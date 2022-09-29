Астериск
Блог

Грузин для «Баварии», армянин и киргиз – в новом топе талантов от Guardian. А еще Зидан и Ибрагимович (правда)

Матис Тель
Галатасарай Галатасарай
Икер Браво Икер Браво
Дезире Дуэ
Антонио Нуса
Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси
Урарту Урарту
Дариу Эссугу
Валентин Карбони
Бавария Бавария
Зидан Сертдемир Зидан Сертдемир
Пауль Ваннер
Арийон Ибрагимович
Жасур Жалолиддинов
Арда Гюлер
Футбол Футбол

Из России никого.

Каждый год английский The Guardian выпускает топ главных талантов мирового футбола – Next Generation. Туда попадают 60 самых перспективных 17-летних футболистов со всего света (считают обычно по году рождения, сейчас – 2005-й). Залетают даже гости из экзотических Мавритании или КНДР.

Российских футболистов на этот раз нет, хотя в прошлые годы наши звездочки залетали в чарт. В прошлогодней подборке был Сергей Пиняев, до этого – Арсен Захарян. В 2017-м в топ-60 вошли Кирилл Колесниченко и Илья Мартынов, в 2016-м – Даниил Уткин, в 2015-м – Артем Галаджан, в 2014-м – Тимур Жамалетдинов.

Давайте посмотрим, кто в списке на этот раз. Вот его оригинал, а мы выбрали самых любопытных игроков и перевели их мини-профайлы с объяснением, чем они хороши.

Кто удивляет: полузащитники из Армении и Грузии, звездочка «Галатасарая» из Киргизии

В подборке сразу три одаренных футболиста из стран бывшего СССР. Остановимся на них отдельно.

Гарник Минасян (Армения)

Полузащитник, «Урарту-2»

Стремительный взлет Минасяна не остался незамеченным в Армении. Он не считался суперталантом с самого детства, но после 15 выдал два впечатляющих сезона. Он забил 24 гола и сделал 31 голевую передачу – такие цифры поражают даже на юношеском уровне. Его игра позволила ему перейти в «Урарту-2» – молодежку ереванского клуба, играющую во втором армянском дивизионе.

Минасян – совершенный и тонкий box-to-box, который читает происходящее, обладает хорошей техникой и благодаря этому ведет игру своей команды. Он отлично видит поле, хорошо раздает передачи разной дальности и хладнокровно реализует моменты – все это легко разглядеть, когда наблюдаешь за ним вживую.

Если верить местным СМИ, скауты из Франции и Бельгии уже приезжали проверить его прогресс, так что переход в Европу кажется вопросом времени.

Лука Паркадзе (Грузия)

Атакующий полузащитник, «Динамо Тбилиси»

Сложно сказать, когда Лука привлек всеобщее внимание: был ли это очень солидный матч против Германии U17 или победный гол через себя против Чехии U17, который полузащитник забил в 16 лет. Так или иначе, Паркадзе заметили.

Он очень универсальный футболист с разными выдающимися навыками. Он одинаково хорош и как центральный полузащитник, и как десятка, и как вингер. Лука хорошо идет в обводку, тащит мяч вперед и с легкостью раскидывает защитников, но может и выдать пас под удар или сам пробить с обеих ног.

Паркадзе дебютировал в Высшей лиге Грузии в 17 лет и получил отличную рекомендацию от директора академии «Баварии» Йохена Сауэра: «Наши скауты наблюдали за ним какое-то время – Лука оставил блестящее впечатление, когда приезжал на просмотр. Так что мы рады, что подписали его».

Да, вы правильно поняли. Следующим летом грузин уедет в «Баварию».

Бекназ Алмазбеков (Киргизия)

Нападающий, «Галатасарай»

Алмазбеков уже дебютировал за одну из самых прогрессирующих сборных Азии. В июне он вышел на поле в отборе Кубка Азии-2023 и сыграл против Мьянмы.

Бекназ пять лет играет за стамбульский «Галатасарай» и даже получил минуту славы. В 2019-м, еще выступая в команде U-13, Бекназ симулировал ради пенальти, но потом специально промазал с точки.

У Алмазбекова сумасшедший удар, он хорошо бьет с границы штрафной и со стандартов. Сейчас он все ближе к основе стамбульского клуба, а за каждым его шагом внимательно наблюдают на родине.

За кем из топа следить уже сейчас? Здесь Зидан, Ибрагимович и еще один норвежский талант

Даже среди 17-летних футболистов из списка Next Generation хватает игроков, которые уже весьма заметны даже на взрослом уровне. Вот за кем из топа The Guardian можно внимательно следить уже сейчас – в основном эти люди уже рядом с основой клубов из топ-лиг.

Матис Тель (Франция)

Нападающий, «Бавария»

17-летний нападающий в июле сменил «Ренн» на «Баварию» за 20 млн евро. Сумма впечатляет, а Тель уже забил два гола в пяти матчах.

Тель бьет рекорды в «Баварии». Начинал в центре защиты, а теперь Нагельсманн ждет его 40 голов за сезон

Пауль Ваннер (Германия)

Полузащитник, «Бавария»

В январе Ваннер стал самым молодым игроком в истории «Баварии» – Нагельсманн выпустил его на концовку матча против «Гладбаха» через 15 дней после 16-летия.

Паулю исполнится 17 лет только в декабре, но его уже рассматривают как долгосрочную замену Томасу Мюллеру.

Арийон Ибрагимович (Германия)

Полузащитник, «Бавария»

Этот парень еще не дебютировал за основу, но все равно стал заметной фигурой из-за фамилии.

Ибрагимович – не родственник Златана. Он сын косовских мигрантов, родившийся в Мюнхене. Сам Арийон называет кумирами Роналду и Ибру-старшего, но прямо сейчас он ближе по стилю к Леону Горецке.

Ловро Звонарек (Хорватия)

Полузащитник, «Бавария»

Ловро стал вторым самым молодым дебютантом в истории чемпионата Хорватии. И самым молодым автором гола. В конце прошлого сезона в 17 лет еще и надел капитанскую повязку «Славена Белупо».

В Хорватии Звонарека хвалят и за игру с мячом, и за игру без мяча – осталось показать это все в Мюнхене, где Ловро играет с этого года.

Зидан Сертдемир (Дания)

Полузащитник, «Байер»

Вы наверняка догадались, в честь кого назвали датского футболиста с турецкими корнями. Сертдемир, как и Зизу, умеет вести игру в полузащите с изяществом.

В ноябре прошлого года Зидан стал самым молодым игроком в истории «Байера» – клуба, где всегда умели подпускать таланты к основе.

Икер Браво (Испания)

Нападающий, «Реал Мадрид»

Год назад Браво перешел из академии «Барселоны» в леверкузенский «Байер». Там он собрал отличную прессу и дебютировал в Бундеслиге, но летом запросился домой. За нападающего спорили «Атлетико» и «Реал», который и забрал игрока в аренду с правом выкупа.

Сейчас Браво тренируется с Бензема и Модричем, но играет все равно за «Кастилью».

Валентин Карбони (Аргентина)

Полузащитник, «Интер» (на фото слева)

Удивительный факт: полузащитник еще не вышел на поле во взрослом футболе, но Лионель Скалони уже вызвал его в главную сборную Аргентины. Пока просто потренироваться и присмотреться.

Папу Валентина могут помнить фанаты Серии А – Эзекиэль Карбони провел пару лет в «Катанье» в конце нулевых.

Уисдом Амей (Италия)

Защитник, «Болонья»

В мае Уисдом вышел в старте «Болоньи» на матч последнего тура – отыграл 72 минуты, команда не пропустила, а Амей стал самым молодым игроком в истории Серии А. Итальяно-тоголезец не только физически развит не по годам, но и отлично играет в футбол.

Этим он поразил самого Синишу Михайловича: «Я думал, он левша, который хорошо владеет правой ногой. Но тренер молодежки сказал мне, что он правша, который хорошо играет левой».

Дезире Дуэ (Франция)

Полузащитник, «Ренн»

Еще один – как и Тель – продукт академии «Ренна». И, пожалуй, самый играющий из всего списка.

Тренер Брюно Женезьо доверяет молодому атакующему футболисту: у Дуэ уже девять матчей и один гол. Ну а чего вы ожидали от футболиста, имя которого буквально переводится как «Желание», а фамилия – «Талантливый»?

Дариу Эссугу (Португалия)

Полузащитник, «Спортинг»

Эссугу – опорник, который умеет побороться в центре поля. За основу лиссабонского клуба он дебютировал в 16 лет, в чемпионском сезоне. Помимо, собственно, борьбы, Дариу умеет мощно пробить по воротам. Например, вот так.

«Спортинг» этим летом отправил в АПЛ всех центральных полузащитников, так что возможностей пробиться в состав у молодого игрока стало больше. Шансы заиграть будут.

Антонио Нуса (Норвегия)

Нападающий, «Брюгге»

В сентябре Нуса стал вторым самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов – забил четвертый мяч в ворота «Порту». Антонио уже в 16 был звездой в родной Норвегии, а год назад «Брюгге» купил Нусу за 3 млн евро.

Сам игрок говорит, что ему нравится на позиции левого вингера (он фанатеет от Неймара), но способен выйти и справа, и в центре.

Витор Роке (Бразилия)

Нападающий, «Атлетико Паранаэнсе»

К 17 годам у этого бразильца уже 42 матча во взрослом футболе и 12 голов. Парень не особо габаритный (172 см), но сильный и не теряется в больших матчах.

В «Паранаэнсе» его тренирует сам Луис Фелипе Сколари, который дал Витору отличную характеристику: «Ему еще нужно поработать над техникой, но у него хватает желания – качества, которое позволит ему стать одним из лучших игроков в мире».

Арда Гюлер (Турция)

Полузащитник, «Фенербахче»

Гюлера называют одной из «современных десяток». Сам 17-летний полузащитник говорит, что многое подсматривает в игре Кевина де Брюйне, Бруну Фернандеша и Месута Озила – место последнего, кстати, Арда занял в составе «Фенера».

У Гюлера уже 23 матча за основу, в них полузащитник оформил 5+5. Неудивительно, что к нему присматриваются топ-клубы.

Как вообще составляется топ? Часто находят звезд?

Больше всего представителей в списке этого года у Бундеслиги – восемь игроков (и уехавший в аренду Икер Браво), у чемпионата Португалии – пять. Среди клубов безоговорочный лидер «Бавария» (четыре игрока в топе), следом «Спортинг» с тремя талантами. 

У Guardian есть сеть журналистов-скаутов со всего мира, которые как раз и выбирают сверкнувших молодых игроков. Например, за территорию бывшего СНГ у них чаще всего отвечает Артур Петросян – он написал профайлы Минасяна и Паркадзе. По такому же принципу Испанию покрывает Сид Лоу, Германию и центральную Европу – Михаил Йохин.

У этой схемы есть плюсы и минусы. С одной стороны, это зачастую не профессиональный скаутский отчет, а именно подборка самых выстреливших и попавшихся на глаза футболистов в своем возрасте. С другой, сюда попали практически все главные таланты последних лет – еще до того, как о них узнала широкая публика. В целом – весьма авторитетный источник, чтобы сверяться.

Вот кого включали в подборку Next Generation за последние годы (и где они играют сейчас):

• Для контекста: того же Холанда выловили еще в «Мольде» – до того, как «Ред Булл Зальцбург» заплатил за него 8 млн евро. И даже до того, как Эрлинг забил 9 голов Гондурасу на молодежном ЧМ. А Хвичу, например, присмотрели еще в «Рустави». 

Хотя, на каждую такую находку случается и свой Ян-Фите Арп.

• В список попадали и другие люди, в итоге оказавшиеся в РПЛ. Например, в 2014-м в топ-40 вошли Малком, Никола Влашич, в 2018-м – Зурико Давиташвили, в 2019-м – Жасур Жалолиддинов (фанаты «Локомотива» помнят).

Обещали игру круче, чем у Жоау Мариу, итог Жалолиддинова – миллион евро трат и 0 минут в РПЛ

• А самое интересное, что все списки Next Generation хранятся на сайте The Guardian и обновляются каждый год – по каждому игроку из подборки добавляется апдейт. Рассказывают про прогресс футболиста, где сейчас играет.

Как думаете, кто из талантов этого года выстрелит? 

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER , BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg, Jurgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto, IMAGO/Norbert Scanella, Panoramic/Keystone Press Agency, Carlos Pereyra/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные