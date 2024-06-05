Вселенная приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб

Разобрали каждый.

Ислам Махачев – один из лучших грэпплеров в UFC прямо сейчас.

После победы удушающим над Дастином Порье он закрепил за собой этот статус и обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству сабмишенов в профессиональной карьере.

Теперь у него 12 побед приемами. И это целая палитра из удушающих и болевых. Посмотрите, как ярко это выглядит:

Удушающий «Треугольник ногами» – три победы

Впервые Махачев победил этим приемом Магомеда Ибрагимова на турнире TFC 5 в июле-2011. Он провел треугольник ногами снизу – один из самых распространенных удушающих приемов. По данным на конец 2022 года, 7,95% от всех удушающих в UFC – треугольники ногами.

Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!

Прием чаще всего используется бойцом, находящемся в позиции гарда снизу. Чтобы успешно выполнить треугольник, необходимо зажать шею соперника между своей ногой и его рукой. Для этого атакующий боец использует замок ногами, по форме похожий на треугольник: голеностоп одной ноги, оказывающей давление на шею, цепляется под колено другой, прижатой к руке соперника.

Треугольник – простой прием, используемый во всех видах единоборств с разрешенными удушающими. Собранного и свежего соперника поймать на треугольник сложно – каждый грэпплер знает, как не попасться и как выбраться из стандартной вариации этого приема.

Но на поздних стадиях поединка бойцы часто теряют концентрацию и попадаются на треугольник. Хороший пример – Магомед Анкалаев и его единственное поражение в карьере на последней секунде боя против Пола Крейга.

Махачев провел три треугольника за карьеру, последний из которых – вариация из позиции «распятие» в поединке против Ивицы Трушчека в сентябре-2014:

Махачев находится в «распятии» – одной из самых односторонних и доминирующих позиций в ММА

Для выполнения треугольника он немного смещает таз, перебрасывает ногу за голову Трушчека и соединяет ее с другой, которая давит на руку

Удушающий «Обратный треугольник» – одна победа

Прием, похожий на обычный треугольник, но все же выделяющийся в рекорде на Sherdog как отдельный сабмишен. По данным на конец-2022, в UFC выполнено лишь два обратных треугольника – 0,49% от всех удушающих.

Под обратным треугольником (inverted triangle) подразумевается несколько разных приемов. Кто-то просто меняет расположение ног, когда замок закрывается со стороны шеи, а не руки. В другой вариации треугольник выполняется из положения сайд-контроля. Тот прием, который исполнил Махачев против Анатолия Кормилкина – вариация обычного треугольника, выполненная со спины.

Болевой прием «Рычаг локтя» (армбар) – две победы

Рычаг локтя – классика дзюдо, самбо, БЖЖ и смешанных единоборств. Прием пришел из дзюдо и стал очень популярен благодаря простоте и эффективности. Рычаг локтя чем-то похож на треугольник: оба технических действия в основном выполняются из позиции гарда снизу или из маунта сверху.

Часто они используются в связке: сначала атакующий боец пытается выполнить треугольник, а затем, если соперник успешно защищается, переключается на рычаг локтя.

Есть два основных варианта исполнения: из маунта и из гарда. При выполнении из маунта атакующий боец хватает руку соперника так, чтобы кисть смотрела вверх, затем одну ногу перебрасывает ко второй, руку соперника располагает между ног, после чего выгибает ее, оказывая давление на локоть.

Махачев выполнил такой вариант рычага локтя в шестом поединке в UFC против Кайана Джонсона. Другая победа армбаром случилась еще в М-1 в июне-2014. Тогда Махачев очень технично поймал Юрия Ивлева на рычаг локтя после его попытки выбраться из маунта:

Махачев в маунте, наносит удары сверху

Ивлев пытается сбросить Махачева с доминирующей позиции

Ивлев опирается левой рукой на татами, Махачев быстро переключается и забирает эту руку на рычаг локтя

Удушающий сзади – две победы

Самый популярный сабмишен в UFC – удушающий сзади (Rear-naked choke). RNC составляют половину из всех зарегистрированных удушающих в UFC на конец-2022. Удушающий сзади – самый эффективный метод досрочного завершения поединка из доминирующей позиции за спиной и, наверное, самый простой прием из представленных на высоком уровне.

Самая сложная часть удушающего сзади – получить контроль спины соперника. Если боец обеспечивает контроль ногами, то основная часть работы сделана. Остается лишь закрыть замок на шее.

Главное препятствие – прижатый к груди подбородок соперника. Чтобы открыть шею, бойцы используют удары, меняют углы атаки, стараются ладонью поднять подбородок. Некоторые делают прием прямо через подбородок, таким образом выполняя залом шеи (как Хабиб против Конора).

Оба удушающих сзади Махачев выполнил в UFC. Последний – против Тиаго Мойзеса в июле-2021. Этот сабмишен не самый показательный по технике – Махачеву даже не пришлось закрывать замок ногами из-за усталости и пассивности Мойзеса. Первый RNC в дебютном поединке Махачева в UFC против Лео Кунца – совсем другой случай:

Махачев забирает контроль спины и закрывает замок ногами

Переворачивает соперника лицом к канвасу и наносит удары

Граунд-энд-паунд отвлек внимание Кунца и позволил Махачеву провести руку под шею и завершить прием

Удушающий «Ручной треугольник» – две победы

Прием, с помощью которого Махачев победил Чарльза Оливейру, завоевал пояс чемпиона в легком весе и получил награду за лучший сабмишен года. Принцип выполнения похож на треугольник ногами: с одной стороны на шею соперника давит его же рука (плечо), а с другой – рука атакующего бойца.

Чаще всего прием выполняется из бокового контроля или хаф-гарда. Правильное исполнение: дальней рукой нужно обхватить шею соперника, с другой стороны прижать плечо соперника к его шее, закрыть замок руками и начать давление. Ручной треугольник только кажется достаточно простым приемом, но в нем есть несколько важных нюансов, связанных с положением головы и руки соперника, которые могут повлиять на его эффективность.

После победы ручным треугольником над Дрю Добером Махачев отметил : «Я в зале много пробовал его, делал много раз. Он, знаете, как получается... Ребята, которые с корпуса такие крепкие, плотные, большие мышцы, шея накачанная – на таких парнях получается. На худых этот прием очень тяжело использовать».

Отличный пример исполнения от Махачева из поединка против Оливейры:

Головой блокирует руку Оливейры и тут же делает замок на шее

Затем Махачев перемещается в боковой контроль для создания лучшего угла давления

Проходит полсекунды – и Оливейра уже стучит

Болевой «Кимура» – одна победа

Болевой прием на руку, названный в честь дзюдоиста Масахико Кимуры, с его помощью победившего одного из создателей бразильского джиу-джитсу Элио Грейси. Помимо основной задачи – заставить соперника сдаться – прием часто используют для выхода из невыгодных позиций в партере и защиты от тейкдаунов.

Кимуру можно провести из бокового контроля, сайд-контроля или из гарда снизу. Для ее выполнения необходимо изолировать руку соперника, взять кисть под контроль, провести вторую руку под локтем и закрыть замок. После этого нужно удерживать плотный захват кисти соперника и при этом давить на локоть.

Единственную кимуру в карьере Махачев исполнил против Дэна Хукера на UFC 267 в октябре-2021. Чтобы завершить прием, ему понадобились подсказки Хабиба Нурмагомедова:

Махачев контролирует Хукера и пытается изолировать его правую руку

Исламу удается сделать захват для кимуры, но для завершения болевого не хватает контроля головы ногой. Хабиб из угла напоминает об этом

Обеспечив контроль головы, Махачев докручивает локоть, после чего Хукер сдается

Удушающий «Д’Арсе» (Брабо) – одна победа

Самый свежий финиш – победа удушающим Д’Арсе над Дастином Порье. «Это одна из моих любимых удушек. Не так важно, усталость или что-то произошло. Я готов к этому приему весь бой», – говорил Махачев.

Удушающий Д’Арсе назван по имени Джо Д’Арсе – американского грэпплера, часто исполнявшего его на турнирах. Хоть удушающий и носит название Д’Арсе, многое указывает, что первым этот прием исполнил немецкий боец лута ливре Бьорн Даг Лагерстрем.

Наверное, самый сложный прием из всех, исполненных на профессиональном уровне. Д’Арсе сложно выполнить из традиционных позиций в партере. Чтобы выйти на этот удушающий, необходим передний хедлок – такая позиция получается из «север-юг» или после удачного спрола.

После получения переднего хедлока необходимо придавить соперника грудью и продеть руку через его подмышку и шею. Далее нужно закрыть замок на бицепсе другой руки, стянуть соперника на бок и взять шею соперника на излом: грудью давить на голову вниз, а руками тянуть шею вверх.

Еще раз вспомним Д’Арсе от Махачева из поединка против Порье:

Махачев держит Порье в позиции переднего хедлока после неудачной гильотины

Закрывает замок

После чего стягивает соперника на бок и давит на шею. Порье постучал и одновременно с этим едва не уснул

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Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?

Фото: Gettyimages.ru /Anthony Geathers, Luke Hales, Brandon Magnus/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger/Zuffa LLC