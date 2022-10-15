Здоров только Триппьер.

До чемпионата мира в Катаре остался всего месяц, а у Англии появилась проблема на, казалось, самой укомплектованной позиции – команда потеряла почти всех основных правых защитников.

Головная боль для Гарета Саутгейта – на прошлые турниры он возил игроков этого амплуа в избытке.

У Трента, Уокера и Джеймса неизвестные сроки восстановления

В идеальной ситуации у сборной Англии даже переизбыток исполнителей на этой позиции.

Раньше эта позиция была настолько укомплектована (Кайл Уокер, Рис Джеймс, Трент Александер-Арнолд, Киран Триппьер), что Аарон Уан-Биссака не сыграл за сборную ни минуты, а Мэтти Кэш из «Астон Виллы» сменил футбольное гражданство и едет на ЧМ-2022 со сборной Польши.

Даже сам Саутгейт признавал, что игроков справа в защите очень много – рассуждал о переводе Трента в полузащиту (играл там на молодежном уровне), а Уокера выпускал справа в тройке центральных, а не чисто на фланге.

Но осенью все резко изменилось. Смотрим по персоналиям.

Кайл Уокер

С начала 2021-го 15 матчей за сборную, 10 как правый защитник.

Защитника «Манчестер Сити» на сайте сборной Англии характеризуют как «незаменимого» для команды Саутгейта. Но 6 октября Кайл перенес операцию на пахе и вылетел на неопределенный срок.

Перед воскресным матчем с «Ливерпулем» Пеп Гвардиола сказал, что Уокер все еще травмирован и непонятно, успеет ли восстановиться к чемпионату мира.

Трент Александер-Арнолд

С начала 2021-го 5 матчей за сборную, 4 как правый защитник

Трент не проходит в основу сборной – и дело даже не в плохой форме этого сезона. Просто Саутгейт считает других игроков более подходящими для командной игры. И пытается найти игроку другое место – например, против Андорры Трент сыграл в центре поля.

А теперь Александер-Арнолд, возможно, вообще не поедет в Катар – в матче против «Арсенала» он получил травму голеностопа.

Пока речь идет о восстановлении за 2-3 недели, но успеет ли ТАА набрать форму (которая и до травмы была не очень)?

Рис Джеймс

С начала 2021-го: 11 матчей за сборную, 10 справа в защите

За последние два года Джеймс отвоевал место основного правого защитника сборной Англии. Он и молод, и хорош в атаке, может сыграть правым центральным в тройке как Уокер, но чаще выходит в качестве латераля, а в защите выглядит надежнее Трента (особенно в этом сезоне).

Но и его поездка на ЧМ под вопросом – Рис получил удар по ноге в лигочемпионском матче с «Миланом» и был заменен. По данным The Guardian, у Джеймса выявили повреждение связок колена, он вылетел на 6-8 недель.

«В выходные ему предстоит встреча со специалистом, – успокоил тренер Грэм Поттер. – Вчера он чувствовал себя хорошо, но до выходных и до обследования мы не будем знать точно».

Кем заменять? Триппьер, Уайт, Стоунс и лучший бомбардир ЛЕ из «Рейнджерс»

Несмотря на проблемы, у Гарета Саутгейта все еще есть проверенный боец Киран Триппьер, который проявляет себя в «Ньюкасле». Вот только после Евро-2020 у Кирана всего 4 матча из 15 возможных, в трех из них его использовали на позиции левого защитника. Но прямо сейчас из-за травм партнеров Триппьер стал безальтернативным вариантом справа.

А кого еще Саутгейт может позвать на эту позицию, если Уокер, Трент и Джеймс не вернутся.

Вот список кандидатов.

Джон Стоунз

Из-за травмы Уокера Пепу пришлось использовать Стоунза справа в защите. У Джона на непривычной позиции два матча – против «Боруссии» в ЛЧ и против «Вулвз» в АПЛ – и даже есть забитый гол. Он вовремя подключился к атаке и классно пробил с линии штрафной против «Дортмунда». Проблема в том, что Стоунз сейчас тоже травмирован.

Бен Уайт

В лучшей команде АПЛ прямо сейчас справа в защите играет англичанин. Уайт переквалифицировался из центрального в крайнего, ему знакома игра в тройке (был в «Брайтоне»), в плюс пойдет и связка с Букайо Сака. Идеальный выбор на позицию, но есть и небольшой минус. У Бена всего 4 матча за сборную Англии, на позиции правого защитника в них он провел всего 45 минут (в марте против Кот-Д’Ивуара).

Джеймс Тавернье

Наверное, самый атакующий из возможных вариантов. Тавернье из «Рейнджерс» в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, но даже этого не хватило для простого вызова в сборную Англии. В этом сезоне Джеймс все еще результативен (3+3 в 9 матчах чемпионата), хоть в Лиге чемпионов это и не так заметно.

Дополнительный плюс – адаптированность к роли латераля («Рейнджерс» периодически выходит с тремя защитниками). Хороший в атаке, не самый надежный в защите – вполне замена для Трента.

Джо Гомес

Гомеса несколько лет мучали травмы. В этом сезоне пока без повреждений, но вот уровень игры пока страдает – все видели, как над ним издевался Хвича в Лиге чемпионов. Сейчас именно Гомес заменяет Трента на позиции правого защитника в «Ливерпуле».

Саутгейт знаком с возможностями Джо (11 матчей за сборную), а в ближайшие недели станет понятно, сможет ли защитник «Ливерпуля» добавить.

Кайл Уокер-Питерс

Защитник «Саутгемптона» (одной из самых пропускающих команд АПЛ) – неожиданный выбор. Но Саутгейт вызывал его на весенние товарищеские матчи. Кайл – один из лучших игроков клуба. Главный плюс – универсальность. Уокер-Питерс за последние два сезона поиграл и слева, и справа, и латералем с тройкой защитников, и крайним в четверке.

Джеймс Джастин

А вот игрок из самой пропускающей команды АПЛ. Джеймс попал в подборку благодаря вызову на летние матчи Лиги Наций – Джастин даже сыграл тайм против Венгрии (единственный гол пропустили уже без него). Вот только тогда защитник «Лестера» действовал на левом фланге. Но в клубе он выходит и справа.

Аарон Уан-Биссака

К Саутгейту раньше было много вопросов из-за игнорирования защитника «МЮ». Но сейчас они сняты: у Уан-Биссаки всего 4 минуты на поле в этом сезоне, а последние матчи он пропустил из-за травмы.

Если брать еще шире, то можно вызвать еще Джеда Спенса (звезда «Ноттингема» в прошлом сезоне, в этом прочно сидит в запасе «Тоттенхэма»), Макса Ааронса (игрок «Норвича» и молодежки) и, например, Бена Джонсона (был основным в «Вест Хэме» в первых турах).

Даже несмотря на проблемы, у Англии все равно приличный выбор на позицию справа в защите. Но Саутгейт наверняка мечтает о возвращении хотя бы одного из трех основных кандидатов.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney, Ashley Allen, Michael Regan; globallookpress.com/Nigel Keene, Ralf Ibing, Maurizio Borsari, David Klein