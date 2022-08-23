Худшие трансферы Федуна в «Спартаке». Здесь все – Тил, Роша, Ханни, Эберт и Кокорин

«Вы кого мне притащили?»

За 18 лет в «Спартаке» Леонид Федун потратил на трансферы почти 400 млн евро. Лучшие инвестиции можно найти тут, а в этом – только провальные покупки.

Фернандо Кавенаги – из «Ривер Плейта», 8,6 млн евро (2004-й)

В принципе, Кавенаги не прямо провал – иногда забивал (местами очень красиво), ушел в «Бордо» за 9 млн. Но от рекордного трансфера в истории РПЛ (на тот момент) ждали гораздо большего.

Квинси Овусу-Обейе – из «Арсенала», 2,5 млн евро (2005-й)

Когда к тебе приходит талант лондонского «Арсенала», ты ждешь какую-то отдачу. Талант у парня был, но Квинси ленился и пытался накрутить всех в одного. За несколько лет в «Спартаке» Овусу-Обейе выдал парочку хороших матчей и уехал в Катар.

Хуан Инсаурральде – из «Боки», 3,3 млн евро (2012-й)

Аргентинец сыграл за «Спартак» 38 матчей, за которые успел накосячить на любой вкус. Были и нелепые автоголы, и удаления на ровном месте (против «Селтика» в Москве). Когда Инсаурральде через 2 года бесплатно отдали в Мексику, никто точно не расстроился.

Лукас Барриос – из «Гуаньчжоу», 3 млн евро (2013-й)

Казалось, «Спартак» провернул отличный трансфер. В 2011-м парагваец был лучшим бомбардиром первой чемпионской «Боруссии» Клоппа, а потом уехал в Китай. Оттуда нападающего забрали за относительно небольшие деньги, но в Москве Барриос забил всего 2 гола за 20 игр.

Повезло еще, что Лукас удачно съездил в аренду в «Монпелье» – после нее парагвайца впарили за те же 3 млн евро «Палмейрас».

Патрик Эберт – из «Реал Вальядолида», 1,3 млн евро (2014-й)

Немец провел прорывной сезон на правом фланге «Вальядолида» и рванул на жирный контракт в Россию. Заменить Макгиди в «Спартаке» не получилось – 0+4 за полтора года и возвращение в Испанию за 0 евро.

Педро Роша – из «Гремио», 12 млн евро (2017-й)

Образцовый трансферный провал «Спартака». За 12 млн евро «Спартак» получил 1 гол за 19 матчей, три аренды в «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» и кучу веселых новостей вокруг бразильца. Этим летом бразильца бесплатно отпустили в «Форталезу».

Софьян Ханни – из «Андерлехта», 8 млн евро (2018-й)

Алжирец классно играл в Бельгии – за половину чемпионата настрелял 8+6, поэтому вполне заслужил переезд в чемпионат побогаче. Вот только в «Спартак» Ханни попал в неподходящее время – не сработался ни с Каррерой, ни с Кононовым, а потом попал под распродажу Томаса Цорна.

В целом неплохого футболиста отпустили в Катар вдвое дешевле, чем покупали. Кстати, там Софьян вспомнил, как играть в футбол.

Гус Тил – из «АЗ Алкмаар», 18 млн евро (2019-й)

Тил не самый плохой футболист. В Голландии он успешно выступал и за АЗ, и за «Фейеноорд», и за ПСВ, и даже вызывался в сборную. Вот только в «Спартаке», заплатившем за него рекордные деньги, Гус вообще не заиграл.

Александр Кокорин – свободный агент (2020-й)

Вроде бы и пришел бесплатно, и ушел за хорошие деньги в «Фиорентину». Но все пребывание Кокорина в «Спартаке» получилось достаточно странным – трансфер воспринимался как ответ Петербургу, а на деле Александр толком и не играл.

Остон Урунов – из «Уфы», 1 млн евро (2020-й)

Газизов уверял, что Урунов – суперталант. А по факту Остон съездил в Москву на шоппинг за счет Федуна – фотография с пакетами Gucci так и осталась главным хайлайтом полузащитника в «Спартаке».

Йоррит Хендрикс – из «ПСВ», 0,5 млн евро (2021-й)

Голландец должен был закрыть опорную зону, но оказалось, что даже 500 тысяч евро за него – переплата. За год убедил всех в своей несостоятельности, уехал в аренду в «Фейеноорд», а потом и в «Фортуну». Скучать по Хендриксу в России точно не будут. Он по России, видимо, тоже.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander, Alexander Wilf; РИА Новости/Александр Вильф