман – стал лучшим бомбардиром и вторым ассистентом команды.

Техники Денниса хватает на эффектные нарезки финтов из Серии Б. Хорошо владеет обеими ногами, может сместиться в центр и пробить с левой, может уйти в лицевую и прострелить с правой. Посмотрим, хватит ли скилла, чтобы потягаться с лучшими защитниками Бельгии, Словакии и Украины.

Сейчас Ман ведет переговоры о новом большом контракте с «Пармой», хотя вроде бы есть интерес «Боруссии». Яркое выступление на Евро может помочь в переговорах.

Кенан Йылдыз – Турция

У Турции неожиданно подросло интересное поколение. Смысла рассказывать про Арду Гюлера нет – талантливого плеймейкера обсудили еще год назад, когда он переходил в «Реал». А вот Кенан Йылдыз из «Ювентуса» пока недополучает заслуженное внимание.

19-летний нападающий родился в Германии, прошел академию «Баварии», а в этом году прорвался в основу «Юве». У Йылдыз все качества, чтобы играть и второго нападающего, и вингера – техника, скорость, чтение игры, завершение. В сборной Винченцо Монтелла ставит таланта на левый фланг.

Одноклубники под впечатлением от Кенана. Вот что говорит Войцех Шченсны: «Я поспорил с одним человеком, что Кенан Йылдыз будет в числе номинантов на «Золотой мяч» в следующие пять лет. Я играл со многими игроками, но никогда не видел такого таланта. Я уверен, что выиграю это пари».

Оркун Кекчю – Турция

Еще один футболист сборной Турции, родившийся за пределами страны – на этот раз в Голландии. Кекчю – воспитанник «Фейеноорда», был капитаном и лидером чемпионской команды Арне Слота. Прошлым летом ушел в «Бенфику» и не потерялся.

Кекчю – человек с убойным дальним ударом, в касание бьет по девяткам как из пращи. Есть и навыки глубинного плеймейкера – турок умеет отрезать всю оборону или пасом низом, или любимой подсечкой.

Главная проблема в сборной – на его позиции уже есть Хакан Чалханоглу, один из лучших полузащитников мира. Вместе им сложно, потому что Монтелла предпочитает выпускать в пару к разыгрывающему игроку центра поля чистого опорника.

Жорж Микаутадзе – Грузия

Сборная Грузии – это не только Хвича. Еще одна яркая звезда – родившийся во Франции нападающий Жорж Микаутадз. В прошлом сезоне Жорж стал лучшим бомбардиром второго по силе французского дивизиона и заслужил переход в «Аякс». В Голландии грузинскому форварду толком не дали возможности заиграть (6 матчей, 2 выхода в старте за полгода).

Зимой Микаутадзе вернулся в «Метц», за полгода забил 13 голов (у второго бомбардира команды – 3 мяча) и чуть не спас клуб от вылета в Лигу 2 (поражение в переходном матче). В чемпионате Франции чаще Жоржа в пересчете на 90 минут забивает только Мбаппе. Грузинский нападающий быстрый, подвижный, действует по всему фронту атаки и напрягает защиту.

Всех усилий Микаутадзе не хватило, чтобы спасти «Метц» от вылета. Посмотрим, хватит ли, чтобы Грузия пошумела на дебютном турнире.

Жоау Невеш – Португалия

Невеш – уже вполне известный персонаж, ведь 19-летним полузащитником интересуются примерно все топ-клубы в мире. Правда, «Бенфика» требует минимум 120 миллионов евро, что осложняет переговоры.

Считается, что у Жоау уже в 19 лет крепкий набор умений взрослого центрального полузащитника. Он отыграл полный сезон и стал одним из лучших игроков португальской лиги. В сборной пока всего один полный матч, но из-за травмы Отавио у Невеша появляются шансы на место в старте.

Восемь лет назад на Евро-2016 зажигал Ренату Саншеш из той же «Бенфики» – в том числе и его работоспособность в центре поля принесла Португалии титул. Возможно, на Евро-2024 Жоау Невеш поможет Роберто Мартинесу сбалансировать центр поля.

Матей Коварж – Чехия

24-летний вратарь устал ждать шанс в «Манчестер Юнайтед» и очень удачно перешел в «Байер». В Бундеслиге вышел всего на один матч, зато практически целиком отыграл Лигу Европы (пусть и пропустив в финале три гола), а перед Евро дебютировал и в сборной.

Не факт, что Ковар выйдет в старте Чехии – вратарская бригада у команды очень интересная. Есть Индржих Станек из «Славии», который последний год считается основным. Есть принадлежащий «Ливерпулю» Витезслав Ярош – он стал чемпионом Австрии в составе «Штурма».

Да, на этом Евро у чехов в воротах нет суперзвезды уровня Петра Чеха. Но любой из трех киперов может стать открытием.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Clive Brunskill, Christian Bruna, Vasile Mihai-Antonio, Gabriele Maltinti, Gualter Fatia, Filip Filipovic, Carlos Rodrigues, Jasmin Walter; Harry Langer/Defodi Images, IMAGO/Damir Krajac, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Christoffer Borg Mattisson/Keystone Press Agency, Pedro Porru/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press