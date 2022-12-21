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Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

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Маленькая загвоздка.

«Брайтон» сменил тренера (вместо Поттера пришел Де Дзерби), но не сбавил оборотов (шестое место, разгром «Челси» и «Ливерпуля»), а один из хедлайнеров – полузащитник Мойсес Кайседо.

21-летний эквадорец энергичен, хорош в отборе и ловко обращается с мячом. Зимний интерес топ-клубов логичен, есть даже вероятность трансфера в зимнее окно. 

Активнее других Кайседо интересовались «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». «Брайтон» сразу повесил ценник в 85 млн фунтов, что отпугнуло Клоппа (Бен Джейкобс, CBS). «Челси» предложил 55 млн и получил отказ (Орнштейн – The Athletic). 

В пятницу пришло предложение «Арсенала» (60 млн фунтов) – «Брайтон» снова отказал (ESPN)! Но тут футболист сам выступил за переход.

Слезливое письмо Кайседо: попросил разрешение уйти ради мечты

Вечером 27 января в соцсетях Кайседо появилось такое обращение:

«Я благодарен «Брайтону» и мистеру Блуму (владелец клуба) за возможность играть в Премьер-лиге. По моим ощущениям, я всегда выкладывался на полную. Я всегда играл в футбол с улыбкой и страстью.

Я младший из 10 детей в семье, вырос в бедности в Санта-Доминго в Эквадоре. Моя мечта – стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора.

Я горжусь тем, что мой переход станет рекордной продажей «Брайтона», что позволит клубу реинвестировать полученные деньги и продолжать быть успешным.

Фанаты сердечно приняли меня, они всегда будут в моем сердце. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться предоставленной возможностью».

Таким образом Кайседо уведомил всех, что хочет сменить клуб уже зимой, но вроде как это все-таки не официальный трансферный запрос. Любопытно, что за пару дней до этого Мойсес говорил, что сконцентрирован на игре за «Брайтон» и не отвлекается на слухи.

«Брайтон» не отпускает: отстранил игрока

Но письмо не убедило «Брайтон» – клуб не дрогнул. 

Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что Кайседо отстранили от тренировок с командой до 1 февраля – то есть до закрытия трансферного окна. В воскресном матче Кубка Англии против «Ливерпуля» он не сыграет.

«Брайтон» не продает основного полузащитника в январе, а планирует ждать до лета – тогда у футболиста останется всего 2 года по контракту, новый подписывать Кайседо явно не собирается. Сам же Мойсес переживает, что в июне топ-клубы предпочтут другие варианты.

Тренер Роберто Де Дзерби дипломатичен:

«Мойсес – хороший парень. Он сосредоточен только на «Брайтоне». Надеюсь, он останется с нами до конца сезона, потому что я считаю это лучшим решением и для нас, и для него. Я говорил с ним в среду и высказал мнение: посреди сезона менять команду тяжело – ты можешь столкнуться с проблемами», – итальянец сказал это до выступления Кайседо в соцсетях.

То есть трансфера не будет? 

В «Брайтоне» считают, что пост в соцсетях игрока – план агентов. Кстати, Кайседо в январе как раз нанял новых посредников – Мануэля Сьерру и Али Балата.

По данным The Independent, «Брайтон» пойдет на трансфер зимой, только если кто-то заплатит за Кайседо 90 млн фунтов. Главный претендент по-прежнему «Арсенал». 

Кажется, у нас есть сюжет к трансферному дедлайну! 

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25 комментариев

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Zhashkovets
Адекватно себя повел парень, когда ты играешь в Брайтоне и клубу за тебя предлагает рекордные деньги претендент на титул да и еще со стопроцентным большим игровым временем - клуб должен обьявить цену, а не сказать что игрок не продается.
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Биограф Венгера
надо брать, деньги сэкономленные на Мудрике лучше переплатить за полузащитника. Без Парти - полная дыра, если его травма выбьет недели на 4 даже, то там дай Бог и на 3е место не свалиться бы.
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Billy_Shears
Ответ gukmamop
На порядок больше не дадут, но 100 -дадут
Е&%чий Лаконга получает 220 000.. Койседу точно не будет меньше получать, т.е. в 20 раз больше чем сейчас
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Berbatov09
Ответ avolida
Пошёл по пути Троссарда, устроив своеобразный демарш. Надеюсь, в феврале окажется там же, где и Леандро. Нам нужен такой парень в центре прямо сейчас. Имхо, Кайседо > Райс.
Нет уж, пусть доигрывает в клубе, с которым у него проф контракт. Его никто не отпускал.
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gukmamop
Ответ Billy_Shears
Он щас получает меньше 15000 в месяц, в Арсенале он будет на порядок больше получать
На порядок больше не дадут, но 100 -дадут
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очумелый
Ждем
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Mr@k
никуда не отпускали и никто не покупал..))
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Billy_Shears
Ответ gukmamop
Можно предположить, что из-за возраста и паспорта он сейчас зарабатывает раза в три меньше, чем ему на несколько лет может дать Челси или Арсенал.
Он щас получает меньше 15000 в месяц, в Арсенале он будет на порядок больше получать
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Branddd
Ответ Максим Маслов
с чего? У него контракт, который он должен отработать. Брайтон борется за попадание в лигу конференций
Даже если он уйдет по минимальной расценке в 60-70 млн (что вряд ли, точно будет больше), то он отработает все издержки клуба от возможного непопадания в еврокубки.

Правильная этика - это конечно хорошо, но пенять на контракт, когда за тобой гонится возможный чемпион сезона с хорошим тренером - такое себе. Человек имеет право попроситься.
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Vitto
Ответ The.Kanonir
70 млн прямо сейчас + 20 млн бонусом за победу в АПЛ. Будут довольны обе стороны)
Тогда Арсенал сольет АПЛ, чтобы бонусы не платить.)))
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gukmamop
Ответ mj23.net
Ну в Серии А было много характерных самодуров, как среди игроков, так среди тренеров и руководства. Но тут ситуация не та. Чисто современный футболист: не может отыграть сезон в клубе, который идет в топ-6 и борется за высокие места в главной лиге мира. Сделали первое попавшееся предложение с увеличенной зп, он сразу прощается с партнерами) Клоун.
Можно предположить, что из-за возраста и паспорта он сейчас зарабатывает раза в три меньше, чем ему на несколько лет может дать Челси или Арсенал.
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Максим Фролов
Ответ Максим Маслов
с чего? У него контракт, который он должен отработать. Брайтон борется за попадание в лигу конференций
Контракт это договорные отношения. Кому будет польза от того, что игрок будет ходить пешком? Ну формально он контракт отрабатывает, Брайтон это устроит? Умные менеджеры продают игрока, который не мотивирован играть таким образом выжимают максимальную пользу из сложившейся ситуации. Ну или мотивируют игрока как сделал ПСЖ с Мбаппе
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Billy_Shears
Посмотрел статистику Брайтона:
Самая высокая средняя оценка - Кайседо
Самая низкая зарплата - Кайседо
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+26
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avolida
Пошёл по пути Троссарда, устроив своеобразный демарш. Надеюсь, в феврале окажется там же, где и Леандро. Нам нужен такой парень в центре прямо сейчас. Имхо, Кайседо > Райс.
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-3
+8
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Denis Spiridenock
Ответ Максим Маслов
с чего? У него контракт, который он должен отработать. Брайтон борется за попадание в лигу конференций
ой, все такие правильные вдруг стали. По сути это если бы ты качественно выполнял свою работу за нормальную зп и помог бы своей организации выйти на новый уровень, и тут к тебе приходит известная компания и предлагает поработать у них для достижения более высоких целей и с намного более высокой зп. Интересно, чтобы ты выбрал? Есть подозрение что большинство выберут 2 вариант
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Alex Legend
Очередная клоунада в исполнении очередного борца с расизмом.
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mj23.net
Ответ Максим Маслов
Нынешние футболисты стали какими-то своенравными, хотя может и раньше такое было)
Ну в Серии А было много характерных самодуров, как среди игроков, так среди тренеров и руководства. Но тут ситуация не та. Чисто современный футболист: не может отыграть сезон в клубе, который идет в топ-6 и борется за высокие места в главной лиге мира. Сделали первое попавшееся предложение с увеличенной зп, он сразу прощается с партнерами) Клоун.
+15
-3
+12
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Buharoid
Охреневший сникерс, у тебя контракт.
+8
-4
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Sterp
Ответ Максим Маслов
с чего? У него контракт, который он должен отработать. Брайтон борется за попадание в лигу конференций
Все, свои контракты отрабатывают...
Тогда парень бы играл в ЛЧ, а конференций
Просто нужно сделать правильный выбор в данной ситуации
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Максим Маслов
Ответ Пакаев
Хочет стать Чемпионом Англии, а вы не даете
хотеть не вредно)))
+1
-3
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Максим Маслов
Ответ alha04
Дайте парню осуществить мечту!
с чего? У него контракт, который он должен отработать. Брайтон борется за попадание в лигу конференций
+42
-4
+38
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Максим Маслов
Нынешние футболисты стали какими-то своенравными, хотя может и раньше такое было)
+5
0
+5
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The.Kanonir
70 млн прямо сейчас + 20 млн бонусом за победу в АПЛ. Будут довольны обе стороны)
+12
-1
+11
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Пакаев
Хочет стать Чемпионом Англии, а вы не даете
+35
-7
+28
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alha04
Дайте парню осуществить мечту!
+11
-12
-1
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