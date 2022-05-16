Слуцкий с Галицким заключили пари 10 лет назад: «Краснодар» преуспеет с 11 воспитанниками. Спор окончен?

Галицкий прогнозировал, что выиграет в 2022-м.

«Краснодар» обыграл ЦСКА 1:0 и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. Но даже больше радости Сергею Галицкому, наверняка, принес тот факт, что такого результата добились, выпустив одновременно 11 воспитанников академии «Краснодара».

Да, пусть и не в основе, а только на концовку, но факт есть факт – на поле была команда, полностью состоящая из доморощенных футболистов.

И еще один приятный для Галицкого момент: владелец «Краснодара» выиграл пари, которое 10 лет назад заключил с Леонидом Слуцким.

Спор начался заочно: Слуцкий не верил, что с воспитанниками можно добиваться успехов

Все началось с интервью Слуцкого «Спорт-Экспрессу» в декабре 2012-го. Там тренер заявил следующее:

«Любой хозяин клуба очень ревностно относится к своим воспитанникам. Это даже какой-то шик, когда твои ребята играют. Кстати, мне очень интересен эксперимент Галицкого, который говорит, что через несколько лет стартовый состав «Краснодара» будет состоять из собственных воспитанников. Могу побиться об заклад, что такого не будет, если в клубе захотят конкурировать на самом высоком уровне ».

Сергей Галицкий это интервью заметил и ответил в твиттере – он тогда активно пользовался соцсетью для коммуникации:

«Леонид Слуцкий готов биться об заклад, что в «Краснодаре» команда не может состоять только из своих воспитанников и решать большие задачи. Принимаю пари, но, учитывая, что у меня в команде старшие ребята 1995-1996 года рождения, мне надо 10 лет . Понятно, что срок большой, но первые игроки попадут в запас через пару лет. Когда увижу Леонида Викторовича, закрепим пари на бумаге».

На что спорили? Есть два варианта

Дальше есть две версии того, какое именно пари заключили – и по условиям, и по предмету спора. Первую версию описал у себя в книге «Foot’больные люди» Илья Казаков.

Бывший пресс-атташе сборной России рассказал, что сидел вместе с Леонидом Слуцким, когда все оформили – им тогда позвонил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Он же прислал условия спора: через несколько лет клуб, играя командой из собственных воспитанников, будет «решать серьезные задачи». Сошлись на том, что серьезные задачи – выступление на уровне, дающем право на игру в еврокубках.

Если выигрывает Галицкий, то Слуцкий во время отпуска две недели работает в академии «Краснодара». Бесплатно. Если же «Краснодар» не справится, владелец клуба постелит искусственный газон там, где попросит Слуцкий. Это первая версия.

Второй вариант озвучил Василий Уткин в 2017-м:

«У Сергея Галицкого и Леонида Слуцкого есть некое пари. Оно заключается в том, что если в составе «Краснодара» на поле одновременно появятся 11 воспитанников клуба, то Слуцкий будет должен Галицкому ящик вина. Хотя я не знаю, зачем они спорили на ящик вина, ведь они оба не пьют. Но такое пари действительно есть».

Условия выполнены? Да – по всем версиям

Команда, состоящая из воспитанников академии, займет место, дающее право на еврокубки – ✅

Сейчас «Краснодар», уже пару месяцев играющий доморощенными футболистами, занимает четвертое место – оно могло бы дать путевку в Лигу Конференций.

В составе «Краснодара» одновременно выйдут на поле 11 воспитанников – ✅

Это случилось в матче против ЦСКА. Впрочем, Слуцкий может указать, что он говорил про основной состав. Но пока что о таких уточнениях известно не было – значит, засчитываем победу Галицкого.

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Заодно есть повод восхититься погруженностью Галицкого. В 2012-м он просил 10 лет – как раз к 2022-му обещал показать результаты работы академии. В 2018-м в эфире канала «Наш Футбол» рассуждал, что точно выиграет спор у Слуцкого.

«Нет никаких сомнений. Мы видим, какие есть футболисты в академии. Ждем, что они пополнят ряды первой команды года через полтора. Из 99-го года у нас восемь игроков сборной. Я от этих мальчиков жду многого. Жду, когда они вольются большой бандой в ряды первого состава».

Большой бандой не получилось: Шапи уже в Турции, Игнатьев не нужен «Крыльям», Уткин штампует штрафные за «Ахмат». Но несколько человек из той команды все-таки сыграли: Сафонов, теперь подключаются Бородин и Сергеев.

Галицкий говорил, что не хочет форсировать интеграцию в главную команду – всем нужно время. Теперь многое сложилось из-за обстоятельств. Но ведь неплохо!

А пока в Краснодаре ждут ящик вина и нового работника клубной академии.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Соколов, Виталий Тимкив