Дешам удивил.

Главные европейские сборные публикуют заявки на чемпионат мира-2022. Франция – не исключение. Дидье Дешам представил состав из 25 человек, которые поедут в Катар.

В заявке есть Матео Гендузи, Жордан Верету и Ибраима Конате, нет Погба и Канте – они травмированы. Но главная неожиданность – отсутствие латераля «Марселя» Жонатана Клосса.

Это тот самый парень, которого в марте впервые вызвали в сборную Франции – в 29 лет! А до этого он работал кладовщиком, почтальоном, мясником и промоутером. Клосса впервые вызвали из «Ланса» – и для него это был настоящий праздник, он даже расплакался от счастья.

В 2022 году Жонатан регулярно ездил в сборную Франции и практически всегда выходил на поле (6 матчей из 8 возможных). Поэтому предполагал, что и на чемпионат мира Дешам его позовет, к тому же новый сезон в «Марселе» он начал очень мощно – больше тысячи минут (третий игровому времени) в четвертой команде лиги.

Клосс был даже уверен в поездке в Катар – издание RMC Sport сообщает, что из дома игрока готовился репортаж. Хотели показать реакцию футболиста – как это было с игроками сборной Бразилии. Но за несколько часов до пресс-конференции Дидье Дешама съемку отменили.

Клосс не получил никаких разъяснений от тренеров сборной, и это его обидело. Про сильное разочарование Жонатана сказали и подруга игрока Паулин, и тренер «Марселя» Игор Тудор.

Так почему же Дешам не вызвал Клосса?

У Франции даже осталось одно место в заявке – в Катар поедут 25 футболистов. И профильный правый защитник среди них только один – Бенжамен Павар. Сам тренер объяснил решение на пресс-конференции:

«Я прекрасно знаю о том, как сильно расстроен Клосс... Главной причиной, из-за которой мы его не вызвали, стала та система, которую мы хотим использовать», – ответил Дешам.

Тренер анонсировал возвращение к схеме 4-2-3-1, а Жонатан привык играть латераля с тройкой защитников.

Собственно, поэтому и заслужил вызов в марте – никого круче, чтобы закрыть весь правый фланг, во Франции просто нет. Клосс очень силен в атаке и успевает вернуться в оборону. После оглашения заявки Opta выкатила показательную статистику: с начала сезона-2021/22 Жонатан поучаствовал в 22 голах (6 забил, 16 раз ассистировал) – это лучший результат для защитника в топ-5 лигах.

И даже после объяснения от Дешама решение все равно раскритиковали. Например, Жером Ротен:

«Да, Клосс не блистал в больших матчах, тут я соглашусь с Дешамом, – сказал бывший футболист «Монако» и «ПСЖ», – Но у тебя есть возможность взять 26 игроков. В этом есть смысл, даже если ты сменил схему. Почему нет? Сейчас у нас справа есть два защитника, которые не любят играть на фланге (речь про Павара и Кунде)».

Вообще, к Дешаму хватало вопросов по заявке на ЧМ. Например, тренер еще в мае говорил, что Жиру и Бензема не могут играть в одной команде из-за эмоционального фона между ними – а теперь вызвал обоих на большой турнир.

Да и сам Дешам на пресс-конференции был раздражительнее обычного. Новости про то, что после ЧМ-2022 Францию возглавит Зидан, кажутся все более правдоподобными.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini; REUTERS/Benoit Tessier