Чемпион Европы Пессина на сезон пришел в «Монцу» – и получил от Галлиани капитанскую повязку. Ого, так сразу?

Не удивляйтесь, он с детства за «Монцу».

Мы уже рассказывали про то, как «Монца» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани готовится к дебютному сезону в Серии А. В клуб к тому моменту пришли Андреа Раноккия, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Алессио Краньо и Андреа Карбони (оба – «Кальяри»). Но главный трансфер случился после выхода того материала.

«Монца» подписала Маттео Пессину из «Аталанты». Между прочим, игрока сборной Италии, чемпиона Европы-2020 (на его счету 2 победных гола – против Уэльса и Австрии). Да и в команде из Бергамо он был достаточно важным универсальным бойцом: 18 раз вышел в старте в Серии А (Миранчук – 7 раз) и забил 1 гол.

Пока что Маттео пришел в аренду на сезон, но в договоре прописана опция выкупа за 15 миллионов евро, если будут выполнен ряд условий.

На презентации Маттео получил капитанскую повязку и нагоняй от Галлиани

«Монца» воспринимает приход Пессины как важный трансфер. Не каждый новичок прямо на презентации получает капитанскую повязку из рук гендиректора.

Не стоит удивляться: Пессина – воспитанник «Монцы» и старый знакомый Галлиани.

«Он не просто готов к капитанству, он уже носил повязку, – сказал Адриано на презентации. – Знаю про Маттео все: его дедушку, папу и маму».

Галлиани выписал 25-летнему полузащитнику и небольшой нагоняй. У Пессины спросили про цели «Монцы» на сезон, а тот дежурно ляпнул, что главное – не вылететь из Серии А. Пессимистичный ответ не понравился гендиректору:

«А я вам сейчас расскажу, какая у нас официальная цель на сезон, – возмутился Галлиани. – Мы ориентируемся на 10-е место. Поэтому не нужно говорить про выживание. В прошлом году мне сказали, что не надо заявлять цель выйти в Серию А – это принесет неудачу. И вот мы здесь».

Впрочем, в планах у самого Сильвио Берлускони – победа в Серии А в ближайшем будущем. А потом и на Лигу чемпионов можно замахнуться.

Пессина играл в «Монце» с 10 лет и до банкротства команды. Тогда Галлиани забрал его в «Милан»

У Галлиани и Пессины много общего. Оба родились в Монце – это пригород Милана. Адриано был вице-президентом местного клуба до 1985-го – как раз до того, как перешел на работу в «Милан» Берлускони. Но все равно болел за родной клуб – к тому же, сферы, в которых обитали две любимых команды Галлиани, были абсолютно разными.

«Монца» была одним из частых направлений для аренды игроков «Милана» в эпоху Берлускони. Например, в пригород заезжали и Массимо Оддо в конце 1990-х, и Вилли Обамеянг (брат Пьер-Эмерика) уже в нулевых. В обратном направлении в 1998-м Галлиани забрал Кристиана Аббьяти – достаточно знакового вратаря для «россонери».

В 2007-м в «Монцу» пришел талантливый 10-летний пацан Маттео Пессина. В 17 он уже играл в основе, но у команды тогда были не самые приятные времена: Серия С (третий дивизион) и техническое банкротство в конце сезона-2014/15.

Галлиани тогда грустил, что спасти «Монцу» не получилось – из-за финансовых проблем клуб отправили еще ниже. А сам Адриано забрал в «Милан» самого одаренного игрока команды – за Пессину заплатили 20 тысяч евро.

Из «Милана» Маттео трижды уезжал в аренду – в «Лечче», «Катанию» и «Комо». В апреле 2017-го Галлиани ушел из «Милана», а летом избавились и от Пессины – отдали в «Аталанту» как часть трансфера Андреа Конти. У Гасперини футболист заиграл – тренер оценил умение закрыть несколько позиций в центре поля и работоспособность.

Весной появились слухи, что Пессина, несмотря на все эти качества, попал в список на продажу – и желание «Аталанты» продать Маттео совпало с выходом «Монцы» в Серию А. Возможность такого красивого камбэка в клуб детства нельзя упускать.

«Что мне сказал Галлиани, чтобы убедить вернуться? Не особо много. Он ведь знает, что эта команда значит для меня. Я просто не мог не принять предложение», – вот и Пессина подтверждает.

Еще пара деталей трансфера: «Милан» получит половину, «Аталанта» уже нашла замену

• Если открыть карту Италии, то можно увидеть, что весь трансферный путь Пессины (если не брать в счет аренды) Монца-Милан-Бергамо-Монца уложился в 100 километров.

• Удивительно, но в «Милане» тоже радуются. Когда Пессину отдавали «Аталанте», то прописали процент от будущей перепродажи. Если верить Джанлуке ди Марцио, когда активируется опция выкупа, «россонери» получат половину от 15-миллионного трансфера. Хватит, чтобы оплатить трансферы Флоренци и Мессиаса (они уложились в 7,2 млн).

Забавно, но если бы Маттео провел за «Аталанту» больше 100 игр, то «Милану» бы причитались относительно скромные 3 миллиона евро.

• Если Пессина ушел, то у Миранчука меньше конкуренции? Как бы не так! «Аталанта» сразу же нашла замену – купили полузащитника «Салернитаны» Эдерсона. Бразилец за полгода в скромной команде так впечатлил, что на него засматривались «Интер» и «ПСЖ», но бергамаски были быстрее. А вот Миранчука все еще могут продать.

• Сейчас «Монца» ищет нападающего. Самые звездные кандидаты – Дибала и Икарди. Галлиани даже общался с Вандой Нарой и агентом Пауло. Недавно в разговорах появилась и фамилия Джеко.

Но в самой «Монце» больше ориентируются на итальянских игроков. Хотят подписать молодого нападающего «Интера» Андреа Пинамонти, забившего 13 голов за «Эмполи» в прошлом сезоне, но там дорого. Поговаривают и про Патрика Кутроне – талантливого выпускника академии «Милана», чья карьера сейчас буксует.

Как же хорошо, что Берлускони и Галлиани вернулись! С ними Серия А точно интереснее.

Фото: AC Monza