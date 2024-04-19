Судья-армянин засудил Царукяна – извинился и уже принимал странные решения в боях Анкалаева и Шевченко

«Он мог сломать мою карьеру».

На UFC 300 в Лас-Вегасе Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением. Единственный, кто отдал победу Оливейре – Майк Белл, судья с армянскими корнями, известный фанатам по другим спорным решениям.

Сразу после поединка Царукян жестко отреагировал на победу раздельным решением: «Раздельное решение? Не напоминайте мне, я только что отпраздновал победу. Это дерьмо собачье, не верю, что ему кто-то отдал победу. Раздельное решение за что? За попытку удушки? Не знаю. Первый раунд был очень близким, но во втором и третьем я был лучше, посек его. Не знаю».

В интервью журналисту Ариэлю Хельвани Царукян по поводу оценки Майка Белла высказался еще жестче: «Почему один судья отдал ему третий раунд? За что? Почему никто не выясняет это? Он ведь мог сломать мою карьеру.

И этот судья похож на армянина. Ты знал, что он армянин? Это безумие! У него в соцсетях армянский флаг, армянская фамилия, он видел все эти армянские флаги и слышал армянскую музыку при моем выходе, и при этом он отдал раунд Оливейре.

Если бы он был бразильцем, я бы это понял, да даже если бы раунд был равным, я бы понял, если бы он отдал его Оливейре, но я чисто выиграл, а он отдал раунд Оливейре. Я хочу услышать его комментарии. Нет, я не писал этому судье, но у меня есть друг, который его знает. Я просто хочу спросить, почему он отдал раунд Оливейре. Может быть, я не знаю правил?»

Позже сам Белл вышел на команду Царукяна и позвонил одному из тренеров: «Только один судья отдал победу Оливейре. Он позвонил одному из наших тренеров и извинился, что принял такое решение. Сразу после боя мы все были удивлены, что решение судей разделилось. Это была победа единогласным решением».

Майк Белл действительно имеет армянские корни. Он уже выдавал странные решения в титульниках Анкалаева и Шевченко

Майкл Белл судит на турнирах UFC как минимум с 2013 года – с этого времени на сайте MMADesicions ведутся записи о решениях судей. Помимо главного ММА-промоушена, Майк Белл обслуживал поединки PFL, Bellator и Invicta FC. И да, похоже, что он действительно имеет армянские корни. Об этом говорит флаг Армении и приставка -ян к фамилии Белл в соцсетях.

Белл известен двумя спорными решениями по отношению к бойцам из СНГ. В декабре-2022 он обслуживал поединок Яна Блаховича против Магомеда Анкалаева за вакантный титул в полутяжелом весе. Белл оценил пятый раунд поединка 10-9 в пользу Анкалаева, когда два других судьи и большая часть фанатов на MMADesicions оценили раунд в 10-8. Оценка Белла не стала ключевой, но вызвала споры.

В сентябре-2023 на Noche UFC его оценка оказалась решающей. Белл обсуживал поединок Алексы Грассо и Валентины Шевченко. В пятом раунде (снова) он поставил 10-8 в пользу Грассо. Его коллеги оценили раунд в 10-9, как и подавляющее большинство фанатов – 90,9% насчитали 10-9 в пользу Грассо, 6,6% – 10-9 в пользу Шевченко и лишь 1,4% согласились с решением Белла. Из-за этой оценки итоговым решением стала ничья – Грассо осталась чемпионкой.

«Думаю, нужно расследовать действия этого парня. Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Они [атлетическая комиссия] заверили меня, что он не плохой судья, а просто обосрался и совершил ошибку. Этот раунд никак не может быть оценен в 10-8», – заявил после поединка Дана Уайт.

Почему Белл мог поставить 10-9 в пользу Оливейры? Дело в удушающем в самом конце раунда

В поединке Оливейры и Царукяна все сводилось к оценке последнего раунда, оказавшегося самым близким в поединке. Аделаид Берд и Рон МакКарти посчитали, что в третьем отрезке победил Царукян, тогда как Майк Белл отдал победу Оливейре. Что повлияло на его решение?

Для начала вспомним, какие критерии ключевые для решения судей. Первый и самый главный – эффективная ударка/грэпплинг. Под эффективностью подразумевается нанесение урона, который имеет немедленное или кумулятивное влияние на ход поединка. То есть чем больше урона или потенциального урона наносит боец, тем выше шансы на победу в раунде.

Второй критерий – эффективная агрессия. Такой агрессией считаются только реальные и эффективные попытки завершить поединок досрочно. Третий критерий – контроль октагона. Второй и третий критерий принимаются во внимание только в случае равенства бойцов по первому.

Сложно представить, чтобы Майк Белл увидел преимущество в эффективности ударки у Оливейры. Царукян нанес больше акцентированных ударов (18 против 5) и больше попадал в голову (12 против 2). А вот с грэпплингом все немного сложнее.

Да, Царукян провел тейкдаун, контролировал соперника большее количество времени (2:10 против 0:48) и выходил на доминирующие позиции, но в конце раунда Оливейра все-таки подловил его на удушающий.

Возможно, из-за плохого расположения Белл не разглядел, как Царукян показывал палец вверх рефери, поэтому решил, что удушающий на самом деле угрожал Царукяну. В реальности Оливейра был очень далек от завершения приема, поэтому отдавать третий раунд и победу в поединке только из-за этой попытки – совсем неверно.

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Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Sean M. Haffey; twitter.com/MichaelBellMMA