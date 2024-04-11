Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Верим?

Дерзко.

В ночь на 14 апреля Арман Царукян подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 300 . Победитель может получить титульник против Ислама Махачева.

Царукян уже дрался с Махачевым в 2019 году (проиграл единогласным решением судей), а сейчас поднялся в топ и удивляет заявлениями: сказал , что победил бы версию Хабиба Нурмагомедова из поединка с Глейсоном Тибау.

Серьезно?

Важный момент : мы рассматриваем Хабиба версии первых трех поединков в UFC. Более поздний Нурмагомедов из 2018-2020 годов сейчас разбил бы любого легковеса (кроме, возможно, Ислама Махачева).

Как выглядел Хабиб в 23-24 года? Молниеносные проходы, хороший грэпплинг, кривая, но рабочая ударка

Хабиб Нурмагомедов – боец с очень сильной базой в классических боевых искусствах для России. Он мастер спорта международного класса по дзюдо, самбо, армейскому рукопашному бою и панкратиону – хотя бы один из этих видов спорта преподают в любом маленьком городе или даже поселке.

Чтобы добиться такого уровня мастерства сразу в четырех видах, нужно пройти через множество турниров и огромное количество любительских поединков. Нурмагомедов даже утверждал, что у него более 300 любительских боев по разным дисциплинам.

Огромный опыт Хабиба в любителях и 16 профессиональных поединков перед дебютом в UFC сделали его одним из самых опытных дебютантов в истории промоушена. Комментируя первый бой Нурмагомедова против Камала Шалоруса, Джон Аник сказал: «Он двигается и дерется как ветеран».

Опыт, бойцовское IQ и отличные навыки борьбы тащили Хабиба в первых боях в UFC. Главное впечатление – дикая скорость проходов. Если в поздних поединках Нурмагомедов проводил тейкдауны после прессинга, зажимая соперников к сетке, то в первых боях он часто отдавал центр клетки и делал проходы на открытом пространстве. Они получались невероятно быстрыми.

В первых поединках Хабиб уже показывал высокую обученность в партере. Он отлично ориентировался в различных завязках в грэпплинге, быстро реагировал на спролы соперников и легко проходил из позиции в позицию. Отличный пример – проход из бокового контроля в маунт в поединке против Шалоруса:

Хабиб проходит открытый гард Шалоруса и выходит в боковой контроль. Время на таймере: 3:08

Время на таймере: 3:06. Нурмагомедов уже в маунте

Ударка Хабиба тогда сильно отставала от остальных навыков. Нельзя сказать, что ей недоставало эффективности, но имелись пробелы в технике. Нурмагомедов забывал держать руку у лица при ударе, неправильно работал ногами, атаковал с поднятой челюстью. Спасал темп и рваный тайминг: соперники просто не могли подстроиться под необычную ударку Хабиба. Их сильно закрепощала опасность прохода в ноги.

Справился бы сегодняшний Царукян с молодым Хабибом?

В чем сила Армана Царукяна-2024? В комбинации очень серьезных навыков борьбы и наработанной за годы в смешанных единоборствах стойки. За счет этого он уверенно разбивает борцов и грэпплеров, защищаясь от их проходов в ноги, и легко борет ударников, получая терпимое количество урона в стойке.

Проблема Царукяна в том же, в чем и сила. Он хорош во всех компонентах (кроме, возможно, сабмишенов), но нет ни одного аспекта ММА, в котором он лучший. Несмотря на звание мастера спорта по вольной борьбе, даже его проходы не супертоп. У Матеуша Гамрота большее количество успешных тейкдаунов (5,28 против 3,4 у Царукяна) и сравнимая точность (35% против 36%).

Кажется, поединок Царукяна против Гамрота – лучшая иллюстрация, как мог бы пройти поединок между ранним Хабибом и сегодняшним Царукяном. Да, есть серьезная разница в уровне работы в партере (Нурмагомедов на несколько ступеней выше), количестве и качестве тейкдаунов (у Гамрота значительно больше попыток и меньшая эффективность), но геймплан схожий: крепкая работа в стойке + большое количество проходов + высочайший темп.

Царукян проиграл, но поединок получился очень близким: по статистике mmadecisions.com, 15 журналистов отдали победу Царукяну и лишь семь – Гамроту. Рисунок боя читался заранее: более универсальный Царукян уходил от борьбы и делал попытки проходов в ноги только в подходящих ситуациях, а Гамрот шел за тейкдауном при любой возможности.

Главным фактором стала выносливость. У более мускулистого Царукяна к последним двум раундам осталось меньше сил, чем у соперника. Гамрот не показал высокой эффективности даже в такой ситуации, но, похоже, большая активность сильно повлияла на решение судей. При этом первый и второй раунд все судьи отдали Царукяну.

Кажется, именно такой сценарий мы бы увидели в поединке молодого Нурмагомедова против Царукяна. В трехраундовом поединке чуть больше шансов было бы у Армана – более техничная работа в стойке, обилие киков и свежие ноги дали бы ему преимущество в первых двух раундах. В пятираундовом поединке лучше смотрелся бы Хабиб – большая выносливость (особенно в молодости), хорошая работа в завязках и высокий темп помогли бы ему забрать очки в более поздних раундах и победу решением судей.

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Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Josh Hedges/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC