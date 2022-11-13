Возможно, виноват Это’О.

Сборную Камеруна на чемпионате мира ждет непростая группа с Бразилией, Швейцарией и Сербией. Будет сложно, но у африканцев интересный состав – Шупо-Мотинг в атаке, Замбо-Ангисса в полузащите, Андре Онана в воротах.

Тренирует команду легендарный Ригобер Сонг – рекордсмен по матчам за сборную (130), который прошел четыре чемпионата мира. Правда, есть одна проблема: Сонг не знает, как зовут некоторых игроков в его команде.

Во время объявления состава Сонг запутался в фамилиях и именах футболистов, которых он сам же вызвал. Ригобера поправляли журналисты, а иногда даже вмешивался пресс-секретарь.

Сначала не получилось с защитником Нуу Толо из «Сиэттла» – назвал Муми Этулу, затем подсказали журналисты. Дальше споткнулся на игроках Суаибу Мару (назвал просто Суадибу) и Жеромом Нгомом (не справился без помощи пресс-секретаря) из чемпионата Камеруна. А вратаря «Марселя» Симона Нгапандуэтнбу тренер назвал только по имени, за что его раскритиковали в комментариях на ютубе.

Возможно, этих футболистов протолкнул в сборную Это’О. Он же назначил Ригобера

Сонг в сборной с марта – возглавил команду после отставки Антониу Консейшау. Португальский тренер добивался неплохих результатов (14 побед, 6 ничьих и 3 поражения), но проиграл Египту в полуфинале Кубка Африки.

Министр спорта очень хотел удержать Консейшау, но глава федерации футбола Самюэль Это’О был против. В итоге на стыковые матчи Это’О назначил Сонга, который до этого тренировал молодежную сборную.

В отборе Камерун с Ригобером прошел Алжир и вывел сборную на ЧМ. После этого камерунцы сыграли еще четыре матча: обыграли Бурунди, проиграли Узбекистану и Южной Корее, а в ноябре скатали ничью с Ямайкой.

Так почему же Сонг ошибся в фамилиях? У Marca две версии. Первая: Ригобер просто не успел за полгода выучить фамилии местных футболистов – все-таки тренер запутался в именах двух парней из чемпионата Камеруна. Вторая: этих игроков протолкнул в сборную Это’О, а сам тренер с ними почти не знаком.

Состав Камеруна: звезда «Баварии», один из лучших полузащитников Серии А и игрок с российским гражданством

У Камеруна как минимум интересная команда, где много игроков из топ-лиг.

В воротах Андре Онана из «Интера», которого страхуют Симон Нгапандуэтнбу из «Марселя» и Давид Эпасси из саудовской «Абхи». В защите есть опытный Нкулу из «Ариса» и заметные ребята из Лиги 1 – Кастелетто и Ву.

Игрой в полузащите управляет Франк Замбо-Ангисса из «Наполи» – настоящая звезда Серии А. Помогать ему будет Гаэль Ондуа – воспитанник «Локомотива», поигравший в ЦСКА и «Анжи». Единственный футболист на ЧМ с российским гражданством.

Самая звездная линия – атака. Здесь раззабивавшийся в «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар из «Аль-Насра», считающий себя сильнее Салаха. Также в состав попали Брайан Мбеумо из «Брентфорда» и Карл-Токо Экамби из «Лиона».

Ригобер Сонг и его команда (даже те футболисты, имен которых он не знает) начнут чемпионат мира 24 ноября – сыграют против Швейцарии.

Фото: eastnews.ru/Lee Jin-man, Anis Belghoul