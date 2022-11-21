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Где была эта сборная Аргентины в 2014-м? Месси и Ди Мария проиграли финал ЧМ, а половина состава еще школьники

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Папу Гомес Папу Гомес
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Хуан Фойт Хуан Фойт
Леандро Паредес Леандро Паредес
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Анхель Корреа Анхель Корреа
Херонимо Рульи Херонимо Рульи
Франко Армани Франко Армани
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Тьяго Альмада
Гидо Родригес Гидо Родригес
Пауло Дибала Пауло Дибала
Гонсало Монтьель Гонсало Монтьель
Лионель Месси Лионель Месси
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Николас Тальяфико Николас Тальяфико
Маркос Акунья Маркос Акунья
Херман Пеccелья Херман Пеccелья
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Николас Отаменди Николас Отаменди
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Науэль Молина Науэль Молина
Эксекиэль Паласиос Эксекиэль Паласиос
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Отаменди и Де Поль смотрели финал с Банегой.

Аргентина – чемпион мира! Это победа не только Месси. Любопытный факт: все полевые Аргентины вышли на поле хотя бы в одном матче на этом ЧМ.

И для многих из них трагедией и мотивацией было поражение Аргентины и Месси в финале ЧМ-2014. А где вообще игроки этой сборной были 8 лет назад?

Эмилиано Мартинес – 21 год. Вернулся в «Арсенал» из аренды в «Шеффилд Уэнсдей». За сезон провел всего 15 матчей, в которых пропустил 19 голов. Всего 2 игры отстоял без пропущенных. Финал-2014 смотрел с семьей – устроили барбекю.

Херонимо Рульи – 22 года. В начале июля сменил аргентинский «Эстудиантес» на уругвайский «Мальдонадо», а через месяц уехал в Европу – в аренду в «Реал Сосьедад». Перед финалом выложил в инстаграме фотографию Папы Франциска с футболкой сборной Аргентины.

Франко Армани – 27 лет. Играл в колумбийском «Атлетико Насьонал», с которым за месяц до ЧМ проиграл в 1/4 Кубка Либертадорес.

Кристиан Ромеро – 16 лет. Будущий защитник «Тоттенхэма» решил стать футболистом после победы Аргентины Тевеса и Савиолы на Олимпиаде-2004. А летом 2014-го парень сменил «Тальерес де Кордоба» на «Бельграно». В новом клубе он через пару лет и дебютирует во взрослом футболе.

Лисандро Мартинес – 16 лет. Лисандро переехал из родного города Гуалегуай (там еще родился автор победного гола финала-1986 Бурручага) в Росарио. Чтобы играть за «Ньюэллс Олд Бойс» – команду, в которой начинали Марадона и Месси. А еще через несколько дней после финала у Мартинеса родилась сестра.

Херман Песселья – 23 года. Защитник пробивался в состав «Ривер Плейта». В том году выиграл единственное чемпионство в карьере – вместе с Фернандо Кавенаги, Матиасом Краневиттером, Мануэлем Ланцини и Рамиро Фунесом Мори. В сборной дебютирует только в 2017-м – в матче против России.

Николас Отаменди – 26 лет. Зимой 2014-го ушел из «Порту» в «Валенсию», но из-за перебора игроков не из Евросоюза не мог играть в новом клубе до лета. Скатался в полугодичную аренду в «Атлетико Минейро» – и не попал в заявку на чемпионат мира.

Финал-2014 Отаменди наверняка смотрел в компании Эвера Банеги и Родриго Де Поля – вот такая компания собралась в «Валенсии».

Маркос Акунья – 22 года. Летом 2014-го у Маркоса случилось два важных события: он перешел из скромного «Ферро» в «Расинг» из Авельянеды, а еще у него родилась дочка. За время игры в «Расинге» Маркос пересекся с Диего Милито, Лаутаро Мартинесом и Родриго Де Полем. 

Николас Тальяфико – 21 год. Смотрел футбол с одноклубниками по «Банфилду» – команда тогда была на сборах. 

 

Хуан Фойт – 16 лет. К тому моменту перспективного атакующего полузащитника «Эстудиантеса» уже переучили в защитника. Во взрослом футболе дебютировал только через 3 года.

Науэль Молина – 16 лет. К тому моменту парня уже переучили из вингера в латераля в южноамериканском филиале академии «Барселоны». В 16 лет Молина уже готовился к дебюту в основе «Боки».

Гонсало Монтьель – 17 лет. Автор победного пенальти в это время воспитывался в академии «Ривер Плейта». Дебют в главной команде тоже был не за горами.

Гидо Родригес – 20 лет. Вместе с Дриусси полузащитника подтянули к основе «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, а все свободное время он проводил с годовалой дочерью. Летом с семьей и друзьями смотрел чемпионат мира. После полуфиналов выложил пост с подписью: «Бразилия, как ты себя чувствуешь?» 

Леандро Паредес – 20 лет. Молодой полузащитник «Боки» скатался в полугодичную аренду в «Кьево», сыграл за клуб 15 минут в Серии А и заслужил новую аренду в «Рому». Поражение в финале переживал сильно и выложил в инстаграме сначала пост в поддержку сборной, а после поражения написал: «Горжусь, что я аргентинец! Спасибо, что оставили на поле все силы!»

Родриго Де Поль – 20 лет. Только-только переехал в «Валенсию», чтобы посмотреть финал ЧМ-2014 в приятной компании Эвера Банеги и Николаса Отаменди.

Энцо Фернандес – 13 лет. Пацан из школы «Ривер Плейта» смотрел, как в финале в старте вышел другой Энцо – Энцо Перес. Обоих, кстати, назвали в честь уругвайца Франческоли. Через 7 лет после финала Фернандес и Перес вместе сыграют в полузащите «Ривер Плейта».

Алексис Мак Аллистер – 14 лет. Вместе с двумя братьями уже выпустился из «Клуб Депортиво Парк» – одной из главных детских команд Буэнос-Айреса – и играл за юношескую команду «Аргентинос Хуниорс». Иногда помогал папе (который играл с Марадоной и подрабатывал футбольным агентом) со скаутскими отчетами.

Эксекиэль Паласиос – 16 лет. Еще один воспитанник «Ривер Плейта». До дебюта в основе ему оставалось чуть больше года.

Тьяго Альмада – 13 лет. Полузащитник «Атлатны» из МЛС в 4 года гонял мяч в «Санта-Кларе» – первом клубе Карлитоса Тевеса. В пять он ушел в «Велес», где из него и вылепили будущего чемпиона мира.

Папу Гомес – 26 лет. Смотрел, как Ди Мария, Серхио Ромеро и Агуэро, с которыми он выигрывал молодежный ЧМ, проигрывают финал взрослого чемпионата мира. Сам же Папу в это время просился из харьковского «Металлиста» назад в Серию А – и в сентябре оказался в «Аталанте».

Лео Месси – 27 лет.

Анхель Корреа – 19 лет. Уже был основным в «Сан-Лоренцо» – любимом клубе Папы Римского Франциска. В мае его купил «Атлетико», но аргентинский клуб уговорил остаться на полуфинал и финал Кубка Либертадорес. Анхель задержался, но в решающих матчах так и не сыграл – случились проблемы с сердцем. Но «Сан-Лоренцо» справился и без молодой звезды и взял трофей.

Анхель Ди Мария – 26 лет. Был готов сыграть в финале на болеутоляющих, но тренер Сабелья так и не выпустил Анхеля на поле. Ди Мария просидел весь матч на скамейке запасных.

Пауло Дибала – 20 лет. Помог «Палермо» вернуться в Серию А – чтобы через год уйти в «Ювентус». А за сборную тем летом он болел основательно.

Лаутаро Мартинес – 17 лет. В 2014-м затащил родной «Линьерс» в финал национального кубка для детей младше 17 лет, но проиграл по пенальти «Росарио». Тем же летом перспективного нападающего забрал «Расинг» из Авельянеды.

Хулиан Альварес – 14 лет. Парень уже разрывал в Аргентине по своему возрасту. Слухи о нападающем из «Атлетико Кальчин» привлекли скаутов: Альвареса даже свозили на просмотр в «Реал», где он всем понравился. Переход сорвался из-за проблем с подписанием игроков моложе 13 лет.

В 14 лет Хулиан посмотрел, как Месси и Ди Мария проигрывают Германии, а в 15 оказался в «Ривер Плейте», а пока мог фотографироваться в футболке «Боки».

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!

Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/Victor R. Caivano, AP Photo/Matilde Campodonico; Gettyimages.ru/Pedro Vilela, David Ramos, Mark Thompson, Pedro Vilela, Laurence Griffiths; instagram.com; twitter.com/Argentina

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