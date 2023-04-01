«Арсенал» против «Манчестер Сити».

Английская Премьер-лига вернулась после международной паузы – нас ждет решающий отрезок сезона. Больше никаких перерывов на матчи сборных – судьба чемпионства решится в апреле и мае.

Пока же напомним расклады. За титул борются только две команды – «Арсенал» и «Манчестер Сити». Идущий третьим «МЮ» отстал на 11 очков даже от второго места.

Что в таблице?

«Арсенал» лидирует с отрывом в 8 очков. Но у «Сити» еще матч в запасе.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• Разница забитых/пропущенных – тут пока лучше «Сити» (+42 против +40);

• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (67 против 66);

• Очки в личных встречах – у «Сити» есть победа 3:1 в гостях, впереди ответный матч на «Этихаде»;

• Голы в гостях в личных встречах;

• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.

Какой календарь у команд?

• У «Манчестер Сити» есть матч в запасе – игра против «Вест Хэма» (встречу 28-го тура перенесли с 19 марта на 3 мая). Еще из-за участия «горожан» в Кубке Англии подвинули и выезд к «Брайтону» – тут новая дата пока не назначена.

Важно, что «Ман Сити» (в отличие от «Арсенала») еще борется за Кубок Англии и Лигу чемпионов. Так что расписание у Гвардиолы более загруженный (минимум на 4 игры).

• Зато у «Арсенала» сложнее выглядит календарь: 3 из 10 оставшихся матчей – против клубов из действующей топ-6 («Ливерпуль», «Сити», «Ньюкасл»). Все выездные.

«Сити» осталось только принять «Ливерпуль» и «Арсенал» на «Этихаде».

• Можно посмотреть шире – на топ-10 АПЛ. Тогда календарь несколько уравнивается. И «Сити», и «Арсеналу» еще играть с «Челси» и «Брайтоном». В последнем туре у Пепа еще и выезд к «Брентфорду», который в этом сезоне почти не проигрывает классической шестерке английских топ-клубов.

• Но главная дата в календаре – 26 апреля, очный матч «Сити» и «Арсенала», который многое решит в судьбе английского чемпионства.

Так кто фаворит?

Перед стартом 29-го тура чемпионата Англии аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность чемпионства «Арсенала» в 56%, «Манчестер Сити» – 44%.

Английские букмекеры тоже видят «Арсенал» фаворитом гонки – коэффициент на их победу сейчас 8/13 (или 1,6 в десятичном варианте). Кэф «Сити» – 5/4 (или 2,25).

Но это английская Премьер-лига. Тут в судьбу титула может вмешаться даже идущий на последнем месте «Саутгемптон», а ситуация – измениться дважды за один уикенд. Так что следим внимательно!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/OLI SCARFF / AFP