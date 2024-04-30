Возвращение Альдо, претендент на титул с 10-го места и трюкач-финишер против Потери. Чего ждать от UFC 301?

Разогрев перед турниром в Бразилии.

UFC 300 получился настолько пышным, что ближайшие ивенты кажутся проходными. Например, предстоящий UFC 301 , который пройдет в ночь на 5 мая.

Но это не так – вот пять поводов следить за номерным турниром в Бразилии.

Пол Крейг vs Кайо Борральо

Крейг не так давно перешел в средний вес из полутяжелого, где портил большие победные серии топовым бойцам – например, Магомеду Анкалаеву (девять поединков) и Джамалу Хиллу (восемь поединков). Все благодаря топовой работе из гарда. Крейг часто ловил соперников на треугольник, рычаг локтя и удушающий сзади. Его геймплан строится на том, чтобы как можно быстрее затянуть соперника в партер и искать шансы со спины.

Кайо Борральо – один из самых перспективных бойцов среднего веса прямо сейчас. У него полный набор навыков: очень крепкая ударка (60% точности ударов и 58% защиты) в комбинации с отличным грэпплингом делают его очень неудобным для любого соперника. Чтобы стать звездой, ему не хватает лишь досрочных побед: за пять поединков в UFC у него всего один финиш.

Борральо – черный пояс по БЖЖ, несколько раз побеждал сабмишенами, но все равно должен сохранять концентрацию при работе в партере. Лучший вариант – постараться провести весь поединок в стойке. Крейг, конечно, будет затягивать в партер и искать сабмишен со спины, но, кажется, в этот раз шансов у него не очень много.

Прогноз : победа Борральо решением

Мичел Перейра vs Игорь Потеря

Перейра – один из самых зрелищных нерейтинговых бойцов в UFC. Огромный атлет, разрывавший полусреднюю весовую категорию, перешел в средний вес и закончил два первых боя за один раунд. Изобретательность, атлетичность и мощнейшее давление – ключевые преимущества Перейры, благодаря которым пять из восьми его побед – досрочные.

Игорь Потеря вышел на поединок против Перейры на коротком уведомлении, заменив травмированного Махмуда Мурадова. Теперь у Потери назначено два поединка против мощнейших нерейтинговых средневесов – Мичела Перейры и Шары Буллета. Против них Потеря может противопоставить неплохую технику в стойке, быстрые многоударные комбинации и нестандартность в ударке: в прошлом поединке он попытался сделать сопернику подсечку с разворота.

Большой недостаток Потери – очень слабая защита. В среднем он пропускает больше пяти ударов за минуту и уже трижды проиграл нокаутом в UFC. В прошлом поединке Потеря победил польского нокаутера Роберта Брыжека, пережив несколько мощных попаданий, но против такого умелого и сильного атлета, как Перейра, его подбородок может не выдержать.

Прогноз : победа Перейры нокаутом

Энтони Смит – Витор Петрино

На UFC 301 Смит проведет 57-й профессиональный поединок. Смит – самый опытный боец в карде и до сих пор в топ-10 полутяжелого дивизиона. Отличная антропометрия, которой Смит неплохо пользуется в стойке, приличный подбородок, позволяющий сдерживать определенное количество попаданий, и сильный грэпплинг оставляют его в числе лучших.

Смит проверит Витора Петрино, нового проспекта из Бразилии. Универсал, тяготеющий к борьбе, с 11 победами в 11 поединках (из которых восемь – досрочно), ворвался в топ-15 после уверенной победы над опытным Тайсоном Педро. Многие считают его будущим дивизиона из-за значительной мощи в руках и ногах, высокой эффективности в борьбе (68% успешных тейкдаунов) и большой физической силы в сочетании с неплохой выносливостью.

Кажется, что матчмейкеры UFC собрали классический поединок известного, но уже возрастного гейткипера против молодого проспекта. За Смитом опыт: у него почти в шесть раз больше поединков и неплохой уровень БЖЖ. Но во всем остальном Петрино на другом уровне. Он в разы сильнее в физическом плане, очень эффективен в борьбе, а его ударная мощь может стать критической для Смита.

Прогноз : победа Петрино решением

Джонатан Мартинез vs Жозе Альдо

№13 в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса Джонатан Мартинез идет на серии из шести побед. Мартинез – классический тайский боксер. Плотная защита с высоким положением рук, отличная физическая форма и, самое главное, мощнейшие лоу-кики. В последних трех поединках Мартинез дважды отправлял соперников в технический нокаут ударами по ногам: жертвами рубящих киков стали Каб Свонсон и Эдриен Яньез.

Против него Жозе Альдо – легенда UFC, член зала славы, который возвращается ради заключительного поединка в Бразилии. В последний раз Альдо выходил в октагон в августе-2022 – против Мераба Двалишвили. Поединок получился очень тяжелым: Двалишвили сделал 16 попыток тейкдаунов, Альдо заблокировал все, но ничего не показал в атаке, в итоге проиграв решением.

Похоже, такое завершение карьеры Альдо не устроило. Теперь он встретится с бойцом, похожим на него: ударник с очень сильными лоу-киками и плотными ударами руками. Альдо превосходит соперника в опыте, навыках в боксе и вполне способен остановить его лоу-кики. За Мартинезом – активность и возраст: он на восемь лет младше и провел три поединка за время отсутствия Альдо.

Прогноз : победа Альдо решением

Алешандре Пантожа vs Стив Эрцег

В последних поединках чемпион в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа выдает мощнейшие перформансы. Пять побед подряд – три бонуса, плюс две уверенные победы над топами дивизиона Манелом Капе и Брэндоном Ройвалом.

Сильнейшая сторона Пантожи – очень крепкая работа на земле: сочетание надежности, уверенного контроля и умения остро атаковать сабмишенами. В стойке он склонен к прессингу и постоянному сокращению дистанции, благодаря чему его поединки всегда получаются очень бодрыми.

Стив Эрцег катапультировался с 10-го места к титульному поединку благодаря вирусному нокауту против Мэтта Шнелла и удачному таймингу: Пантоже нужен был соперник на домашний UFC 301, а все остальные варианты не подходили.

Но не нужно думать, что Эрцег – проходной соперник. В стойке он хорош как снайпер: работает с дистанции джебами и прямыми, но если нужно, то может зарубиться и вблизи. При этом у Эрцега есть черный пояс по БЖЖ и один хороший грэпплинг-перформанс в UFC.

Пантожа встретится с очень неплохим универсалом, который значительно превосходит его в росте и умеет пользоваться габаритами. Да, Эрцег уступает в физической мощи, хуже борется и вряд ли остановит Пантожу в партере, но шанс поймать соперника в стойке у него точно есть.

Самое главное – у чемпиона и претендента четыре бонуса в последних шести поединках, а это значит, что поединок точно не будет скучным.

Прогноз : победа Пантожи решением

Телеграм-канал Артема Нагорного. Подписывайтесь!

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Megan Briggs, Douglas P. DeFelice, Steve Marcus, Jeff Bottari