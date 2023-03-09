22 комментария

Сен-Жилуаз против Берлина.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы подарила любопытную пару – бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» против берлинского «Униона».

Мало того, что встречаются команды с практически одинаковыми названиями (оригинальное написание и у тех, и у других – Union), так это еще и не впервые в сезоне. Клубы уже пересеклись на групповом этапе.

Там команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. В первом туре «Юнион» победил в Берлине благодаря голу Сена Линена, а в шестом туре группы «Унион» устроил ответочку – забил Свен Михель.

Получается, у «Юниона», занявшего первое место в группе, будет три подряд матча в еврокубках против «Униона».

Вдвойне забавно это выглядит, если учитывать контекст: «Унион» всего третий раз играет в еврокубках, а «Юнион Сен-Жилуаз» – вообще впервые с 1960-х. И в обоих жеребьевках в соперники получили практически тезку. В 1/8 финала их еще и вытащили первыми.

«Хватит меня преследовать». Реакция клубов на жеребьевку

Конечно, команды пошутили по поводу жребия в социальных сетях.

«Унион» написал «Вау, снова в Брюссель». И подкрепил это гифкой с киноцитатой из «Касабланки»: «Из всех баров во всех городах мира она заходит именно в мой».

А в аккаунте «Юниона» появилась гифка-послание для тезки из Берлина: «Пожалуйста, прекрати меня преследовать!»

«Унионов» и «Юнионов» хватает и в Европе, и не только – откуда берется «союз» в названии

Названия «Унион» и «Юнион» переводятся одинаково – «Союз».

Берлинский «Унион» – буквально слияние нескольких команд, образовавших клуб. Сначала из союза трех небольших коллективов из пригорода Берлина родилась «Олимпия Обершенвайде», в которую через несколько лет влились еще несколько любительских команд – и «Олимпия» превратилась в «Унион».

«Роял Юнион Сен-Жилуаз» – так звучит полное название клуба – появился в один день с туринским «Ювентусом», 1 ноября 1897 года. Команда появилась в районе Сен-Жилуаз в Брюсселе, ее основали местные пацаны, самому старшему из которых было всего 20 лет. Судя по всему, слово «Унион» – как раз про союз друзей, но доподлинной информации по истокам названия не сохранилось (или мы не смогли ее найти).

Если что, приставку «Роял» – королевский – носят все клубы, состоящие в королевской ассоциации футбола Бельгии более 50 лет. «Юнион», выигравший 11 чемпионских титулов в довоенные времена, вылетел в низшие дивизионы в 1970-х – и прозябал бы там, если бы не волшебник по имени Тони Блум. Владелец «Брайтона» инвестировал в команду – и вернул ее на вершину бельгийского футбола.

На самом деле, слово «Союз» входит в название многих известных команд – просто некоторые клубы сокращают его. Вот только самые яркие примеры тезок «Униона» и «Юниона».

В Италии: «Сассуоло» – на самом деле US Sassuolo, или Unione Sportiva Sassuolo Calcio; «Сампдория» – UC Sampdoria, или Unione Calcio Sampdoria. По похожему принципу расшифровываются «US Лечче», «US Кремонезе» и многие другие.

В Испании: «Альмерия» – UD Almeria, Union Deportiva Almeria. «Леванте» и «Лас-Пальмас» тоже в сборной «спортивных союзов».

Во Франции: «Кевийи Руан» – Union Sportive Quevillaise-Rouen Métropole. Но да, во Франции не так много спортивных союзов – среди других представителей семейства есть еще «Орлеан» и «Дюнкерк».

В Южной Америке: есть и аргентинский «Клуб Атлетико Унион», и колумбийский «Унион Магдалена», и чилийский «Унион Эспаньола».

В США: «Филадельфия Юнион» – чемпион регулярки МЛС-2020 – тоже имеет слово «союз» в названии. Но тут другая история. Этот «Юнион» – не спортивный, а отражает союз 13 первых североамериканских колоний, столицей которых и была Филадельфия.

Клубов с «Союзом» в названии хватает и в Африке. В теории, в подборку можно добавить и английские клубы с «Юнайтед» в названии – «Манчестер», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Лидс» «Шеффилд» итд. Но они все-таки однокоренные – не совсем тезки для «Унионов» и «Юнионов».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; East News/Kyle Ross-USA TODAY Sports/Sipa USA, JOHN THYS / BELGA MAG / Belga via AFP; globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it