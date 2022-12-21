Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

Маленькая загвоздка.

«Брайтон» сменил тренера (вместо Поттера пришел Де Дзерби), но не сбавил оборотов (шестое место, разгром «Челси» и «Ливерпуля»), а один из хедлайнеров – полузащитник Мойсес Кайседо.

21-летний эквадорец энергичен, хорош в отборе и ловко обращается с мячом. Зимний интерес топ-клубов логичен, есть даже вероятность трансфера в зимнее окно.

Активнее других Кайседо интересовались «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». «Брайтон» сразу повесил ценник в 85 млн фунтов, что отпугнуло Клоппа (Бен Джейкобс, CBS). «Челси» предложил 55 млн и получил отказ (Орнштейн – The Athletic).

В пятницу пришло предложение «Арсенала» (60 млн фунтов) – «Брайтон» снова отказал (ESPN)! Но тут футболист сам выступил за переход.

Слезливое письмо Кайседо: попросил разрешение уйти ради мечты

Вечером 27 января в соцсетях Кайседо появилось такое обращение:

«Я благодарен «Брайтону» и мистеру Блуму (владелец клуба) за возможность играть в Премьер-лиге. По моим ощущениям, я всегда выкладывался на полную. Я всегда играл в футбол с улыбкой и страстью.

Я младший из 10 детей в семье, вырос в бедности в Санта-Доминго в Эквадоре. Моя мечта – стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора.

Я горжусь тем, что мой переход станет рекордной продажей «Брайтона», что позволит клубу реинвестировать полученные деньги и продолжать быть успешным.

Фанаты сердечно приняли меня, они всегда будут в моем сердце. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться предоставленной возможностью».

Таким образом Кайседо уведомил всех, что хочет сменить клуб уже зимой, но вроде как это все-таки не официальный трансферный запрос. Любопытно, что за пару дней до этого Мойсес говорил, что сконцентрирован на игре за «Брайтон» и не отвлекается на слухи.

«Брайтон» не отпускает: отстранил игрока

Но письмо не убедило «Брайтон» – клуб не дрогнул.

Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что Кайседо отстранили от тренировок с командой до 1 февраля – то есть до закрытия трансферного окна. В воскресном матче Кубка Англии против «Ливерпуля» он не сыграет.

«Брайтон» не продает основного полузащитника в январе, а планирует ждать до лета – тогда у футболиста останется всего 2 года по контракту, новый подписывать Кайседо явно не собирается. Сам же Мойсес переживает, что в июне топ-клубы предпочтут другие варианты.

Тренер Роберто Де Дзерби дипломатичен:

«Мойсес – хороший парень. Он сосредоточен только на «Брайтоне». Надеюсь, он останется с нами до конца сезона, потому что я считаю это лучшим решением и для нас, и для него. Я говорил с ним в среду и высказал мнение: посреди сезона менять команду тяжело – ты можешь столкнуться с проблемами», – итальянец сказал это до выступления Кайседо в соцсетях.

То есть трансфера не будет?

В «Брайтоне» считают, что пост в соцсетях игрока – план агентов. Кстати, Кайседо в январе как раз нанял новых посредников – Мануэля Сьерру и Али Балата.

По данным The Independent, «Брайтон» пойдет на трансфер зимой, только если кто-то заплатит за Кайседо 90 млн фунтов. Главный претендент по-прежнему «Арсенал».

Кажется, у нас есть сюжет к трансферному дедлайну!