Игнатьев разрывал юношескую ЛЧ – забил 10 голов за сезон. Как дела у других лучших бомбардиров?

Один на этих выходных проиграл 0:9.

Событие тура РПЛ – пробуждение Ивана Игнатьева. Давно не забивавший нападающий «Локомотива» сделал первый хет-трик в карьере. Конкретно на взрослом уровне, потому что раньше Иван разрывал юношескую Лигу чемпионов.

В сезоне-2017/18 «Краснодар» участвовал в главном молодежном еврокубке как обладатель Кубка РФС U-17. «Спартак» и «ЦСКА» тогда прошли в групповой этап как участники взрослой ЛЧ, а у команды Галицкого был другой путь.

Нужно было пройти квалификацию сразу в 1/8 финала – три раунда, два из которых это двухматчевые серии против чемпионов других стран. Третий – одна игра против команды, занявшей третье место в групповом турнире пути участников ЛЧ.

Игнатьев покуражился в первых двух: накидал 5 голов казахстанскому «Кайрату» (победа 9:0, в первом матче было 2:2 тоже с голом Игнатьева) и еще 4 – венгерскому «Гонведу» (8:0 и 1:1).

Потом «Краснодар» попал на «Реал» – был один матч, закончившийся серией пенальти. Там проиграли 0:3, Игнатьев и Шапи (лучший ассистент турнира) не забили свои удары, а Сафонов ничего не потащил. «Мадрид» после этого прошел «Баварию» и вылетел от «Челси».

Впрочем, 10 мячей Игнатьеву хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром того розыгрыша.

А где сейчас остальные бомбардиры юношеской ЛЧ? Их разбросало от АПЛ до четвертого испанского дивизиона

Мы посмотрели, как сложилась судьба у других лучших бомбардиров юношеской ЛЧ. Прямо по сезонам – от первого розыгрыша-2013/14.

Мунир Эль-Хаддади («Барселона»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2013/14, забил 11 голов и выиграл турнир. Забивал в каждом раунде плей-офф, включая финал. Стал еще и лучшим ассистентом.

Где сейчас: С 2019-го играет за «Севилью». В прошлом сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Сейчас близок к уходу из клуба – не подходит под схему игры Хулена Лопетеги.

Доминик Соланке («Челси»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2014/15, забил 12 голов и выиграл турнир. Не забил лишь в 2 матчах из 10. Отличился и в финале против «Шахтера».

Где сейчас: В 2017-м перешел в «Ливерпуль», за который забил 1 гол за полтора сезона. Потом Доминика продали в «Борнмут». Прошлый сезон стал настоящим прорывом – Соланке забил 29 голов в Чемпионшипе и вывел клуб в АПЛ.

В этом сезоне пока без голов, на выходных вместе с командой проиграл «Ливерпулю» 0:9.

Роберто Нуньес Манас («Атлетико»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2015/16, забил 9 голов на групповом этапе (4 – «Астане») и вылетел в раунде плей-офф.

Суммарно забил 15 голов за время участия в турнире – вместе с Чарли Брауном и Борхой Майоралем делит первое место в общем топе бомбардиров.

Где сейчас: в 2017-м уехал в «Антверпен», за который не забил ни гола, потом был дубль «Лас-Пальмаса» (5 голов за два сезона). Сейчас играет за «Агуилас» в четвертом дивизионе – сайт Transfermarkt говорит, что не забил ни разу.

Жорди Мбоула («Барселона»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2016/17, забил 8 голов за «Барселону», но проиграл в полуфинале «Ред Булл Зальцбургу» – будущему победителю турнира.

Где сейчас: В 2017-м ушел из «Барсы» в «Монако», откуда его отдавали в аренду в «Серкль Брюгге» и «Уэску», а потом продали в «Мальорку». Сейчас Жорди отдали во вторую аренду за год – в «Расинг» из Сегунды.

Кай Сирхейс («Аякс»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2016/17, забил 8 голов за «Аякс». 5 из 8 забил в раунде квалификации для чемпионов страны. Вместе с «Аяксом» вылетел в четвертьфинале от «Реала».

Где сейчас: c 2020-го принадлежит «Реймсу». Прошлый сезон провел в аренде в «Эраклесе», но порвал кресты. На взрослом уровне накопил 14 голов в Эредивизи за «Гроннинген» и «Эраклес» и 1 гол за «Реймс».

Чарли Браун («Челси»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2018/19, забил 12, но проиграл в финале. Правда, 5 мячей получил «Мольде», «Эльфсборг» – еще 4.

Всего забил 15 голов за все время участия в турнире – вместе с Роберто Нуньесом и Борхой Майоралем делит первое место в общем топе бомбардиров.

Где сейчас: в 2021-м ушел в «МК Донс», за который забил 3 раза – единственные мячи во взрослом футболе. С этой зимы играет в «Челтенхэме» в третьем по силе дивизионе.

Гонсалу Рамуш («Бенфика»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2019/20, забил 8 голов, но проиграл в финале «Реалу». В группе забил всего 2 мяча (один из них получил «Зенит», проигравший в Питере 1:7), зато в плей-офф почти в каждом матче делал дубль – в финале тоже.

Где сейчас: После ухода Дарвина Нуньеса и Хариса Сеферовича стал основным нападающим «Бенфики». Сделал хет-трик в ворота «Мидтьюлланда» в квалификации ЛЧ. Лиссабонский клуб этим летом не продал Рамуша в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов.

Роберто Пикколи («Аталанта»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2019/20, забил 8 голов, из которых 6 в группе с «Ман Сити», загребским «Динамо» и «Шахтером». В 1/8 Пикколи дважды забил «Лиону», но не реализовал пенальти в серии – и команда вылетела.

Где сейчас: Поехал в третью аренду за 3 года – теперь в «Верону», обычная ситуация для воспитанников «Аталанты». Пока самым успешным периодом был сезон в «Специи» – тогда Роберто оформил 6 голов.

Мадс Хансен («Мидтьюлланд»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2021/22, забил 7 голов. Все пришлись на матчи против «Русенборга» (14:3 по итогам двух встреч) и «Трабзонспора» (10:2). Норвежцам Мадс забил 2, туркам – еще 5.

Где сейчас: Зимой ушел в «Норшелланд». В этом сезоне после трех туров клуб идет на первом месте в таблице чемпионата Дании, Хансен оформил дубль против «Люнгбю».

Арал Шимшир («Мидтьюлланд»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2021/22, забил 7 голов. В отличие от Хансена, забивал не только «Русенборгу» (им положил 3) и «Трабзонспору» (скромный 1). На счету датского турка еще по мячу в ворота «Брюгге» и «Бенфики».

Где сейчас: Дебютировал за основу «Мидтьюлланда» и даже забил первый гол, но в марте поехал в аренду в норвежский «Йерв» – там дела идут неплохо (3 гола и 3 ассиста в 19 матчах).

Роко Шимич («Ред Булл Зальцбург»)

Тогда: Лучший бомбардир юношеской ЛЧ-2021/22, забил 7 мячей. В группе положил всего 3, зато разошелся в плей-офф: гол «Жилине», гол «ПСЖ», дубль «Атлетико» – и заработал сравнение с Холандом. В финале «Зальцбург» получил 0:6 от «Бенфики».

Где сейчас: Пока мощный хорват рассматривается лишь как игрок обоймы «Ред Булла», но все может измениться через год, когда уйдет Беньямин Шешко. Кстати, Роко – сын Дарио Шимича, бывшего защитника «Милана» и «Интера».

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima, Niels Boersema, Mathias Bergeld, Mathilda Ahlberg, Soenar Chamid, Jonathan Moscrop, Antonio Pozo, Maurizio Borsari, Valter Gouveia; Gettyimages.ru/Pete Norton, Jan Hetfleisch, Martin Rose, Michael Regan, Gonzalo Arroyo Moreno; eastnews.ru/Jeremy Landey/Focus Images, Pro Shots Photo Agency, ChelseaFC