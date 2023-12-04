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Румын Стивен Джеррард, колумбиец Дэвид Бекхэм и бразилец Тьерри Анри. Их назвали в честь звезд футбола 2000-х

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Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
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Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Регены в реальной жизни.

Многие мужчины мечтают сыновей в честь любимых футболистов – и у кого-то это даже получилось.

Мы собрали ребят, которых назвали в честь легенд футбола 2000-х и которые сейчас сами играют в футбол. Таких подрастает целое поколение. 

Стивен Джерард Гаоте – «Левски», Болгария

Точнее Стивен Жерард Жан Ив Гаоте – такое полное имя дал ивуарийский папа. Парень родился в 2008 году – сейчас ему 15 лет. Стивен Джерард уже тренировался с основой «Левски», а в ноябре дебютировал в третьей лиге за дубль софийского клуба.

У парня есть ютуб-канал, куда он активно выкладывает голы и дриблинг. А еще Стивен Джерард выступает за сборную Болгарии U17 и даже забивает.

Тьерри Анри Сантос Соуза – «Сан-Паулу», Бразилия

Папа так вдохновился матчем Анри на ЧМ-2006 против Бразилии, что родившегося через год сына назвал в честь француза. «Я сказал его матери: «Если ты забеременеешь, то у нас есть имя. Если будет девочка, я не буду вмешиваться, но мальчика назовем не Густаво, Жоао, Жозе, а Тьерри Анри», – рассказывает отец.

Скауты в твиттере называют Тьерри одним из самых интересных выпускников академии бразильского «Сан-Паулу» – 16-летний парень много играет и забивает за U17. Естественно, мальчик учился на видео с легендой «Арсенала».

Неудивительно, что с таким именем парня отправили в нападение. Хотя Ян Коллер или Питер Крауч подошли бы больше: в 16 лет рост Анри – 192 см.

Бекхэм Дэвид Кастро – «Мильонариос», Колумбия

20-летний вингер – один из самых перспективных игроков этой подборки. Все-таки Бекхэм Дэвид Кастро Эспиноса активно играет за лучший клуб Колумбии. А этой осенью начал забивать – 4 гола и 1 ассист.

Парень родился в 2003 году, через пару месяцев после перехода оригинального Бекса в «Реал». Папа был большим фанатом мадридского клуба, поэтому и решил назвать сына в честь англичанина. Правда, поменял местами фамилию и имя – чтобы не списывать точь-в-точь.

Пару дней назад Бекс переподписал контракт с «Мильонариос», но такими темпами может скоро оказаться в Европе или, например, в «Интер Майами».

Дэвид Бекхэм Сапутра – «Персела», Индонезия

Да, в честь Бекса активно называли детей по всему миру. В 2002 году собственный Дэвид Бекхэм появился и в Индонезии. Вырос в центрального полузащитника. Правда, карьера у парня не задалась – так и не сыграл на взрослом уровне даже за аутсайдера высшей лиги, а с июля 2022 года сидит без клуба.  

Зинедин Зидан Катрайо – «Примейру де Агошту», Ангола

Зинедин Зидан родился в мае 1998 года – за два месяца до дубля Зизу в финале чемпионата мира. Особых данных по 25-летнему полузащитнику нет – известно только, что играет за одну из лучших команд Анголы.

Популярность имен Зинедин и Зидан сильно выросла благодаря успехам французского футболиста. Например, в Дании за «Нордшелланд» играет Зидан Сертдемир, в «Лорьяне» – камерунец Дарлин Зидан Йонгва, а Зидан Икбал из «МЮ» этим летом уехал в «Утрехт». Зиданы есть даже в Колумбии, Сальвадоре, Индонезии и Люксембурге.

Забавно, что сам Зинедин Зидан тоже назвал сына в честь любимого футболиста. Энцо Зидан получил имя в честь Энцо Франческоли – звезды «Марселя» времен молодости Зизу. 

Алессандро Дель Пьеро Морено – «Карлос Стейн», Перу

21-летний защитник из второго дивизиона Перу редко дает интервью. В том единственном, которое молодой футболист дал на ютубе, журналист спросил про все, кроме имени.

Зато теперь мы знаем, что Алессандро мечтает поиграть за «Боку», «Ривер» или «Реал Мадрид», а еще ему понравилось путешествовать по Европе.

Мог ли перуанский отец назвать сына в честь легенды «Юве»? За день до рождения Морено аутентичный Алекс Дель Пьеро играл против «Ньюкасла» с Нолберто Солано в составе. Правда, не забил, а «Юве» проиграл 0:1.

Луиш Фигу Пинту и Луиш Фигу Перейра – сборная Восточного Тимора

Восточный Тимор до 1975 года был португальской колонией, а самостоятельным государством стал только в 2002-м. Влияние метрополии чувствуется и в футболе: первым победителем футбольного чемпионата в 2016 году стала «Бенфика». А с недавних пор в сборной Тимора выступает сразу два Луиша Фигу.

Более молодой – 18-летний Луиш Фигу Перейра (на фото под №17) – даже сыграл два матча в отборе на ЧМ-2026. Один – на позиции центрфорварда, другой – слева в защите. 22-летний Луиш Фигу Пинту в этих же встречах остался на скамейке. Правда, тогда проиграли 0:7 Китайскому Тайбею – посмотреть на двух Луишев Фигу в деле шансов больше шансов не осталось.

Райан Гиггз Лекуэ Тчеффа – «Рилазинген II», Камерун

Камерунец родился в 1999 году – нетрудно догадаться, за какую команду болел его отец. В 2017-м Райан Гиггз Тчеффа переехал в Германию, где его пристроили в районную команду – так африканским беженцам помогают адаптироваться в обществе. 

Оказалось, игр в любительской лиге достаточно для получения собственной странички на сайте Transfermarkt.

Лука Тони Шроер – «Шальке», Германия

16-летний полузащитник был капитаном команды «Шальке» U-15. В этом сезоне уже дебютировал и забил за U-17. Правда, пока играет не так часто.

Точно неизвестно, назвали ли парня в честь чемпиона мира в составе сборной Италии – все-таки и Лука, и Тони достаточно популярные в Германии имена. Но мальчик родился в октябре 2007-го, когда Лука Тони приехал в «Баварию» и начал с 8 голов в 8 турах Бундеслиги. 

***

Раньше называть сыновей именами актуальных легенд футбола очень любили бразильцы. В 2010-х в Болгарию приехал Мишель Платини Ферейра Мескита – даже играл в еврокубках за софийский ЦСКА и «Лудогорец». Были и Линнекер Накамута Паэс, и Райкард дос Сантос, и даже Рудигуллити.

А в честь какого футболиста вы бы назвали ребенка? 

4 комментария
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Денис Лионель Месси Давыдов. 22.05.1995

После завершения контракта с «Химками» ушел в Медиалигу.
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Румын в заголовке повеселил
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знаю только платини из лудогорца
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Не хочу душнить, но Джеррард пишется с двумя «Р»
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