«Я опережал всех на одну секунду, ты – на три». Милая беседа величайших – Зидана и Месси!

Лео Месси и Зинедина Зидан встретились в Майами – две легенды футбола полчаса беседовали на камеру, вспоминали прошлое, рассуждали о футболе и завалили друг друга восхищением.

Даже начался разговор с символического паса, который Зидан дал Лео: «Очень жаль, что мы никогда не играли вместе, но я могу сделать тебе передачу».

Мы выбрали для вас главное из беседы Зизу и Лео.

Зидан + Месси = взаимное восхищение

Зидан сразу признал, что хотелось бы поиграть с Лео за одну команду. Месси ответил взаимностью. Он всегда восхищался Зинедином, хоть для болельщика «Барселоны» это было непросто.

Когда француза попросили описать игру Лео одним словом, он сказал: «Волшебство». Потрясающий комплимент.

«Плеймейкер предугадывает события на поле, видит их раньше всех остальных. Я опережал всех на одну секунду, ты – на три. Это выделяет тебя. Ты еще до принятия мяча знал, что будешь делать.

Для меня, как человека, который разбирается в игре, это чистая магия. Когда я смотрел на твою игру, иногда предугадывал, что ты сейчас сотворишь. Это была какая-то ментальная связь.

Мы с Лео встречаемся не так часто. Поэтому мне важно сказать ему, как я сильно восхищаюсь им. И все люди, которые любят футбол, тоже восхищаются. Таких очень мало, очень мало. Вообще, ты такой один».

Потом пришло время уже ответных комплиментов Месси в адрес Зидана.

«Я считаю Зинедина одним из величайших игроков в истории – я много раз говорил ему это. Всегда восхищался и следил за ним в «Мадриде». И грустил, потому что я-то играл за «Барселону».

Хорошо помню времена галактикос, твой гол в финале ЛЧ с левой ноги, ты играл великолепно! Голы в финале чемпионата мира в ворота Бразилии, финт Зидана. Помню игру, кажется, против «Валенсии», когда ты забил с левой ноги. За такие моменты я и люблю футбол.

Зидан всегда выделялся: элегантность, магия, искусство – так можно описать его игру. Я наслаждался его игрой, хоть мне, как фанату «Барсы», и было непросто. Но великие игроки – они выходят за пределы клуба или сборной».

И это лишь самые яркие комплименты, которых в видео хватало.

Судьба десяток в футболе: они творили магию, но сейчас почти исчезли

Одной из главных тем – классические десятки, которые исчезают.

Зизу сказал, что в детстве все мечтали быть лидером, который ведет игру и творит на поле. Месси добавил, что десятка – всегда особенный игрок. Но сейчас номер потерял былое значение – роль, место на поле, позиция, все исчезло.

«Этой позиции больше нет. Лидера полузащиты, который связывал всю команду. Сейчас все играют 4-3-3, в которой №10 это больше инсайд, чем атакующий полузащитник, в линейной 4-4-2 тоже нет для них места. Десяток осталось очень мало», – сожалел Лео.

«Спасибо, что хотя бы ты еще играешь! Благодаря этому десятки еще существуют» – ответил Зидан.

Легенды сошлись во мнении, что футбол изменился: все играют системно, а классические десятки не встраиваются в такой механизм.

«Десятый номер – это тот, кто творит на поле магию. Как это делаешь ты, Лео, – признался Зидан. – Потому что нужно быть лидером команды. А лидер всегда должен создавать моменты. Это то, что тебя выделяет. И это характеризует десятку: не просто лидер, а человек, который творит на благо команды».

Месси добавил, что раньше все строилось вокруг плеймейкера – он всегда получал мяч и нес на себе вес всей команды».

Почему Зидан играл под №5? Держите историю

Легенды еще обсудили 10 как номер, а не как позицию. Решили, что кого-то он может задавить ответственностью, а кого-то – окрылить. И вспомнили другие номера, которые им доставались.

«В Париже я играл не под десятым номером. Было непривычно после стольких лет в «Барселоне» и сборной, – сказал Месси. – Немного скучал по моему номеру, но ничего страшного. Я привык. А номер 30 для меня тоже особенный – под ним я начинал карьеру», – коротко рассказал Лео.

А вот у Зидана история про пятый номер в «Реале» получилась более фактурная.

«В Мадриде №10 носил Фигу, но меня это не волновало. Мне нравился №5. В конце концов самое важное – это то, как ты играешь на поле.

Но пятый номер у центрального полузащитника – действительно редкость. Знаешь, как я его получил? Флорентино Перес очень не любил, когда игроки берут номера 25, 30 или 35. Он достаточно консервативен: №1 для вратаря, остальные полевые – от 2 до 11.

До меня номер 5 принадлежал Маноло Санчису, защитнику. Он ушел как раз перед моим трансфером. И президент спросил меня: «Возьмешь номер от 1 до 11?» Я согласился и выбрал пятый – выбора особенно не было».

Месси добавил, что Зидан сделал №5 особенным для Мадрида. Где-то в Испании с ним согласился один Джуд Беллингем.

Кто был кумиром Зидана? А Месси?

Месси сразу признал, что кумир всех аргентинцев – Марадона. Когда говорят про №10, то сразу думают о Диего. Все росли и мечтали быть как он, Лео и своим детям сейчас рассказывает истории про Марадону. Зидан добавил, что так относятся к Диего не только аргентинцы, но и люди по всему свету.

Но сам Лео почти не видел Марадону в действии – был еще слишком мал и мало что запомнил. Поэтому его кумиром был другой аргентинский десятый номер.

«Я всегда говорил, что мне нравился Пабло Аймар. Вы с ним играли друг против друга, когда он был в «Валенсии». Он всегда восхищал меня, когда выступал за «Ривер Плейт». Даже в той очень сильной команде он выделялся.

Так что я говорю: есть Диего, который вне конкуренции, но сразу за ним идет Аймар. Пабло был тем, кем я восхищался. Но я тогда не интересовался европейским футболом – следил в основном за аргентинскими командами».

Кумиром Зидана был игравший в «Марселе» уругваец Энцо Франческоли – это не секрет. В честь него француз даже назвал одного из сыновей. С каким же восхищением Зинедин рассказывает о кумире!

«Он играл в «Марселе», когда мне было 13 – еще до того, как я уехал в «Канн». Когда я впервые увидел Энцо, то сказал: «Я хочу быть как он».

Он был очень элегантным в обращении с мячом. Это большая редкость. В основном в чемпионате у нас бегали только французы, но приехал он – южноамериканец. И мы все увидели, что есть и другой футбол. Он сильно выделялся.

Он умел с мячом вообще все. И я подумал, что он настоящий волшебник. И хотел повторять за ним».

Месси сказал, что тоже видел Франческоли, когда тот играл за «Ривер Плейт» в Аргентине – и там уругваец тоже сверкал.

Блиц про важные матчи и голы

Что важнее: забить в Лиге чемпионов или на чемпионате мира?

«Думаю, гол в финале чемпионата мира – лучшее, что может с тобой произойти. Мы оба можем это сказать», – ответ Месси.

Самый сложный оппонент?

«Не самый сложный в смысле грубости, а именно в смысле потрясающего уровня – Паоло Мальдини. Он был очень умным. Еще Тюрам – он был хорош», – ответ Зидана.

Какой матч хотели бы переиграть?

«Я ни о чем не жалею. В моем долгом пути у меня хватало счастливых моментов, были и печальные. Но такова судьба. Если нужен ответ, то шрам остался после финала ЧМ-2014. Даже после победы в прошлом году, все равно обидно», – сказал Месси.

Лучшая игра в карьере?

«Сложно выбрать одну. Но еще в «Ювентусе» я играл против «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов в 1997-м. И ответный матч мы выиграли 4:1. Сейчас мало кто помнит этот матч, но для меня он лучший», – интересный выбор Зидана.

Фото: adidas