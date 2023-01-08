Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

На ЧМ-2022 отдал тот самый пас с ленточки.

«Брайтон» в последние годы воспитал несколько очень качественных футболистов: Бен Уайт, Марк Кукурелья, Ив Биссума уже в клубах топ-6, а за Мойзесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером выстроилась очередь. Но есть еще одна звездочка – японец Каору Митома.

Именно Митома на чемпионате мира сделал тот самый пас на победный гол в ворота испанцев. Спас уходящий мяч на ленточке и стал легендой на родине.

Каору вернулся в Премьер-лигу и показал, что яркое выступление на ЧМ не было случайностью. Перед Новым годом «Брайтон» проиграл «Арсеналу» (2:4), но Митома забил (еще один гол отменили из-за офсайда) и мучил крепкую защиту лондонцев. А 2023-й начался для японца с гола «Эвертону».

25-летний вингер быстро превращается в одного из лидеров «Брайтона» и летит к статусу открытия сезона АПЛ.

Митоме помог уход Поттера. С конца октября японец – ключевой игрок «Брайтона»

А ведь Каору попал в Европу только в 24 года. «Брайтон» разглядел талант в «Кавасаки Фронтале» и выложил за него 3 млн евро. Английский клуб сразу отправил футболиста в аренду в бельгийский «Юнион» – площадку для экспериментов владельца «Брайтона» Тони Блума.

В «Юнионе» Митома уже к зиме стал одним из важнейших игроков: 29 матчей, 8 голов, 4 ассиста. Команда выиграла регулярный чемпионат, но в плей-офф упустила титул.

В марте Каору вывел японцев на чемпионат мира. В решающем матче против Австралии заменил Минамино на 84-й, а на 89-й и 94-й оформил дубль. К слову, за полгода до этого игрок «Брайтона» съездил на Олимпиаду: Каору не был основным, но забил в матче за третье место.

«Участие на Олимпиаде помогло мне понять мои страхи и лучше узнать, чего мне не достает в игре. Я очень нервничал из-за того, что недостаточно способный. Переживал, что не могу давать результат в важных матчах. Но на Олимпиаде я научился жить с этими страхами», – признался Митома.

Летом Каору вернулся в «Брайтон», но Грэм Поттер видел его только запасным. Помогла перестановка: уход тренера в «Челси» и приход Де Дзерби. Итальянец перевел команду на любимую схему 4-2-3-1, а Митома занял место на левом фланге.

Поворотный момент – как раз матч против «Челси». Каору впервые вышел в старте, а уже на 5-й минуте прошел на дриблинге двух соперников и выкатил Троссару на первый гол.

С тех пор Каору начинал в старте все матчи «Брайтона», когда был здоров. Пропустил только «Астон Виллу» из-за температуры – без него проиграли 1:2. До паузы на ЧМ японец успел забить первый гол в АПЛ («Вулверхэмптону») и выбить «Арсенал» из Кубка Лиги. Так что в Катар Каору отправился уже в качестве одной из звездочек «Брайтона».

Митома пошел учиться, чтобы стать лучше. Для написания диплома изучил дриблинг

Так а почему такой талантливый парень попал в Европу только в 24 года? Дело в том, что Каору в 19 лет променял футбольную карьеру на учебу в университете. К тому моменту он уже несколько лет успешно занимался в школе «Кавасаки», но не считал себя готовым ко взрослому футболу.

«Честно говоря, в то время у меня не было уверенности, что я стану профессионалом, – рассказывал Митома. – Я видел Миеси и Итакуру (сейчас выступают в Европе за «Антверпен» и «Гладбах» – Sports.ru), которые играли в команде на год старше меня, и не чувствовал себя уверенно, играя на самом высоком уровне. Из-за этого, думая о будущем, я подумал, что было бы лучше поступить в Университет Цукубы».

Университет Цукубы прекрасно готовит футболистов и других спортсменов. И Каору максимально воспользовался его силой.

• Темой его дипломной работы стал дриблинг. Он пришел к научному руководителю со своей темой и не захотел выбирать из предложенных – он стремился понять, как работает дриблинг и как сделать его эффективнее. Для этого вингер надевал камеру GoPro и записывал свои обводки.

«Мне нужно определить центр тяжести оппонента. Если я смогу сдвинуть тело соперника, то я уже победил», – объяснял Митома принципы.

Научная работа Митомы хранится в университете и даже стала пособием для молодых спортсменов. Но и сам Каору открыл для себя важные принципы удачного дриблинга. Сейчас он перед приемом мяча до последнего сканирует соперников и пространство, а после получения мяча несется вперед не смотря под ноги.

• Митома был не самым мощным футболистом, но за время учебы начал правильно питаться и набрал мышечную массу. Для этого он общался с нутрициологами – специалистами по составлению диет. Такие сейчас есть в каждой спортивной команде, но молодой футболист сам изучил основы.

К качалке Каору тоже подошел с умом: «Я не хотел просто раскачаться и стать крупнее. Я встретился со специалистом, чтобы он составил специальную программу тренировок именно для меня».

• Японец поработал и над бегом. С этим ему помог участник Олимпиады в Сиднее и Афинах Сатору Танигава – он участвовал в забегах на 110 метров с барьерами.

Даже скауты команд, которые следили за Митомой в университетской команде, отметили, что за время учебы Каору улучшил игру. Сам он подчеркивает, что был техничен и в юном возрасте, но в университете научился максимально правильно использовать дриблинг и скорость.

В японской J-Лиге Митома дебютировал только в 2020-м, но сразу стал лидером «Кавасаки» – за 30 матчей оформил 13+13. Он стал лишь пятым футболистом в истории чемпионата, который в первый же сезон выбил двузначное количество голов. Такого не случалось 6 лет со времен Йосинори Муто, который сделал те же самые 13 мячей (и это был рекорд для новичков).

Но Митома не успел провести в чемпионате Японии и двух полных сезонов после университета – уже летом 2021-го за талантливым дриблером пришел «Брайтон».

«Я с детства мечтал о переходе в Европу. Хотел играть на максимально высоком уровне. Когда пришло предложение от «Брайтона», я понял, что туда надо ехать», – говорил Каору.

Пока научный подход работает и в Премьер-лиге.

Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek; Gettyimages.ru/Scott Heppell, Alex Burstow; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO, Atsushi Tokumaru/AFLO