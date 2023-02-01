Гаттузо ушел из «Валенсии». Надоело, что вообще не покупают игроков

От зоны вылета – 1 очко.

«Валенсия» уволила Дженнаро Гаттузо. Клуб планомерно скатывается в бездну, сейчас команда всего в одном очке от зоны вылета, в выходные еще и проиграла прямому конкуренту – 0:1 с «Вальядолидом».

Рино взял на себя ответственность на послематчевой пресс-конференции. В понедельник он встретился с руководством «Валенсии», вечером стороны объявили о прекращении сотрудничества «по взаимному согласию».

Гаттузо просил полузащитника, но не получил. А еще по нему больно ударили последние поражения

Испанские медиа сообщают, что решение об уходе Гаттузо принял сам. Главной причиной стали даже не неудачные результаты (хотя и они больно ударили по самолюбию Рино), а нежелание владельца инвестировать в состав.

Летом «Валенсия» продала группу лидеров: Гонсалу Гедеш ушел в «Вулверхэмптон», Карлос Солер – в «ПСЖ», Макси Гомес – в «Трабзонспор».

Гаттузо пытался их заменить, кричал на футболистов и просил выкладываться. И, например, Самуэль Лино и вратарь Георгий Мамардашвили проводят очень неплохой сезон. Но адекватной альтернативы тому же Солеру так и не нашли. А зимой еще сломался Нико Гонсалес – основной полузащитник вылетел минимум до марта.

Гаттузо ждал, что подпишут хоть кого-то (в составе осталось всего 4 здоровых полузащитника) – говорили об интересе к Саулю и Коклену, обсуждали аренду Факундо Пельистри из «Манчестер Юнайтед». В итоге никого нет и, судя по всему, не ожидается до закрытия окна.

El Pais пишет, что президент «Валенсии» Лэй Хун не ожидал прошения тренера об отставке. Еще в прошлый четверг, после поражения в 1/4 финала Кубка Испании от «Атлетика» (1:3), Гаттузо говорил, что ни за что не бросит команду – несмотря на тяжелое турнирное положение и бесконечные проблемы с составом.

Но поражение от «Вальядолида» – конкурента в борьбе за выживание – больно ударило по Дженнаро. Уже на пресс-конференции после того матча он выглядел потерянным. Тогда же команду в аэропорту встретили ультрас, с которыми Гаттузо пообщался лично. Хоть и сорвался на журналистов, пытавшихся записать разговор на камеру.

Еще Гаттузо не был уверен в том, что футболисты поддерживают его. Издание Deportes Cope Valencia рассказывало, что на прошлой неделе итальянец собрал команду на базе для серьезного разговора. Он хотел услышать, что игроки верят в него и его методы – и только в таком случае есть шанс на удачные результаты.

Сам Рино потом опровергал факт разговора. Но потом сам сказал, что если футболисты не верят в него, то лучше уйти прямо сейчас. И что у него будут силы продолжать только при поддержке игроков. Испанские журналисты восприняли это как сигнал: Гаттузо недоволен самоотдачей кого-то из футболистов.

Тренерская карусель эпохи Питера Лима продолжится. Лучшего тренера уволили тоже из-за недовольства трансферами

Гаттузо стал уже 11-м тренером «Валенсии» при Питере Лиме.

🇪🇸 Хуан Антонио Пицци (декабрь 2013-го – июль 2014-го)

🇵🇹 Нуну Эшпириту Санту (июль 2014-го – декабрь 2015-го)

📺 Гари Невилл (декабрь 2015-го – март 2016-го)

🇪🇸 Пако Айестаран (март 2016-го – сентябрь 2016-го)

🇮🇹 Чезаре Пранделли (сентябрь 2016-го – декабрь 2016-го)

🇪🇸 Воро (декабрь 2016-го – июнь 2017-го)

🇪🇸 Марселино Гарсия Тораль (июль 2017-го – сентябрь 2019-го)

🇪🇸 Альберт Селадес (сентябрь 2019-го – июнь 2020-го)

🇪🇸 Хави Грасия (июль 2020-го – май 2021-го)

🇪🇸 Хосе Бордалас (май 2021-го – июнь 2022-го)

🇮🇹 Дженнаро Гаттузо (июнь 2022-го – январь 2023-го)

Только двое из этого списка проработали больше одного сезона – Нуну Эшпириту Санту и Марселино Гарсия Тораль. Второго, кстати, уволили из-за того, что он открыто выступил против Питера Лима, причиной тоже были трансферы.

В том же El Pais вспомнили Чезаре Пранделли – попал в ситуацию, максимально похожую на случай Гаттузо. Итальянец тоже проработал полгода, но не получил нужных игроков и уже в декабре подал в отставку.

И это только тренеры. А ведь еще в отставку отправляли генерального менеджера Матеу Алемани (который сейчас восстанавливает «Барселону» в качестве спортивного директора), четверых спортивных директоров и трех технических директоров. К слову, именно с Алемани и Марселино связан лучший период «Валенсии» за последние 10 лет.

Спасать будет профессиональный и.о. Сальвадор Воро – он уже 7-й раз подхватывает команду

Впрочем, в «Валенсии» есть островок стабильности. Его зовут Сальвадор Гонсалес Воро – начальник главной команды. Чаще всего, когда Питер Лим увольняет тренера, именно Воро работает исполняющим обязанности, пока клуб ищет нового желающего порулить «Валенсией».

Воро – воспитанник «Валенсии», сыгравший 217 матчей за родную команду. Он был центральным защитником еще в 1980-х. В первой половине 2000-х Сальвадор поработал тренером в молодежках «Леванте» и «Валенсии», потом стал послом клуба. И не собирался начинать тренерскую карьеру.

Впервые стать исполняющим обязанности Воро попросили после увольнения Роналда Кумана. Потом он еще пять раз становился тренером на подмену для «Валенсии»: после увольнений Нуну, Айестарана, Пранделли, Селадеса, Грасии и теперь Гаттузо.

За это время у Воро накопилось 42 матча в Ла Лиге: 20 побед, 7 ничьих, 15 поражений. Забавно, но Воро никогда не финишировал с командой в таблице ниже строчки, на которой ее принимал.

Журналист из Валенсии Эктор Гомес пишет, что в этот раз Сальвадор доработает до конца сезона. Первый матч будет максимально тяжелым – уже в четверг на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала».

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso; globallookpress.com/Ivan Terron; eastnews.ru/BorjaB.Hojas