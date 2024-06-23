5 быстрых мыслей о бое Павлович – Волков
Разбор Артема Нагорного.
Главный результат UFC Saudi Arabia для российских фанатов – Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением, став лучшим тяжеловесом из России и одним из главных претендентов на пояс.
Что значит победа Волкова?
1. Волков провел идеальный бой. В превью поединка мы говорили, что для победы ему необходимо отбиться совсем без ошибок. И он это сделал. Прекрасная работа по контролю дистанции, постоянные надоедающие удары ногами и полнейшее превосходство в точности: 52% против 34%.
Защита Волкова – топ. Даже в моменты, когда Павлович все-таки сокращал дистанцию, Волков очень собранно защищался, всегда держал руки у головы и не пропустил ни одного чистого тяжелого удара.
2. Переход в левшу – отличный ход Волкова. Идеальный во всех аспектах.
• Первое: Павлович за время спаррингов привык к Волкову-правше, из-за чего переход в левшу его, похоже, смутил.
• Второе: правосторонняя стойка помогла Волкову эффективнее работать ногами. Передняя нога Павловича была совсем близко к его ноге, а корпус – открыт для левых миддл-киков.
• Третье: эффективность оверхендов Павловича снизилась из-за дисциплинированной позиции левой руки Волкова.
После боя Волков заявил, что решение о переходе в левшу он принял в течение боя, несмотря на стартовый план. Это показатель фантастического бойцовского интеллекта.
3. Наконец-то мы увидели полноценный бой Павловича в UFC. Разочаровал ли он? Нет. Павлович показал, что способен работать в высоком темпе все три раунда и исполнял неплохие комбинации (даже с ударами ногами). Но в этом поединке ему не хватало хорошей защиты в стойке и, что необычно, решимости. Павлович будто боялся нанести самый нужный удар в комбинации, останавливаясь в полупозиции. Волков несколько раз его за это наказал.
4. Волков залез Павловичу в голову. Похоже, это получилось случайно: Волков просто хотел раскрутить бой с помощью натянутого конфликта, связанного с историей с организацией поединка. Но Павлович воспринял это слишком серьезно и, похоже, реально разозлился. Это ощущалось даже во время поединка: на каждый жесткий пропущенный удар от Волкова Павлович старался ответить моментально, даже если этот ответ ставил его в невыгодную позицию.
Толчок после окончания боя – совсем некрасивая история. Да, не все бойцы хорошо относятся к разговорам и объятиям сразу после поединка, особенно проигранного, но толчок и «пошел ты» в сторону бывшего сокомандника и такого же русского парня – слишком.
5. Волков вошел в элиту тяжелого веса. Возможно, уже следующий его бой будет за титул. Какие шансы? К сожалению, не очень большие. Два самых вероятных соперника – Том Аспиналл или Кертис Блейдс. С обоими он уже дрался, оба поединка получились совсем неудачными, где его начисто забороли. Волкову и команде нужно хорошо подумать над геймпланом, который поможет скрыть слабости в борьбе, и надеяться на ранние попадания в стойке.
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Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Есть ощущение, что новый Волков имеет хорошие шансы на победу в реваншах
В ином случае будет скорее претендетский с Ганом (а титульник Джонс-Аспинал), ибо Блейдс уже наполучал ото всех топов.
Можно пытаться просить сразу титульник, т.к. у Гана уже есть 2 и рекорд 2-2 в 4 последних боях и 3-ий титульник получать за 5 боев при 2 проигранных как-то жирно. Но что-то мне кажется, что если старики уйдут ЮФС захочет титульник Ган-Аспинал и стрик Волкова их волновать не будет