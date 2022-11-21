Где была эта сборная Аргентины в 2014-м? Месси и Ди Мария проиграли финал ЧМ, а половина состава еще школьники

Отаменди и Де Поль смотрели финал с Банегой.

Аргентина – чемпион мира! Это победа не только Месси. Любопытный факт: все полевые Аргентины вышли на поле хотя бы в одном матче на этом ЧМ.

И для многих из них трагедией и мотивацией было поражение Аргентины и Месси в финале ЧМ-2014. А где вообще игроки этой сборной были 8 лет назад?

Эмилиано Мартинес – 21 год. Вернулся в «Арсенал» из аренды в «Шеффилд Уэнсдей». За сезон провел всего 15 матчей, в которых пропустил 19 голов. Всего 2 игры отстоял без пропущенных. Финал-2014 смотрел с семьей – устроили барбекю.

Херонимо Рульи – 22 года. В начале июля сменил аргентинский «Эстудиантес» на уругвайский «Мальдонадо», а через месяц уехал в Европу – в аренду в «Реал Сосьедад». Перед финалом выложил в инстаграме фотографию Папы Франциска с футболкой сборной Аргентины.

Франко Армани – 27 лет. Играл в колумбийском «Атлетико Насьонал», с которым за месяц до ЧМ проиграл в 1/4 Кубка Либертадорес.

Кристиан Ромеро – 16 лет. Будущий защитник «Тоттенхэма» решил стать футболистом после победы Аргентины Тевеса и Савиолы на Олимпиаде-2004. А летом 2014-го парень сменил «Тальерес де Кордоба» на «Бельграно». В новом клубе он через пару лет и дебютирует во взрослом футболе.

Лисандро Мартинес – 16 лет. Лисандро переехал из родного города Гуалегуай (там еще родился автор победного гола финала-1986 Бурручага) в Росарио. Чтобы играть за «Ньюэллс Олд Бойс» – команду, в которой начинали Марадона и Месси. А еще через несколько дней после финала у Мартинеса родилась сестра.

Херман Песселья – 23 года. Защитник пробивался в состав «Ривер Плейта». В том году выиграл единственное чемпионство в карьере – вместе с Фернандо Кавенаги, Матиасом Краневиттером, Мануэлем Ланцини и Рамиро Фунесом Мори. В сборной дебютирует только в 2017-м – в матче против России.

Николас Отаменди – 26 лет. Зимой 2014-го ушел из «Порту» в «Валенсию», но из-за перебора игроков не из Евросоюза не мог играть в новом клубе до лета. Скатался в полугодичную аренду в «Атлетико Минейро» – и не попал в заявку на чемпионат мира.

Финал-2014 Отаменди наверняка смотрел в компании Эвера Банеги и Родриго Де Поля – вот такая компания собралась в «Валенсии».

Маркос Акунья – 22 года. Летом 2014-го у Маркоса случилось два важных события: он перешел из скромного «Ферро» в «Расинг» из Авельянеды, а еще у него родилась дочка. За время игры в «Расинге» Маркос пересекся с Диего Милито, Лаутаро Мартинесом и Родриго Де Полем.

Николас Тальяфико – 21 год. Смотрел футбол с одноклубниками по «Банфилду» – команда тогда была на сборах.

Хуан Фойт – 16 лет. К тому моменту перспективного атакующего полузащитника «Эстудиантеса» уже переучили в защитника. Во взрослом футболе дебютировал только через 3 года.

Науэль Молина – 16 лет. К тому моменту парня уже переучили из вингера в латераля в южноамериканском филиале академии «Барселоны». В 16 лет Молина уже готовился к дебюту в основе «Боки».

Гонсало Монтьель – 17 лет. Автор победного пенальти в это время воспитывался в академии «Ривер Плейта». Дебют в главной команде тоже был не за горами.

Гидо Родригес – 20 лет. Вместе с Дриусси полузащитника подтянули к основе «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, а все свободное время он проводил с годовалой дочерью. Летом с семьей и друзьями смотрел чемпионат мира. После полуфиналов выложил пост с подписью: «Бразилия, как ты себя чувствуешь?»

Леандро Паредес – 20 лет. Молодой полузащитник «Боки» скатался в полугодичную аренду в «Кьево», сыграл за клуб 15 минут в Серии А и заслужил новую аренду в «Рому». Поражение в финале переживал сильно и выложил в инстаграме сначала пост в поддержку сборной, а после поражения написал: «Горжусь, что я аргентинец! Спасибо, что оставили на поле все силы!»

Родриго Де Поль – 20 лет. Только-только переехал в «Валенсию», чтобы посмотреть финал ЧМ-2014 в приятной компании Эвера Банеги и Николаса Отаменди.

Энцо Фернандес – 13 лет. Пацан из школы «Ривер Плейта» смотрел, как в финале в старте вышел другой Энцо – Энцо Перес. Обоих, кстати, назвали в честь уругвайца Франческоли. Через 7 лет после финала Фернандес и Перес вместе сыграют в полузащите «Ривер Плейта».

Алексис Мак Аллистер – 14 лет. Вместе с двумя братьями уже выпустился из «Клуб Депортиво Парк» – одной из главных детских команд Буэнос-Айреса – и играл за юношескую команду «Аргентинос Хуниорс». Иногда помогал папе (который играл с Марадоной и подрабатывал футбольным агентом) со скаутскими отчетами.

Эксекиэль Паласиос – 16 лет. Еще один воспитанник «Ривер Плейта». До дебюта в основе ему оставалось чуть больше года.

Тьяго Альмада – 13 лет. Полузащитник «Атлатны» из МЛС в 4 года гонял мяч в «Санта-Кларе» – первом клубе Карлитоса Тевеса. В пять он ушел в «Велес», где из него и вылепили будущего чемпиона мира.

Папу Гомес – 26 лет. Смотрел, как Ди Мария, Серхио Ромеро и Агуэро, с которыми он выигрывал молодежный ЧМ, проигрывают финал взрослого чемпионата мира. Сам же Папу в это время просился из харьковского «Металлиста» назад в Серию А – и в сентябре оказался в «Аталанте».

Лео Месси – 27 лет.

Анхель Корреа – 19 лет. Уже был основным в «Сан-Лоренцо» – любимом клубе Папы Римского Франциска. В мае его купил «Атлетико», но аргентинский клуб уговорил остаться на полуфинал и финал Кубка Либертадорес. Анхель задержался, но в решающих матчах так и не сыграл – случились проблемы с сердцем. Но «Сан-Лоренцо» справился и без молодой звезды и взял трофей.

Анхель Ди Мария – 26 лет. Был готов сыграть в финале на болеутоляющих, но тренер Сабелья так и не выпустил Анхеля на поле. Ди Мария просидел весь матч на скамейке запасных.

Пауло Дибала – 20 лет. Помог «Палермо» вернуться в Серию А – чтобы через год уйти в «Ювентус». А за сборную тем летом он болел основательно.

Лаутаро Мартинес – 17 лет. В 2014-м затащил родной «Линьерс» в финал национального кубка для детей младше 17 лет, но проиграл по пенальти «Росарио». Тем же летом перспективного нападающего забрал «Расинг» из Авельянеды.

Хулиан Альварес – 14 лет. Парень уже разрывал в Аргентине по своему возрасту. Слухи о нападающем из «Атлетико Кальчин» привлекли скаутов: Альвареса даже свозили на просмотр в «Реал», где он всем понравился. Переход сорвался из-за проблем с подписанием игроков моложе 13 лет.

В 14 лет Хулиан посмотрел, как Месси и Ди Мария проигрывают Германии, а в 15 оказался в «Ривер Плейте», а пока мог фотографироваться в футболке «Боки».

Фото: East News/AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/Victor R. Caivano, AP Photo/Matilde Campodonico; Gettyimages.ru/Pedro Vilela, David Ramos, Mark Thompson, Pedro Vilela, Laurence Griffiths; instagram.com; twitter.com/Argentina