23 комментария

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Что известно про «Интер Майами», где теперь будет играть Месси

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Не самый топовый клуб МЛС.

«Интеру» всего 3 года. Но создать клуб в Майами пытались больше 10 лет

Идея футбольного клуба в Майами родилась еще в конце нулевых. В 2009-м это пытался сделать боливийский бизнесмен Марсело Клауре при помощи «Барселоны», но далеко не продвинулся. В 2013-м в дело включился Дэвид Бекхэм – в его контракте с МЛС была прописана опция создания собственного клуба на льготных условиях.

Даже Бексу потребовалось пять лет, чтобы пробиться через бюрократию – в 2018-м МЛС все-таки объявила о расширении лиги и создании команды в Майами. В сентябре того же года объявили и название – «Интер Майами».

Впервые команда сыграла в чемпионате МЛС в марте 2020-го. 

Майами – центр аргентинской диаспоры в США. У Месси там квартира

Майами – точно хороший выбор для семьи Месси, по климату он похож на их любимую Барселону (они очень тосковали в Париже из-за зимних холодов). Кроме того, Флорида – штат с самой большой аргентинской диаспорой в США. В топ-10 самых аргентинских городов в Америке сразу 5 – часть городской агломерации Майами.

Более того, у Лео есть жилье в Майами: в 2021 году он купил там элитные апартаменты за 8 миллионов евро. Это говорит, что переезд – осознанное решение, а не импульсивное. 

«Интер» играет на временном стадионе. Основной только-только начали строить

У «Интера» более чем скромная арена. Команда играет на DRV PNK Stadium. Это небольшой 18-тысячный стадион. Так себе для лучшего футболиста мира. Но это лишь временное решение – построили всего за 10 месяцев, чтобы было где играть матчи МЛС, пока строится нормальный стадион.

Да, у «Интер Майами» строится новенький Freedom Park вместимостью 25 тысяч зрителей. Бекс хотел открыть стадион уже в 2022 году, но клуб долго получал разрешение на строительство. Только в прошлом году город одобрил аренду территории бывшего гольф-клуба Мелриз на 99 лет.

Стоимость строительства (не только стадиона, но и облагораживания всего пространства) оценивается в 1,3 миллиарда долларов.  

Но пока что Месси придется играть на скромненькой арене. Голландский вратарь «Интер Майами» Ник Марсман вообще заявил, что клуб прямо сейчас не готов к переходу Месси:

«Лично я считаю, что мы не готовы к его приезду. У нас временный стадион, болельщики могут без проблем выбежать на поле. Нет никаких пропускных ворот. Мы уезжаем с матчей без охраны. Думаю, в клубе еще не готовы. Но я все равно надеюсь, что он перейдет».

Кто играет в «Интере»? Среди новых одноклубников Месси – венесуэльский бомбардир и украинец Кривцов

Состав в «Майами» подобрался не самый звездный даже по меркам МЛС. Тем не менее, знакомые лица есть.

Например, Деандре Йедлин – правый защитник поиграл в МЛС за «Сандерленд», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». В Майами он уже почти полтора года, сейчас даже получил капитанскую повязку. 

В защите зимой появился Сергей Кривцов из донецкого «Шахтера». Думал ли 32-летний защитник, что в итоге будет играть в одной команде с Месси?

В атаке есть подсдавший MVP МЛC-2018 венесуэлец Джозеф Мартинес. Когда-то он в «Атланте» бил бомбардирские рекорды (31 гол за сезон), но сейчас не так выразителен.

По оценочной стоимости состава Transfermarkt ставит «Интер» на 24-е место из 29 клубов МЛС. Но это без учета Месси. 

Раньше команду тренировал Фил Невилл. Сейчас – аргентинец из молодежки

Буквально неделю назад клуб отправил в отставку Фила Невилла. Он проработал в клубе больше двух лет (был вторым тренером после уругвайца Диего Алонсо – тот сейчас возглавляет сборную Уругвая).

«Иногда приходится принимать самые трудные решения, и, к сожалению, мы чувствуем, что настало время что-то изменить. Я хочу лично поблагодарить Фила за его тяжелую работу, его страсть к нашему клубу и за его честность как человека», – сказал Дэвид Бекхэм, объявляя об отставке бывшего партнера по «МЮ».

Команду временно возглавил аргентинец Хавьер Моралес. Он не играл за сборные, почти всю карьеру провел в Аргентине и США. Сейчас ему 40, с 2019-го он в «Интере»: работал в академии. В начале сезона вошел в штаб Невилла и рассказывал о своей новой роли:

«Теперь я сосредоточен исключительно на первой команде. Я знаю всех молодых игроков. Когда у Фила [Невилла] или у кого-либо еще из тренерского штаба возникает вопрос о каком-либо молодом игроке в Академии, я могу рассказать о любом из них, потому что я тренировал их, я видел, как они играют, и это полезно для тренера».

Теперь Моралес – сам в роли главного. И с ним команда уже проиграла «Ди Си Юнайтед» – встряски не получилось. Зато в Открытом кубке США обыграли «Бирмингем Легион» из второго дивизиона (USL).

Кто играл в «Интере» до Месси: Игуаин, Матюиди и костолом из «Сток Сити»

Главные звезды, заезжавшие в «Интер Майами» в момент запуска – Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. Кстати, в команде играл и старший брат Гонсало – Фредерико вообще легенда на уровне МЛС.

Испанский полузащитник Алехандро Посуэло не стал звездой на родине, но в МЛС был игроком сезона. Правда, это случилось до «Интера», а теперь испанец уехал в «Коньяспор». Фанаты английского футбола оценят Кирана Гиббса и Райана Шоукросса – защитника-костолома из «Сток Сити».

Но вообще, команда явно ориентировалась на Аргентину при комплектовании. За пару лет в «Интер Майами» поиграли уже 8 легионеров из этой страны – сейчас из них осталось двое (плюс приедет Месси). Не просто так их назвали «Интером».

«Интер» нарушал правила МЛС – его за это рекордно штрафовали

Клуб в 2021 году наказали за нарушение... правила Бекхэма. В МЛС есть потолок зарплат – как командный, так и персональный для футболистов. У клубов есть право вывести за зарплатную ведомость троих игроков – так называемый designated player. Это и называют правилом Бекхэма, оно появилось в МЛС после его переезда в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Так вот, «Интер» получил рекордный штраф в 2 миллиона долларов за то, что клуб не раскрывал все данные о всех (в том числе дополнительных) подписанных соглашениях с футболистами, благодаря которым они зарабатывали больше лимита.

«Целостность наших правил неприкосновенна, и основополагающим принципом нашей лиги является то, что наши клубы несут ответственность за соблюдение всех правил лиги, – говорил комиссионер лиги Дон Гарбер. – Наши правила не будут нарушаться. Эти санкции отражают серьезность проступка «Интер Майами», должны способствовать полному сотрудничеству всех сторон в будущих расследованиях и послужат сдерживающим фактором для клубов от нарушения правил составления списков».

Помимо штрафа, персональный штраф получил Хорхе Мас как управляющий владелец – он визировал все контракты. А бывший исполнительный и спортивный директор Пол Макдона получил полуторалетний бан в МЛС. Также у клуба удержали из выплат по 2,3 млн долларов за 2022 и 2023 года.

В общем, тут все чуть жестче, чем в УЕФА. 

Как дела у «Интера»? Идут последними в конференции

Как вы понимаете, Фила Невилла уволили не просто так. «Интер» ужасно стартовал и сейчас идет на последнем месте в Восточной конференции МЛС. У команды 5 побед и 11 поражений.

Правда, отставание от зоны плей-офф не самое катастрофическое – всего 8 очков. Так что Месси может поправить дела новой команды.

Впрочем, за 3 сезона команда ни разу не прошла ни одной стадии плей-офф. В первый сезон вылетела в предварительном раунде, во втором – не вышла вовсе, в третьем – вылет в 1/8 финала.

Кто владелец? Бекхэм и два брата-сыновья миллиардера

Сначала в группе инвесторов с Бекхэмом были боливийский миллиардер Марсело Клауре и британский продюсер Саймон Фуллер, к ним подключился японский бизнесмен Масаеши Сон. Затем Бекхэм выкупил долю Фуллера, а в дело вошли братья Хорхе и Хосе Мас – кубино-американцы, сыновья миллиардера Хорхе Мас Каносы, основавшего строительную компанию MasTec в Майами. Хорхе-младший – президент «Сарагосы», клуб также принадлежит им.

В 2021-м Бекхэм и братья Мас выкупили долю Сона и Клауре и стали единоличными владельцами клуба – на сайте указаны только они. При этом в том же 2021-м в клуб 150 млн долларов вложила инвестиционная компания Ares Management – в качестве «привилегированных инвестиций в акционерный капитал». У этого фонда также есть вложения в мадридский «Атлетико».

Месси в МЛС – как это стало возможным?

Фото: AP Photo/Jose A. Iglesias/Miami Herald, Lynne Sladky, Graham Stokes/Icon Sportswire, Richard Drew; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Mark Brown, Lauren Sopourn

23 комментария

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Андрей Балабаев
Временный стадион на 18 т построили за 10 месяцев. У нас временные трибуны в Екатеринбурге не смогли за 5 лет демонтировать
+27
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Delirium_Tremens
Ответ Андрей Балабаев
Временный стадион на 18 т построили за 10 месяцев. У нас временные трибуны в Екатеринбурге не смогли за 5 лет демонтировать
Из чего мы можем сделать вывод, что Екатеринбург и Майами - разные города)
+13
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I'mNotChrisPaul
Ответ Андрей Балабаев
Временный стадион на 18 т построили за 10 месяцев. У нас временные трибуны в Екатеринбурге не смогли за 5 лет демонтировать
говорят, американцы очень технологично загнивают
+9
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Вадим Белозёров
В Майми вообщем одна из крупнейших латиноамериканских диаспор США. Это крупнейший город США где испанский язык используется более широко чем английский.
+5
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Carver
Очевидно же, что Бекхэм там свадебный генерал
+3
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Kabardinka
Ответ Андрей Балабаев
Временный стадион на 18 т построили за 10 месяцев. У нас временные трибуны в Екатеринбурге не смогли за 5 лет демонтировать
И всего за 60 лимонов. Стоимость одного кресла в Екатеринбурге дороже раз в 5-10, чем в Майами.
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Николай Белкин
Ответ #nikon
Клуб вернёт деньги на рекламе и футболках.
хаха. классика
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Папичслав
пишут что ультрас испаноязычные кричалки заряжают)
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Manseer
Ответ #nikon
Клуб вернёт деньги на рекламе и футболках.
да тут больше толчок лиги даст, чем конкретно клубу из Майами.
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Flavius
Ответ Иван Петров
В Флориде анаконды и крокодилы по улицам бродят.
Что ещё расскажешь про жизнь во Флориде?
Хочется из первых рук всё узнать
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Estmestnyi
Ответ Тиджани Бабангида
Неожиданный выбор для Месси : по уровню футбола, клуба и чемпионата - та-же Саудовская Аравия. В остальном, страна ,очевидно, гораздо более цивилизованная
Сам себе и ответил. В чём тогда неожиданность? Максимально цивилизованная страна, плюс точка в этой стране - Майами. Климат, инфраструктура. Имеется своя недвижимость. И тд, и тп
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Иван Петров
Ответ Тиджани Бабангида
Неожиданный выбор для Месси : по уровню футбола, клуба и чемпионата - та-же Саудовская Аравия. В остальном, страна ,очевидно, гораздо более цивилизованная
В Флориде анаконды и крокодилы по улицам бродят.
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Андрей Балабаев
Ответ I'mNotChrisPaul
говорят, американцы очень технологично загнивают
Но ведь загнивают)
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Николай Белкин
Ответ I'mNotChrisPaul
говорят, американцы очень технологично загнивают
так у них там госдолг огого.
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Alematte_Caunnabeau
Звучит и выглядит как-то стрёмненько всё это (стадион, мутные владельцы, торговец физиономией Бекхэм и т.д.)
Но хотя бы будет любопытно, каково это Месси, всю жизнь проведшего в топ-командах, поиграть за аутсайдера. А заодно и попытаться его вывести на уровень выше.
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Paolo Rossi
Отрыв от зоны плей-офф не 8 а 6 очков, плюс у Интера игра в запасе
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Ихарь Окенфэйлов
Да, составчик там конечно такой, что Лёня на их фоне и в 60 будет выглядеть неплохо. Уверен, сейчас они будут ещё усиливаться. Явно Месси брали не для того, чтобы болтаться на дне таблицы. А один он команду наверх не вытянет, при всей его гениальности.
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borasco
Майями всяко лучше чем СА для жизни, тем более что большая Аргентинская диаспора присутствует. Но прочитав статью, укрепился во мнении, что его в Барселону сначала в аренду отпустят, ну это капец как не серьезно на таком стадионе одного из лучших в истории презентовать, вот стадион новый запустят вместе с Месси, будет символично
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#nikon
Клуб вернёт деньги на рекламе и футболках.
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