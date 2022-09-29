Грузин для «Баварии», армянин и киргиз – в новом топе талантов от Guardian. А еще Зидан и Ибрагимович (правда)

Из России никого.

Каждый год английский The Guardian выпускает топ главных талантов мирового футбола – Next Generation. Туда попадают 60 самых перспективных 17-летних футболистов со всего света (считают обычно по году рождения, сейчас – 2005-й). Залетают даже гости из экзотических Мавритании или КНДР.

Российских футболистов на этот раз нет, хотя в прошлые годы наши звездочки залетали в чарт. В прошлогодней подборке был Сергей Пиняев, до этого – Арсен Захарян. В 2017-м в топ-60 вошли Кирилл Колесниченко и Илья Мартынов, в 2016-м – Даниил Уткин, в 2015-м – Артем Галаджан, в 2014-м – Тимур Жамалетдинов.

Давайте посмотрим, кто в списке на этот раз. Вот его оригинал, а мы выбрали самых любопытных игроков и перевели их мини-профайлы с объяснением, чем они хороши.

Кто удивляет: полузащитники из Армении и Грузии, звездочка «Галатасарая» из Киргизии

В подборке сразу три одаренных футболиста из стран бывшего СССР. Остановимся на них отдельно.

Гарник Минасян (Армения)

Полузащитник, «Урарту-2»

Стремительный взлет Минасяна не остался незамеченным в Армении. Он не считался суперталантом с самого детства, но после 15 выдал два впечатляющих сезона. Он забил 24 гола и сделал 31 голевую передачу – такие цифры поражают даже на юношеском уровне. Его игра позволила ему перейти в «Урарту-2» – молодежку ереванского клуба, играющую во втором армянском дивизионе.

Минасян – совершенный и тонкий box-to-box, который читает происходящее, обладает хорошей техникой и благодаря этому ведет игру своей команды. Он отлично видит поле, хорошо раздает передачи разной дальности и хладнокровно реализует моменты – все это легко разглядеть, когда наблюдаешь за ним вживую.

Если верить местным СМИ, скауты из Франции и Бельгии уже приезжали проверить его прогресс, так что переход в Европу кажется вопросом времени.

Лука Паркадзе (Грузия)

Атакующий полузащитник, «Динамо Тбилиси»

Сложно сказать, когда Лука привлек всеобщее внимание: был ли это очень солидный матч против Германии U17 или победный гол через себя против Чехии U17, который полузащитник забил в 16 лет. Так или иначе, Паркадзе заметили.

Он очень универсальный футболист с разными выдающимися навыками. Он одинаково хорош и как центральный полузащитник, и как десятка, и как вингер. Лука хорошо идет в обводку, тащит мяч вперед и с легкостью раскидывает защитников, но может и выдать пас под удар или сам пробить с обеих ног.

Паркадзе дебютировал в Высшей лиге Грузии в 17 лет и получил отличную рекомендацию от директора академии «Баварии» Йохена Сауэра: «Наши скауты наблюдали за ним какое-то время – Лука оставил блестящее впечатление, когда приезжал на просмотр. Так что мы рады, что подписали его».

Да, вы правильно поняли. Следующим летом грузин уедет в «Баварию».

Бекназ Алмазбеков (Киргизия)

Нападающий, «Галатасарай»

Алмазбеков уже дебютировал за одну из самых прогрессирующих сборных Азии. В июне он вышел на поле в отборе Кубка Азии-2023 и сыграл против Мьянмы.

Бекназ пять лет играет за стамбульский «Галатасарай» и даже получил минуту славы. В 2019-м, еще выступая в команде U-13, Бекназ симулировал ради пенальти, но потом специально промазал с точки.

У Алмазбекова сумасшедший удар, он хорошо бьет с границы штрафной и со стандартов. Сейчас он все ближе к основе стамбульского клуба, а за каждым его шагом внимательно наблюдают на родине.

За кем из топа следить уже сейчас? Здесь Зидан, Ибрагимович и еще один норвежский талант

Даже среди 17-летних футболистов из списка Next Generation хватает игроков, которые уже весьма заметны даже на взрослом уровне. Вот за кем из топа The Guardian можно внимательно следить уже сейчас – в основном эти люди уже рядом с основой клубов из топ-лиг.

Матис Тель (Франция)

Нападающий, «Бавария»

17-летний нападающий в июле сменил «Ренн» на «Баварию» за 20 млн евро. Сумма впечатляет, а Тель уже забил два гола в пяти матчах.

Пауль Ваннер (Германия)

Полузащитник, «Бавария»

В январе Ваннер стал самым молодым игроком в истории «Баварии» – Нагельсманн выпустил его на концовку матча против «Гладбаха» через 15 дней после 16-летия.

Паулю исполнится 17 лет только в декабре, но его уже рассматривают как долгосрочную замену Томасу Мюллеру.

Арийон Ибрагимович (Германия)

Полузащитник, «Бавария»

Этот парень еще не дебютировал за основу, но все равно стал заметной фигурой из-за фамилии.

Ибрагимович – не родственник Златана. Он сын косовских мигрантов, родившийся в Мюнхене. Сам Арийон называет кумирами Роналду и Ибру-старшего, но прямо сейчас он ближе по стилю к Леону Горецке.

Ловро Звонарек (Хорватия)

Полузащитник, «Бавария»

Ловро стал вторым самым молодым дебютантом в истории чемпионата Хорватии. И самым молодым автором гола. В конце прошлого сезона в 17 лет еще и надел капитанскую повязку «Славена Белупо».

В Хорватии Звонарека хвалят и за игру с мячом, и за игру без мяча – осталось показать это все в Мюнхене, где Ловро играет с этого года.

Зидан Сертдемир (Дания)

Полузащитник, «Байер»

Вы наверняка догадались, в честь кого назвали датского футболиста с турецкими корнями. Сертдемир, как и Зизу, умеет вести игру в полузащите с изяществом.

В ноябре прошлого года Зидан стал самым молодым игроком в истории «Байера» – клуба, где всегда умели подпускать таланты к основе.

Икер Браво (Испания)

Нападающий, «Реал Мадрид»

Год назад Браво перешел из академии «Барселоны» в леверкузенский «Байер». Там он собрал отличную прессу и дебютировал в Бундеслиге, но летом запросился домой. За нападающего спорили «Атлетико» и «Реал», который и забрал игрока в аренду с правом выкупа.

Сейчас Браво тренируется с Бензема и Модричем, но играет все равно за «Кастилью».

Валентин Карбони (Аргентина)

Полузащитник, «Интер» (на фото слева)

Удивительный факт: полузащитник еще не вышел на поле во взрослом футболе, но Лионель Скалони уже вызвал его в главную сборную Аргентины. Пока просто потренироваться и присмотреться.

Папу Валентина могут помнить фанаты Серии А – Эзекиэль Карбони провел пару лет в «Катанье» в конце нулевых.

Уисдом Амей (Италия)

Защитник, «Болонья»

В мае Уисдом вышел в старте «Болоньи» на матч последнего тура – отыграл 72 минуты, команда не пропустила, а Амей стал самым молодым игроком в истории Серии А. Итальяно-тоголезец не только физически развит не по годам, но и отлично играет в футбол.

Этим он поразил самого Синишу Михайловича: «Я думал, он левша, который хорошо владеет правой ногой. Но тренер молодежки сказал мне, что он правша, который хорошо играет левой».

Дезире Дуэ (Франция)

Полузащитник, «Ренн»

Еще один – как и Тель – продукт академии «Ренна». И, пожалуй, самый играющий из всего списка.

Тренер Брюно Женезьо доверяет молодому атакующему футболисту: у Дуэ уже девять матчей и один гол. Ну а чего вы ожидали от футболиста, имя которого буквально переводится как «Желание», а фамилия – «Талантливый»?

Дариу Эссугу (Португалия)

Полузащитник, «Спортинг»

Эссугу – опорник, который умеет побороться в центре поля. За основу лиссабонского клуба он дебютировал в 16 лет, в чемпионском сезоне. Помимо, собственно, борьбы, Дариу умеет мощно пробить по воротам. Например, вот так.

«Спортинг» этим летом отправил в АПЛ всех центральных полузащитников, так что возможностей пробиться в состав у молодого игрока стало больше. Шансы заиграть будут.

Антонио Нуса (Норвегия)

Нападающий, «Брюгге»

В сентябре Нуса стал вторым самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов – забил четвертый мяч в ворота «Порту». Антонио уже в 16 был звездой в родной Норвегии, а год назад «Брюгге» купил Нусу за 3 млн евро.

Сам игрок говорит, что ему нравится на позиции левого вингера (он фанатеет от Неймара), но способен выйти и справа, и в центре.

Витор Роке (Бразилия)

Нападающий, «Атлетико Паранаэнсе»

К 17 годам у этого бразильца уже 42 матча во взрослом футболе и 12 голов. Парень не особо габаритный (172 см), но сильный и не теряется в больших матчах.

В «Паранаэнсе» его тренирует сам Луис Фелипе Сколари, который дал Витору отличную характеристику: «Ему еще нужно поработать над техникой, но у него хватает желания – качества, которое позволит ему стать одним из лучших игроков в мире».

Арда Гюлер (Турция)

Полузащитник, «Фенербахче»

Гюлера называют одной из «современных десяток». Сам 17-летний полузащитник говорит, что многое подсматривает в игре Кевина де Брюйне, Бруну Фернандеша и Месута Озила – место последнего, кстати, Арда занял в составе «Фенера».

У Гюлера уже 23 матча за основу, в них полузащитник оформил 5+5. Неудивительно, что к нему присматриваются топ-клубы.

Как вообще составляется топ? Часто находят звезд?

Больше всего представителей в списке этого года у Бундеслиги – восемь игроков (и уехавший в аренду Икер Браво), у чемпионата Португалии – пять. Среди клубов безоговорочный лидер «Бавария» (четыре игрока в топе), следом «Спортинг» с тремя талантами.

У Guardian есть сеть журналистов-скаутов со всего мира, которые как раз и выбирают сверкнувших молодых игроков. Например, за территорию бывшего СНГ у них чаще всего отвечает Артур Петросян – он написал профайлы Минасяна и Паркадзе. По такому же принципу Испанию покрывает Сид Лоу, Германию и центральную Европу – Михаил Йохин.

У этой схемы есть плюсы и минусы. С одной стороны, это зачастую не профессиональный скаутский отчет, а именно подборка самых выстреливших и попавшихся на глаза футболистов в своем возрасте. С другой, сюда попали практически все главные таланты последних лет – еще до того, как о них узнала широкая публика. В целом – весьма авторитетный источник, чтобы сверяться.

Вот кого включали в подборку Next Generation за последние годы (и где они играют сейчас):

• Для контекста: того же Холанда выловили еще в «Мольде» – до того, как «Ред Булл Зальцбург» заплатил за него 8 млн евро. И даже до того, как Эрлинг забил 9 голов Гондурасу на молодежном ЧМ. А Хвичу, например, присмотрели еще в «Рустави».

Хотя, на каждую такую находку случается и свой Ян-Фите Арп.

• В список попадали и другие люди, в итоге оказавшиеся в РПЛ. Например, в 2014-м в топ-40 вошли Малком, Никола Влашич, в 2018-м – Зурико Давиташвили, в 2019-м – Жасур Жалолиддинов (фанаты «Локомотива» помнят).

• А самое интересное, что все списки Next Generation хранятся на сайте The Guardian и обновляются каждый год – по каждому игроку из подборки добавляется апдейт. Рассказывают про прогресс футболиста, где сейчас играет.

Как думаете, кто из талантов этого года выстрелит?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER , BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg, Jurgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto, IMAGO/Norbert Scanella, Panoramic/Keystone Press Agency, Carlos Pereyra/Keystone Press Agency