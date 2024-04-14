Махачев подерется с Порье – нас ждет ремейк боя с Хабибом?

Да, пока не Царукян.

UFC 300 только закончился, а Дана Уайт уже разрывает инфополе анонсами новых больших турниров. Суперафиша на 2 июня – бой Ислама Махачева , который проведет защиту пояса в легком весе против Дастина Порье .

Как это получилось и чего нам ждать от поединка?

Почему Махачев подерется с Порье, если планировалось, что его соперником станет Гейджи, Оливейра или Царукян?

После победы Махачева над Алексом Волкановски в октябре-2023 возникло множество слухов о его следующем сопернике. Первый вариант – Чарльз Оливейра. Журналист Ариэль Хельвани заявлял, что именно поединок Махачева против Оливейры возглавит турнир UFC 297 в Торонто. Но в итоге хедлайнерами стали Стрикленд и дю Плесси.

В декабре пошли новые слухи: Махачев встретится с Леоном Эдвардсом в поединке за пояс в полусреднем весе. Такая информация появилась после победы Эдвардса над Колби Ковингтоном и последовавшего за ней твита Махачева: «Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой [против Ковингтона] был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе». Договориться на март или апрель не получилось.

В январе-2024 Дана Уайт объявил, что Махачев подерется с победителем поединка Оливейра – Царукян. Но уже через два дня сам Махачев написал, что сначала встретится с Гейджи, а уже потом – с кем-то из пары Оливейра/Царукян: «Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно».

Но после анонса поединка Гейджи – Холлоуэй ситуация стала совсем запутанной. «Если Гейджи проиграет, то смысла нет. Армана Царукяна и Чарльза Оливейру уже били. Но если все сложится так, то больше нет вариантов соперников», – сказал менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Вариант появился после победы Дастина Порье в поединке против Бенуа Сен-Дени. Красивый нокаут и готовность выступить в июне открыли Порье путь к титулу. Еще вчера команда Махачева получила дату, место и имя нового соперника, а сегодня Дана Уайт официально все подтвердил.

Нас ждет повторение поединка Хабиба против Порье?

В прошлом поединке за титул Порье дрался против Хабиба Нурмагомедова. Тогда Хабиб показал мастер-класс чейн-реслинга и грэпплинга: последовательно шел из позиции в позицию, пользовался каждой ошибкой Порье, вымотав его уже после первой пятиминутки. В третьем раунде Дастин попытался поймать Хабиба на гильотину, но в итоге сам загнал себя в ловушку: не закрыл удушающий, окончательно вымотался и дал Нурмагомедову возможность пройти в бэк-маунт.

Относительного успеха Порье добился лишь в стойке: несколько раз плотно попал во втором раунде, заставив Нурмагомедова быстро рвать дистанцию, и пробил несколько сильных лоу-киков. Глобально Хабиб не сильно отстал и в этом аспекте: 10 попаданий в стойке против 12 у Порье.

«За 46 боев я никогда такого не испытывал. Этот парень хорош. Его понимание распределения веса и грэпплинга поражает. Самое лучшее – понимание, в какой позиции мне нужно быть и что делать дальше. Он был на шаг впереди», – рассказывал Порье после поединка.

А что будет в бою с Махачевым? По сравнению с Хабибом Ислам не так сильно доминирует в партере: у него не такой плотный контроль, не такой летальный граунд-энд-паунд, но он чаще выходит на приемы и более эффективен в бросках из клинча. Самое главное – Махачев сильнее в стойке, умеет пробивать удары ногами и достаточно технично боксирует.

Конечно, вряд ли Махачев выиграет нокаутом второй раз подряд, но точно будет уверенно смотреться в стойке даже против одного из лучших ударников легкого веса. В партере Порье будет не так сильно терять энергию и сможет продержаться чуть дольше, чем против Хабиба, если не совершит ошибок и не попадется на прием.

Но шансов на победу почти нет. Порье стоит надеяться лишь на грубейший зевок соперника. Если все пройдет без лаки-панчей и форс-мажоров, Махачев закончит поединок в чемпионских раундах или уверенно победит решением.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs, Chris Unger, Francois Nel