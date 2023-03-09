22 комментария

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В Лиге Европы дерби тезок – «Унион» против «Юниона». Сыграют друг с другом 4 раза за сезон

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Сен-Жилуаз против Берлина.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы подарила любопытную пару – бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» против берлинского «Униона».

Мало того, что встречаются команды с практически одинаковыми названиями (оригинальное написание и у тех, и у других – Union), так это еще и не впервые в сезоне. Клубы уже пересеклись на групповом этапе.

Там команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. В первом туре «Юнион» победил в Берлине благодаря голу Сена Линена, а в шестом туре группы «Унион» устроил ответочку – забил Свен Михель.

Получается, у «Юниона», занявшего первое место в группе, будет три подряд матча в еврокубках против «Униона».

Вдвойне забавно это выглядит, если учитывать контекст: «Унион» всего третий раз играет в еврокубках, а «Юнион Сен-Жилуаз» – вообще впервые с 1960-х. И в обоих жеребьевках в соперники получили практически тезку. В 1/8 финала их еще и вытащили первыми.

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Конечно, команды пошутили по поводу жребия в социальных сетях.

«Унион» написал «Вау, снова в Брюссель». И подкрепил это гифкой с киноцитатой из «Касабланки»: «Из всех баров во всех городах мира она заходит именно в мой».

А в аккаунте «Юниона» появилась гифка-послание для тезки из Берлина: «Пожалуйста, прекрати меня преследовать!»

«Унионов» и «Юнионов» хватает и в Европе, и не только – откуда берется «союз» в названии

Названия «Унион» и «Юнион» переводятся одинаково – «Союз». 

Берлинский «Унион» – буквально слияние нескольких команд, образовавших клуб. Сначала из союза трех небольших коллективов из пригорода Берлина родилась «Олимпия Обершенвайде», в которую через несколько лет влились еще несколько любительских команд – и «Олимпия» превратилась в «Унион».

«Роял Юнион Сен-Жилуаз» – так звучит полное название клуба – появился в один день с туринским «Ювентусом», 1 ноября 1897 года. Команда появилась в районе Сен-Жилуаз в Брюсселе, ее основали местные пацаны, самому старшему из которых было всего 20 лет. Судя по всему, слово «Унион» – как раз про союз друзей, но доподлинной информации по истокам названия не сохранилось (или мы не смогли ее найти).

Если что, приставку «Роял» – королевский – носят все клубы, состоящие в королевской ассоциации футбола Бельгии более 50 лет. «Юнион», выигравший 11 чемпионских титулов в довоенные времена, вылетел в низшие дивизионы в 1970-х – и прозябал бы там, если бы не волшебник по имени Тони Блум. Владелец «Брайтона» инвестировал в команду – и вернул ее на вершину бельгийского футбола.

На самом деле, слово «Союз» входит в название многих известных команд – просто некоторые клубы сокращают его. Вот только самые яркие примеры тезок «Униона» и «Юниона».

В Италии: «Сассуоло» – на самом деле US Sassuolo, или Unione Sportiva Sassuolo Calcio; «Сампдория» – UC Sampdoria, или Unione Calcio Sampdoria. По похожему принципу расшифровываются «US Лечче», «US Кремонезе» и многие другие.

В Испании: «Альмерия» – UD Almeria, Union Deportiva Almeria. «Леванте» и «Лас-Пальмас» тоже в сборной «спортивных союзов».

Во Франции: «Кевийи Руан» – Union Sportive Quevillaise-Rouen Métropole. Но да, во Франции не так много спортивных союзов – среди других представителей семейства есть еще «Орлеан» и «Дюнкерк».

В Южной Америке: есть и аргентинский «Клуб Атлетико Унион», и колумбийский «Унион Магдалена», и чилийский «Унион Эспаньола». 

В США: «Филадельфия Юнион» – чемпион регулярки МЛС-2020 – тоже имеет слово «союз» в названии. Но тут другая история. Этот «Юнион» – не спортивный, а отражает союз 13 первых североамериканских колоний, столицей которых и была Филадельфия.

Клубов с «Союзом» в названии хватает и в Африке. В теории, в подборку можно добавить и английские клубы с «Юнайтед» в названии – «Манчестер», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Лидс» «Шеффилд» итд. Но они все-таки однокоренные – не совсем тезки для «Унионов» и «Юнионов».

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Феномен «Униона» разобрали еще в октябре. Идут в лидерах Бундеслиги, хотя по xG – 18-е

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; East News/Kyle Ross-USA TODAY Sports/Sipa USA, JOHN THYS / BELGA MAG / Belga via AFP; globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it

22 комментария

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ahma007
Ответ Кирилл Голивец
Да, в сезоне 2016/17
Ого :)
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Кирилл Голивец
Ответ ahma007
Разве?:)
Да, в сезоне 2016/17
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ahma007
Это все ладно, я до сих пор не могу понять как в сезоне 2005/06 в одной группе сыграли клубы из одной страны- Челси и Ливерпуль🤣
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ahma007
Ответ Кирилл Голивец
в одном розыгрыше ЛЕ была пара Генк - Гент
Разве?:)
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Albert Rrahmani
Я думал Юнион называется просто "Сент-Жиллуа".
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Tomas Nepotrebko
Ответ Алексѣй Пестовъ
Помнится один раз в ЛЕ сошлись РБ Лейпциг и Ред Булл Зальцбург😊
помнится в РФПЛ играли Спартак Москва и Спартак Нальчик
0
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krealpmoney
в Чили есть еще и Унион Ла-Калера
+1
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Komrade
Ответ Кирилл Голивец
в одном розыгрыше ЛЕ была пара Генк - Гент
они в одном чемпионате играют, руглярно играют между собой
+2
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Новый Орлеан
Ответ Helge
в Бельгии нидерландский тоже официальный язык, так что можно читать и по-голландски
Не нидерландский, а фламандский. Это родственные языки, но всё же разные.
+1
0
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KROVOSOS
Ответ Кирилл Голивец
в одном розыгрыше ЛЕ была пара Генк - Гент
Причём в 1/8 финала, то бишь уже достаточно далеко для клубов такого уровня)
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Алексѣй Пестовъ
Помнится один раз в ЛЕ сошлись РБ Лейпциг и Ред Булл Зальцбург😊
в одном розыгрыше ЛЕ была пара Генк - Гент
+5
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Алексѣй Пестовъ
Помнится один раз в ЛЕ сошлись РБ Лейпциг и Ред Булл Зальцбург😊
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Vitto
Ответ Helge
в Бельгии нидерландский тоже официальный язык, так что можно читать и по-голландски
Тогда уж по-фламандски))
Он назван на французском.
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Helge
Ответ Vitto
Так надо просто читать на французский манер.
в Бельгии нидерландский тоже официальный язык, так что можно читать и по-голландски
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Vitto
Ответ Helge
Потому что она произносится мягче, чем У. Но в начале слова в русском языке просто нет аналога такому звуку. Ю же читается как ЙУ, что абсолютно не верно в данном случае, там нет никакого звука перед У, тем более аналога Й
Так надо просто читать на французский манер.
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Helge
Ответ Vitto
А я за Ю. Так как в других частях слова это точно ю.
Потому что она произносится мягче, чем У. Но в начале слова в русском языке просто нет аналога такому звуку. Ю же читается как ЙУ, что абсолютно не верно в данном случае, там нет никакого звука перед У, тем более аналога Й
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-1
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Vitto
Ответ Helge
буквой У и передавать, все-таки к У это гораздо ближе, чем к Ю (которая читается, как ЙУ)
А я за Ю. Так как в других частях слова это точно ю.
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Helge
Ответ Vitto
Ну а как предложишь передвать звук u ?
буквой У и передавать, все-таки к У это гораздо ближе, чем к Ю (которая читается, как ЙУ)
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Vitto
Ответ Helge
А почему бельгийский Union переводят именно как Юнион? Откуда буква Ю? Ни во французском ни в нидерландском языке U в начале слова никогда не читается как Ю....
Ну а как предложишь передвать звук u ?
+1
0
+1
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Helge
А почему бельгийский Union переводят именно как Юнион? Откуда буква Ю? Ни во французском ни в нидерландском языке U в начале слова никогда не читается как Ю....
+3
0
+3
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eftomolgy
Это судьба видимо:)
+2
0
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Ноно Гомес
Тоже обратил внимание на жеребьёвке на тезок)
+3
0
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