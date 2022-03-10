Уникальный Скотт Карсон в ЛЧ: 2 матча с 17-летним перерывом! Помогал «Ливерпулю» попасть в финал-2005, сейчас Пеп подарил 20 минут за «Сити»

Необычный рекорд.

«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Спортинг» 5:0, поэтому в ответном расслабился. Закончили 0:0, а самым ярким событием стала замена вратаря у английской команды.

На 73-й минуте Пеп Гвардиола вместо Эдерсона выпустил 36-летнего Скотта Карсона. Возрастной кипер удержал сухарь, хотя пришлось поработать – нейтрализовать выход один на один.

Карсон в команде уже три года – его сразу брали как третьего вратаря для того, чтобы выполнить правило доморощенных игроков (мы рассказывали об этом тут, когда кипер дебютировал за команду). Неудивительно, что у Скотта всего второй матч в «Ман Сити».

Самое главное: для Карсона этот матч стал вторым в Лиге чемпионов. Предыдущий случился 16 лет и 338 дней назад, еще за «Ливерпуль». Такой перерыв между двумя играми стал рекордом ЛЧ.

Прошлый матч в ЛЧ – победа над «Ювентусом» в 2005-м. Тогда пропустил от Каннаваро

В сезоне-2004/05 у «Ливерпуля» были проблемы с вратарями: Ежи Дудек никогда не отличался стабильностью – из-за этого периодически выпадал из состава, а клуб отчаянно искал ему замену.

На групповом этапе в воротах играл Крис Киркленд (потом станет легендой «Уигана»), а зимой из «Лидса» купили молодого и многообещающего 19-летнего Скотта Карсона. У парня толком не было матчей во взрослом футболе, но он считался перспективным – конкурировали за кипера с набирающим мощь «Челси».

Уже в феврале Карсон провел первый (и на почти 17 лет последний) матч в Лиге чемпионов. В 1/4 финала «красные» принимали на «Энфилде» суперзвездный «Ювентус» с дель Пьеро, Ибрагимовичем и Недведом.

«Все мои мысли перед матчем сводились к фразе «Только не подведи их», – рассказывал Карсон. – Бенитес сообщил, что я играю в основе, за полчаса до старта. Наверное, так даже лучше – у меня не было времени загнаться».

Получилось относительно неплохо. «Ливерпуль» победил 2:1, очень хорошо сыграв в обороне против звездного соперника. В первом тайме Карсон не дал дель Пьеро реализовать выход один на один, а Златан попал в штангу.

Во второй половине «Юве» все-таки забил: Фабио Каннаваро замкнул навес на дальней штанге, а Карсон сыграл не очень уверенно.

«В первом тайме я спас после удара дель Пьеро, даже подумал: «как-то просто», – вспоминает Скотт. – В моменте с Каннаваро я завалился слишком рано, мяч проскочил мимо меня. Хорошо, что тогда не было соцсетей, и я легко отделался.

Несмотря на победу 2:1, я все равно загонялся: «Не стоила ли моя ошибка слишком много?». Я выдохнул только после финального свистка ответной встречи».

В ответном матче в старте вышел уже Дудек, а «Ливерпуль» удержал 0:0 и прошел дальше.

Удивительно, Джеррард с тех пор стал тренером, Каррагер – экспертом в телевизоре, Недвед – спортивным директором. А Карсон, Буффон и Ибрагимович до сих пор играют. В теории, Скотт и Златан могли даже встретиться в этом розыгрыше ЛЧ, но «Милан» не вышел из группы.

Скотт хотел отказаться от медали за победу в Лиге чемпионов – считает, что не заслужил

Тот розыгрыш Лиги чемпионов, как вы помните, закончился победой «Ливерпуля» в легендарном стамбульском финале. Карсон в мае 2005-го почти не праздновал – из скромности:

«Если честно, я себя странно чувствовал. Понимаете, я только-только пришел в клуб, поэтому не ощущал эту победу моим достижением. Не чувствовал, что я ее заслужил. Поэтому я держался в стороне от общих празднований.

Некоторые люди почти не играли, но отмечали в первых рядах – мне от такого некомфортно. Например, Хосеми. Кажется, за все время в «Ливерпуле» я с ним и словом не перекинулся. Даже не уверен, что он может хоть что-то сказать по-английски. Зато когда поднимали трофей, он на всех фотографиях прямо по центру».

Но вот на этой фотографии Карсона найти можно.

Скотт даже хотел отдать медаль за победу в ЛЧ Крису Киркленду, который не попал в заявку на финал из-за травмы: «Мне казалось, что он заслужил ее больше». Крис вежливо отказался.

Карьера в «Ливерпуле» у Карсона не задалась. После стамбульского финала последовали аренды в «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон» и «Астон Виллу» – конкурировать с Пепе Рейной за место в основе было почти невозможно.

В 2007-м Скотт наошибался в том самом матче Англия – Хорватия, который потом вылился в бронзовую сказку сборной России на Евро-2008. Оплошавший вратарь ушел в «Вест Бромвич». Дальше были «Бурсаспор», «Уиган» и «Дерби Каунти». И вот из чемпионшипа повидавшего жизнь кипера и подхватил «Ман Сити».

Гвардиола ценит Карсона и дает играть. Судя по всему, напоследок

Подписание Карсона добавило глубины скамейке «Сити»: Скотт считается доморощенным игроком, поэтому не попадает под английскую версию лимита. По такой же логике «Челси» брал в запас Роба Грина.

Тем не менее, Карсону даже дают играть. В мае прошлого года Гвардиола выпустил его на последний тур, когда команда уже завоевала чемпионство. Тогда Скотт пропустил 3 от «Ньюкасла», но отбил пенальти. И да, это был его первый матч в АПЛ за 10 лет.

«Я безумно счастлив. Думал, что уже никогда не сыграю в Премьер-лиге, но никогда не сдавался, работал на полную. Спасибо тренеру, который это заметил и дал мне шанс».

Гвардиола и правда ценит возрастного вратаря. И вот теперь выпустил и в Лиге чемпионов.

«Мы очень рады – Скотт очень важен, хоть этого никто особо и не видит. Он хорошо влияет на Эдерсона и Зака Штеффена, к нему прислушиваются. Его сэйв помог нам не проиграть».

Летом у Карсона заканчивается контракт с «Сити», скорее всего вратарь закончит карьеру. Но под занавес карьеры он может похвастаться и медалью ЛЧ с «Ливерпулем», и статистикой в «Манчестере»: 2 матча, 2 победы, 1 сухой в ЛЧ, 1 отбитый пенальти в АПЛ.

Легенда!

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/ Michael Steele, Laurence Griffiths, Peter Powell – PoolMike Egerton – EMPICS / Contributor