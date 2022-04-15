Этот «Айнтрахт» построен на успехе в Лиге Европы-2019. Продали Йовича и Аллера – на эти деньги набрали новых звезд

Во Франкфурте умело ведут дела.

«Айнтрахт» во второй раз за 4 сезона вышел в полуфинал Лиги Европы. Прошлый поход в 2019 году был легендарным, хоть и закончился в серии пенальти против «Челси». За прошедшее время команда серьезно обновилась.

Мы сравнили составы, которые сыграли в полуфинале три года назад и против «Барселоны» на «Камп Ноу». Оранжевым выделены те, кто сыграл в обоих матчах.

Кто остался: японец-ветеран, вратарь, Костич и запасные

• Четверо и тогда, и сейчас вышли в стартовом составе: вратарь Кевин Трапп, защитник Мартин Хинтереггер, полузащитники Себастьян Роде и Филипп Костич. Серб в 2019-м сделал ассист на гол Луки Йовича, а сейчас сделал 2+1 против «Барсы».

• Макото Хасебе – главный ветеран команды. Японец в нулевых становился чемпионом Германии с «Вольфсбургом», в 2019-м отыграл оба матча целиком, а против «Барселоны» вышел на замену на «Камп Ноу» – неудивительно, ему уже 38 лет.

• Эван Ндика пропустит первый полуфинальный матч в этой Лиге Европы, а в 2019-м он просто остался в запасе – молодого защитника так и не выпустили на поле. Альмами Туре тогда тоже уже перешел в «Айнтрахт» из «Монако», но был заигран за французский клуб в еврокубках.

Зато против «Челси» в основе выходили Тимоти Чендлер и Данни Да Кошта, которые сейчас остались в запасе. Чендлер, кстати, вышел удерживать счет в Каталонии.

После ЛЕ-2019 ушла вся группа атаки. На этой продаже клуб заработал на несколько лет вперед

А теперь переходим к тем, кто покинул клуб – тут очень достойная компания. После того впечатляющего сезона на повышение отправилась вся группа атаки.

Лука Йович ушел в «Реал», Себастьян Аллер – в «Вест Хэм», Анте Ребич – в «Милан». За них клуб выручил больше 110 миллионов евро (почти вся сумма приходится на первых двух). На эти деньги выкупили Костича, Траппа, Хинтереггера и Роде – 26 млн евро на всех.

Йович в этом сезоне плотно сидит на лавке в Мадриде, но зато попал в полуфинал ЛЧ. Аллер уже вылетел, но неплохо позабивал за «Аякс». Ребич борется с травмами, но помогает «Милану» взять скудетто.

Клуб перестроился на деньги от продажи Йовича и Аллера – ими оплатили покупку всего состава

Супербомбардиров заменили Бас Дост и Андре Силва, но они тоже не задержались в клубе. Сейчас главный нападающий «Айнтрахта» – колумбиец Рафаэль Борре. И он пришел бесплатно из «Ривер Плейта».

Удивительный факт: все игроки, выходившие на поле в двухматчевом противостоянии с «Барселоной», обошлись клубу суммарно в 57 млн евро. Из них 46,5 млн пришлось на футболистов, купленных уже после полуфинала Лиги Европы-2019.

Самые дорогие приобретение в нынешнем составе «Айнтрахта» – Джибриль Соу (10 млн), все тот же Хинтереггер (9 млн) и полузащитник Йеспер Линдстрем (7 млн).

Клуб ни в один из четырех сезонов не демонстрировал отрицательный баланс в трансферных делах.

В «Айнтрахте» умело работают с арендами и ловят свободных агентов. Яркий пример – ближайшим летом из «Нанта» во Франкфурт бесплатно приедет один из талантливейших французских нападающих Рандал Коло-Муани. Достойный наследник для Аллера?

Год назад ушли тренер и спортивный директор – их заменили выпускниками системы «Ред Булла»

В прошлом году казалось, что клуб ждет большая перестройка. Тренер Ади Хюттер ушел в гладбахскую «Боруссию». Его заменил австриец Оливер Гласнер, до этого прошедший систему «Ред Булла» и поработавший в «Вольфсбурге».

Сейчас «Боруссия М» идет в Бундеслиге на 11-м месте и отстает от Франкфурта на 2 очка.

Спортивный директор Фредди Бобич, которого считали главным архитектором полуфиналистов ЛЕ-2019, сменил Франкфурт на Берлин. И сейчас его новая команда может вылететь во вторую Бундеслигу – «Герта» идет на предпоследнем месте в таблице.

Его заменили спортивным директором «Лейпцига» Маркусом Кроше. В недавнем интервью изданию Kicker Кроше признался, что «Айнтрахту» придется продать Костича и Ндика, если они не продлят контракты. После такого мощного перфоманса в Лиге Европы, немецкий клуб может спокойно поднимать цену – и выгодно инвестировать в новых звезд.

Фото: globallookpress.com/Arne Dedert/dpa, Frank Hoermann/SVEN SIMON, HMB Media/Claus, Jan Huebner via www.imago-images/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/ Matthias Hangst