Пять ошибок Порье против Хабиба, которые фатальны с Махачевым

Как противостоять чемпиону?

В ночь на 2 июня Дастин Порье в третий раз в карьере подерется за неоспоримый титул чемпиона UFC в легком весе.

Впервые Порье пробовал забрать пояс у Хабиба Нурмагомедова пять лет назад. Не вышло – поединок закончился досрочно в третьем раунде.

Что пошло не так?

Отсутствие контроля клетки

В ММА есть два типа борцов: те, кому удобнее делать проходы под давлением, и те, кто любят и умеют работать у сетки. К первым можно отнести, например, Жоржа Сен-Пьера с его проходами в две ноги в противоход наступающему сопернику. А вот Хабиб и, например, Камару Усман – второй тип. Они достигают наибольшего успеха у сетки, постоянно прессингуя соперника.

В команде Конора Макгрегора поняли, что наибольшие неприятности Нурмагомедову они создадут давлением, поэтому Конор с первых же секунд пошел вперед (его подвела очень слабая реакция на проход). А вот Порье не смог (или не захотел) драться против Хабиба в центре клетки и сразу отошел к стене. Большая ошибка.

Хабиб – один из лучших бойцов в истории ММА по умению работать и дорабатывать у сетки. Против него очень сложно создать пространство, поэтому если он прижимал соперника к стене, то чаще всего не отпускал без успешной или наполовину успешной попытки тейкдауна. Защита против постоянно работающего у сетки Нурмагомедова – огромная нагрузка для любого бойца. Из-за этого Порье уже после первого раунда выглядел измотанным.

Помимо трудностей в защите, постоянное отступление Порье полностью обнулило его возможности в атаке: не работали его знаменитые шифты, а удары не собирались в комбинации. Единственный раз Порье пошел вперед в начале второго раунда. Этот момент стал самым опасным в поединке, но на большее не хватило.

Отвратительная защита от тейкдаунов

Хабиб – мастер по изнурению соперников постоянным давлением и попытками переводов, идущими одна за другой. Но в этом поединке серии попыток не понадобились: Порье защитился лишь от одной из восьми.

Против Порье Хабиб добился высочайшей эффективности в борьбе: 87,5% успешных тейкдаунов. Конор, Гейджи, Яквинта и даже Абель Трухильо, против которого Нурмагомедов провел 21 тейкдаун, защищались лучше, чем Порье.

Что пошло не так? Первая причина выше: Порье постоянно отходил назад, из-за чего постоянно встречал попытки тейкдаунов Нурмагомедова спиной к сетке. Он совсем не успевал за проходами Хабиба из-за чего никак не мог вставить андерхуки, а уже во время борьбы в клинче плохо контролировал руки Нурмагомедова:

Порье удерживает левую руку Хабиба

Спустя две секунды Хабиб вырывает руку из захвата и смыкает замок на ноге

Неверная стратегия при работе в партере

Гейджи и Порье совершили одну и ту же ошибку в поединках против Хабиба. Оба очень боялись оказаться под контролем Нурмагомедова и при первой возможности старались подняться из партера. В итоге попытки быстро встать приводили к еще более худшим позициям снизу.

Проблема заключалась в борцовских привычках Порье. При попытках встать он постоянно отдавал спину, что было бы достаточно безопасно в борьбе, но в ММА против такого грэпплера, как Хабиб – критично. Один из примеров:

Нурмагомедов проводит тейкдаун, но не успевает закрепиться на Порье. У него два варианта: попытаться набросить гард (безопасно, но шансов встать нет) или развернуться спиной (риск отдать спину, но есть шанс встать). Порье выбирает второе и отдает спину.

Еще одна неприятность, связанная с попытками быстро вернуться в стойку – высокий расход энергии. Каждый рывок и взрыв опустошали бензобак Порье. В третьем раунде он окончательно выдохся и после неудачной гильотины уже ничего не противопоставил свежему Хабибу.

Несобранность в стойке

Порье – один из лучших ударников в UFC в моменты, когда он находится под давлением. Особенно показательными получились два последних победных поединка против Майкла Чендлера и Бенуа Сен-Дени. В каждом из них Порье оказывался у сетки под давлением бойцов с тяжелейшими ударами, но выдерживал, уходил от ударов и, что самое главное, всегда контратаковал.

Против Нурмагомедова Порье выглядел совершенно не таким собранным. Он принимал совсем необязательные удары, отступал в разменах. Казалось, Порье просто потерялся в октагоне: сказалось волнение от первого в карьере титульного поединка или давление Хабиба.

Футворк выглядел совсем плохо. Когда Нурмагомедов шел вперед, Порье не пытался уйти, сделать пивот или сайд-степ. Движение вперед тоже не удавалось: когда Порье попал по Хабибу, то просто бежал за ним, не пытаясь срезать углы. Итог – 13 акцентированных попаданий из 38 попыток. Совсем не густо для бойца, единственная надежда которого – стойка.

Гильотина в конце

Переходим к самому большому шансу Порье за весь поединок – попытка гильотины. Почему она не сработала?

Основная проблема – работа ног. Ключевой аспект, из-за которого Порье не только не задушил Хабиба, но и не смог вовремя сменить удушающий или перейти в позицию контроля. Первый момент:

Порье прыгает в гильотину, но не закрепляет контроль ногами. Отсутствие замка добавляет Хабибу возможности для выхода из приема, которым он пользуется:

Нурмагомедов делает движение в сторону, тем самым ослабляя давление. В этот момент у Порье есть возможность доработать ногами и занять позицию в контроле или просто попытаться встать.

Сам Порье описал этот момент так: «Больше всего мне обидно даже не из-за того, что я не накинул замок ногами, а из-за того, что я не сменил гильотину на Д’Арс или Анаконду в момент, когда Хабиб откатился в сторону».

После этого Порье снова закрепил гильотину без контроля ногами, Хабиб опять сделал движение корпусом в сторону, поэтому у Дастина была возможность оставить попытку гильотины и занять более выгодную позицию. Но Порье, похоже, слишком сосредоточился на удушающем и даже не рассматривал никаких других опций.

После этого Хабиб все-таки сбросил руку с шеи и занял позицию в боковом контроле, после чего попытался сразу перейти в маунт. Порье мог сохранить боковой контроль, но вместо этого решил снова отдать спину. Если в первом раунде в свежем физическом состоянии он ушел от удушающего, то в третьем на фоне усталости шансов не осталось.

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Гильотина Порье – уже мем. Пытался задушить даже Хабиба

Фото: Gettyimages.ru /Francois Nel