38 комментариев

Очень много знакомых из РПЛ.

Телеканал «Футбол» купил права на показ матчей чемпионата Китая.

«Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире.

Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллайни, Паулиньо, Халка, Витцеля, Карраско, Маскерано и других великих футболистов», – говорится в пресс-релизе телеканала.

Да, в Китае заезжало звездных футболистов, но кто из них остался там к сентябрю 2023 года? Мы посмотрели составы команд Суперлиги и нашли там не так много звезд. Хотя знакомых лиц хватает.

Оскар – «Шанхай порт»

Главный трансфер китайского футбола. В 2017 году за полузащитника «Челси» и сборной Бразилии заплатили 60 млн евро. До сих пор эту сумма остается рекордной для Суперлиги.

И да, Оскар все еще там. За шесть лет в Китае бразилец выиграл одно чемпионство и взял один Суперкубок. В Европе трофеев с «Челси» у него было побольше.

Маруан Феллайни – «Шаньдун Тайшань»

Главная афро-прическа в истории АПЛ. Бельгиец был хорош в «Эвертоне», а потом вместе с Мойесом ушел в «Манчестер Юнайтед». И уже в топ-клубе стал мемом. Хотя и забивал важные голы, и трофеев выиграл достаточно – Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

В 2019-м Маруан уехал в «Шаньдун». Уже стал чемпионом и заработал столько денег, что помог спасти родной льежский «Стандард» от банкротства.

Фран Мерида – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

А вот тут уже начинаются люди из категории «звезды с большой натяжкой». В Мериде «Арсенал» видел сменщика Сеска Фабрегаса. Но у Франа не пошло, не помогло даже возвращение в Ла Лигу.

Сейчас Мериде 33: за спиной у него 258 матчей за не самые сильные испанские команды (почти половина из них – за «Осасуну»), командировки в Португалию и даже Бразилию. В Китай он переехал из «Эспаньола» год назад.

Юрген Локадия – «Цанчжоу Майти Лайонс»

Голландский нападающий считался в академии ПСВ чуть ли не новым Ван Нистелроем – и даже забивал на взрослом уровне. В 2017-м он стал рекордной покупкой «Брайтона», а дальше карьера заглохла.

В Англии голов практически не было, потом был переезд в МЛС (3 мяча в 27 матчах за «Цинциннати»), пара попыток в Бундеслиге. В прошлом сезоне Локадия перезапустился в иранском «Персеполисе» и уехал в Китай. Тут пока неплохо: 24 матча, 7 голов, 6 ассистов.

Ромен Алессандрини – «Шеньчжэнь»

Алессандрини был локальной звездой французской Лиги 1 – забивал много красивых мячей, поиграл в «Ренне» и «Марселе». В 2017 году отправился в «Лос-Анджелес Гэлакси», где помогал забивать Златану Ибрагимовичу.

В 2020-м француз перебрался в Китай. «Шэньчжэнь» для него – уже второй клуб в стране. И сейчас команда Алессандрини идет на последнем месте в Суперлиге.

Коротко про футболистов, которых вы могли запомнить по игре за европейские команды:

Уоллас (защитник, 28, Бразилия, «Ухань Фри Таунс») – играл в «Монако», «Лацио» и «Браге».

Соуза (полузащитник, 34, Бразилия, «Бейцзин Гоань») – заглядывал в «Порту», был звездой турецкой лиги в «Фенербахче» и «Бешикташе», сыграл три матча за сборную Бразилии.

Кристиан Бассогог (нападающий, 27, Камерун, «Шанхай Шеньхуа») – Юрий Семин настойчиво и несколько раз просил подписать камерунца в «Локомотив», но не получилось. В прошлом году Бассогог даже сыграл 30 минут на ЧМ-2022.

Ибрагим Амаду (полузащитник, 30, Франция, «Шанхай Шеньхуа») – в 2018 году опорник переходил из «Лилля» в «Севилью» за 14 млн. Сыграл 32 матча, покатался по арендам и в 2023-м оказался в Китае.

Франк Ачимпонг (нападающий, 29, Гана, «Шеньчжэнь») – в 2017 году ганский нападающий дублем выбивал «Зенит» Мирчи Луческу из Лиги Европы. Это так и осталось главным достижением в карьере.

Никулае Станчу (полузащитник, 30, Румыния, «Ухань Фри Таунс») – тот самый дубль «Зениту» Ачимпонг оформил с передач этого румына. Еще Станчу играл за пражские «Спарту» и «Славию».

Жоау Карлуш Тейшейра (полузащитник, 30, Португалия, «Шанхай Шеньхуа») – в сезоне-2015/16 сыграл целых восемь матчей за «Ливерпуль» и даже забил в Кубке Англии. Потом были «Порту» и «Фейеноорд» Дика Адвоката. В Китай приехал этой весной.

Жорес Окоре (защитник, 31, Дания, «Чаньчунь Ятай») – 38 матчей и один гол в Премьер-лиге за «Астон Виллу».

Ву Лэй (полузащитник, 31, Китай, «Шанхай Порт») – главный китайский футболист XXI века. На три года уезжал в «Эспаньол», где набил 16+6 за 126 матчей.

Нико Йеннарис (полузащитник, 30, Китай, «Бейцзин Гоань») – талант академии «Арсенала» в 2019 году принял китайское гражданство.

Еще в Китае очень много игроков из РПЛ

Знаете, чем китайская Суперлига похожа на Медиалигу? Там тоже хватает бывших футболистов из РПЛ. Вот бывшие легионеры клубов Премьер-лиги, которые прямо сейчас рубятся в Китае.

Фелисио Браун Форбс – у костариканца из Берлина огромный послужной список в РПЛ: «Крылья Советов», «Уфа», «Ростов», «Арсенал», «Анжи», «Амкар». Сейчас 32-летний форвард играет в «Циндао Чжунен», забил 7 голов в 16 матчах – на один больше, чем за все время в Премьер-лиге.

Тони Шуньич – защитник сборной Боснии и Герцеговины приезжал в РПЛ дважды – сначала в «Кубань», потом в «Динамо». В 2020-м его продали в «Бейцзин Гоань», откуда он меньше чем через полгода перебрался в «Хэнань Лунмен». Там и играет до сих пор.

Мубарак Вакасо – в 2013-м был главной покупкой «Рубина» и ехал в статусе одного из талантов Ла Лиги. Не заиграл, поездил по Европе и в 2020-м оказался в Китае. Год назад уехал в аренду в Бельгию, но сейчас вернулся в «Шеньчжэнь» – худшую команду лиги.

Эванс Кангва – старший из братьев Кангва задержался в тульском «Арсенале» дольше, чем младший Кингс – ушел только в феврале этого года. В итоге Эванс пашет в «Циндао Чжунен», а Кингс сыграет в Лиге чемпионов.

Раде Дугалич – сербский защитник поиграл у Карпина в «Армавире», а потом в «Тосно» и «Енисее». Даже выигрывал Кубок России с клубом из Ленинградской области. В 2022-м перебрался из «Кайрата» в «Мэйчжоу Хакка».

Георгий Жуков – казахстанского полузащитника воспитал бельгийский футбол. В 2016 году он сменил академию «Стандарда» на «Урал». Сыграл в Екатеринбурге шесть матчей и отправился дальше. В 2022-м доехал до «Цанчжоу Майти Лайонс», где играет с Юргеном Локадией.

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На сайте Transfermarkt суммарную стоимость всех игроков китайской Суперлиги оценивают в 153 млн евро. Для сравнения, суммарная стоимость всех игроков РПЛ – 801 млн евро. ФНЛ – 134 млн евро.

Будем смотреть?

Фото: Zhu Zheng/XinHua, Li Ziheng/XinHua, Xu Chang/XinHua/Global Look Press ; instagram.com/shanghaiport