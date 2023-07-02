38 комментариев

Астериск
Блог

В России теперь можно легально смотреть чемпионат Китая. А кто там вообще остался?

Ромен Алессандрини Ромен Алессандрини
Кристиан Бассогог Кристиан Бассогог
Жорес Окоре Жорес Окоре
Фрэнк Ачимпонг Фрэнк Ачимпонг
Маруан Феллайни Маруан Феллайни
Юрген Локадия Юрген Локадия
высшая лига Китай высшая лига Китай
Оскар Оскар
Жоау Карлуш Тейшейра Жоау Карлуш Тейшейра
Фран Мерида Фран Мерида
Футбол Футбол

Очень много знакомых из РПЛ.

Телеканал «Футбол» купил права на показ матчей чемпионата Китая. 

«Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире.

Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллайни, Паулиньо, Халка, Витцеля, Карраско, Маскерано и других великих футболистов», – говорится в пресс-релизе телеканала.

Да, в Китае заезжало звездных футболистов, но кто из них остался там к сентябрю 2023 года? Мы посмотрели составы команд Суперлиги и нашли там не так много звезд. Хотя знакомых лиц хватает.

Оскар – «Шанхай порт»

Главный трансфер китайского футбола. В 2017 году за полузащитника «Челси» и сборной Бразилии заплатили 60 млн евро. До сих пор эту сумма остается рекордной для Суперлиги.

И да, Оскар все еще там. За шесть лет в Китае бразилец выиграл одно чемпионство и взял один Суперкубок. В Европе трофеев с «Челси» у него было побольше.

Маруан Феллайни – «Шаньдун Тайшань»

Главная афро-прическа в истории АПЛ. Бельгиец был хорош в «Эвертоне», а потом вместе с Мойесом ушел в «Манчестер Юнайтед». И уже в топ-клубе стал мемом. Хотя и забивал важные голы, и трофеев выиграл достаточно – Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

В 2019-м Маруан уехал в «Шаньдун». Уже стал чемпионом и заработал столько денег, что помог спасти родной льежский «Стандард» от банкротства.

Фран Мерида – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

А вот тут уже начинаются люди из категории «звезды с большой натяжкой». В Мериде «Арсенал» видел сменщика Сеска Фабрегаса. Но у Франа не пошло, не помогло даже возвращение в Ла Лигу.

Сейчас Мериде 33: за спиной у него 258 матчей за не самые сильные испанские команды (почти половина из них – за «Осасуну»), командировки в Португалию и даже Бразилию. В Китай он переехал из «Эспаньола» год назад.

Юрген Локадия – «Цанчжоу Майти Лайонс»

Голландский нападающий считался в академии ПСВ чуть ли не новым Ван Нистелроем – и даже забивал на взрослом уровне. В 2017-м он стал рекордной покупкой «Брайтона», а дальше карьера заглохла.

В Англии голов практически не было, потом был переезд в МЛС (3 мяча в 27 матчах за «Цинциннати»), пара попыток в Бундеслиге. В прошлом сезоне Локадия перезапустился в иранском «Персеполисе» и уехал в Китай. Тут пока неплохо: 24 матча, 7 голов, 6 ассистов.

Ромен Алессандрини – «Шеньчжэнь»

Алессандрини был локальной звездой французской Лиги 1 – забивал много красивых мячей, поиграл в «Ренне» и «Марселе». В 2017 году отправился в «Лос-Анджелес Гэлакси», где помогал забивать Златану Ибрагимовичу.

В 2020-м француз перебрался в Китай. «Шэньчжэнь» для него – уже второй клуб в стране. И сейчас команда Алессандрини идет на последнем месте в Суперлиге.

Коротко про футболистов, которых вы могли запомнить по игре за европейские команды:

Уоллас (защитник, 28, Бразилия, «Ухань Фри Таунс») – играл в «Монако», «Лацио» и «Браге».

Соуза (полузащитник, 34, Бразилия, «Бейцзин Гоань») – заглядывал в «Порту», был звездой турецкой лиги в «Фенербахче» и «Бешикташе», сыграл три матча за сборную Бразилии.

Кристиан Бассогог (нападающий, 27, Камерун, «Шанхай Шеньхуа») – Юрий Семин настойчиво и несколько раз просил подписать камерунца в «Локомотив», но не получилось. В прошлом году Бассогог даже сыграл 30 минут на ЧМ-2022. 

Ибрагим Амаду (полузащитник, 30, Франция, «Шанхай Шеньхуа») – в 2018 году опорник переходил из «Лилля» в «Севилью» за 14 млн. Сыграл 32 матча, покатался по арендам и в 2023-м оказался в Китае.

Франк Ачимпонг (нападающий, 29, Гана, «Шеньчжэнь») – в 2017 году ганский нападающий дублем выбивал «Зенит» Мирчи Луческу из Лиги Европы. Это так и осталось главным достижением в карьере.

Никулае Станчу (полузащитник, 30, Румыния, «Ухань Фри Таунс») – тот самый дубль «Зениту» Ачимпонг оформил с передач этого румына. Еще Станчу играл за пражские «Спарту» и «Славию».

Жоау Карлуш Тейшейра (полузащитник, 30, Португалия, «Шанхай Шеньхуа») – в сезоне-2015/16 сыграл целых восемь матчей за «Ливерпуль» и даже забил в Кубке Англии. Потом были «Порту» и «Фейеноорд» Дика Адвоката. В Китай приехал этой весной.

Жорес Окоре (защитник, 31, Дания, «Чаньчунь Ятай») – 38 матчей и один гол в Премьер-лиге за «Астон Виллу».

Ву Лэй (полузащитник, 31, Китай, «Шанхай Порт») – главный китайский футболист XXI века. На три года уезжал в «Эспаньол», где набил 16+6 за 126 матчей. 

Нико Йеннарис (полузащитник, 30, Китай, «Бейцзин Гоань») – талант академии «Арсенала» в 2019 году принял китайское гражданство.

Еще в Китае очень много игроков из РПЛ

Знаете, чем китайская Суперлига похожа на Медиалигу? Там тоже хватает бывших футболистов из РПЛ. Вот бывшие легионеры клубов Премьер-лиги, которые прямо сейчас рубятся в Китае.

Фелисио Браун Форбс – у костариканца из Берлина огромный послужной список в РПЛ: «Крылья Советов», «Уфа», «Ростов», «Арсенал», «Анжи», «Амкар». Сейчас 32-летний форвард играет в «Циндао Чжунен», забил 7 голов в 16 матчах – на один больше, чем за все время в Премьер-лиге. 

Тони Шуньич – защитник сборной Боснии и Герцеговины приезжал в РПЛ дважды – сначала в «Кубань», потом в «Динамо». В 2020-м его продали в «Бейцзин Гоань», откуда он меньше чем через полгода перебрался в «Хэнань Лунмен». Там и играет до сих пор.

Мубарак Вакасо – в 2013-м был главной покупкой «Рубина» и ехал в статусе одного из талантов Ла Лиги. Не заиграл, поездил по Европе и в 2020-м оказался в Китае. Год назад уехал в аренду в Бельгию, но сейчас вернулся в «Шеньчжэнь» – худшую команду лиги.

Эванс Кангва – старший из братьев Кангва задержался в тульском «Арсенале» дольше, чем младший Кингс – ушел только в феврале этого года. В итоге Эванс пашет в «Циндао Чжунен», а Кингс сыграет в Лиге чемпионов.

Раде Дугалич – сербский защитник поиграл у Карпина в «Армавире», а потом в «Тосно» и «Енисее». Даже выигрывал Кубок России с клубом из Ленинградской области. В 2022-м перебрался из «Кайрата» в «Мэйчжоу Хакка».

Георгий Жуков – казахстанского полузащитника воспитал бельгийский футбол. В 2016 году он сменил академию «Стандарда» на «Урал». Сыграл в Екатеринбурге шесть матчей и отправился дальше. В 2022-м доехал до «Цанчжоу Майти Лайонс», где играет с Юргеном Локадией.

***

На сайте Transfermarkt суммарную стоимость всех игроков китайской Суперлиги оценивают в 153 млн евро. Для сравнения, суммарная стоимость всех игроков РПЛ – 801 млн евро. ФНЛ – 134 млн евро.

Будем смотреть?

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

Фото: Zhu Zheng/XinHua, Li Ziheng/XinHua, Xu Chang/XinHua/Global Look Press ; instagram.com/shanghaiport

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximus3737
Спортс, хорошая попытка, но нет
+105
-2
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Prokofyev
Кто все эти люди?
+56
-6
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximus3737
Бассогог в свои 27 выглядит старше чем Думбия в свои 30+
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ maximus3737
Бассогог в свои 27 выглядит старше чем Думбия в свои 30+
Чем Думбия в свои 50.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serg13s
Да у нас во дворе и то больше звёзд бегает
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Чабанов
Ответ maximus3737
Бассогог в свои 27 выглядит старше чем Думбия в свои 30+
Басссогог и Думбия, говорят, собирались вместе и любимый сериал по СТС смотрели.
Там был слоган "Эта была моя молодость, мои - восьмидесятые" =)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
napoli_14
Ответ Александр Опёнышев
Спасибо, не надо P.S Оскар конечно такой дурачок, просто не верится, и ведь играет там до сих пор
Дак а чего дурачок?
24 ляма в год гребет, ни о чем не парится, давления никакого )
Выбор и выбор.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARREX
Зачем смотреть легально Китайскую
Когда можно нелегально смотреть другие
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ maximus3737
Спортс, хорошая попытка, но нет
Так себе попытка.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
ужас, китайцы Феллайни побрили.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ ARREX
Зачем смотреть легально Китайскую Когда можно нелегально смотреть другие
Скоро Эритрейскую и Иранскую показывать будут. Ну или кто там ещё объявлен "братушками", талибы там всякие и т.д.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NikoVinkovic
Удивительно, что Оскар там остался. Всё-таки игрока такого уровня после того, как китайский денежный пузырь лопнул, логично было бы ожидать или в Европе - вряд ли в клубе уровня Челси, но хотя бы в клубах вроде Порту, Севильи, Марселя, и т.д. - ну или хотя бы в Бразилии, где всё же лига приличного уровня, и куда вернулись Халк, Тейшейра, Рамирес.
Неужели он так сдал?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ maximus3737
Спортс, хорошая попытка, но нет
Это как встретиться в Собесе с девочкой , которой интересовался в 5-м классе !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas610
Стриженный микрофон - выглядит нелепо. Кроме него и Оскара никого, не помню.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rwo-51
Знаю большое количество китайских снукеристов, некоторые даже в бане сидят (Синьтун, Бинтао), а вот соккериста ни одного. Снукер там более значимый вид спорта. Поэтому нахрен этот соккер, надоел, смотрим снукер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Хорошие игроки. Но смотреть на них мы, конечно, не будем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ Alexander Prokofyev
Кто все эти люди?
Известных много. Но сильных мало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Михаил Никитов
Всего один вопрос Бассогогу точно 27?)
Стресс. По этой же причине с пальцем во рту бегает по полю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Serg13s
Да у нас во дворе и то больше звёзд бегает
Дорого наверное у вас во дворе квартиры стоят)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ maximus3737
Бассогог в свои 27 выглядит старше чем Думбия в свои 30+
Имейте уважение к дедушке)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Свитюк
В общем, ни кого..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лейтенант Пахомов
Бассогог выглядит так, словно лично застал времена борьбы с апартеидом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Там кроме Оскара то уже все дрова остальные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
postblueink
Экзотика похлеще РФПЛ для европейца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Несусветный Папаша
Ответ Алексей Ларёв
Ты бы хоть текст открыл для начала,а потом комментарий писал...
А это когда мы на ты перешли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий