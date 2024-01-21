Я засыпаю под женские бои UFC. Там кончились личности, а титульники – страдания

Артем Нагорный грустит.

На UFC 297 Ракель Пеннингтон победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей в поединке за титул в женском легчайшем весе. Вас это будоражит? Интересует? Вызывает хотя бы какие-нибудь эмоции? Знаете ли вы с кем до этого дралась Пеннингтон? Какой у нее рекорд? Знали ли вы, что Силву недавно дисквалифицировали за допинг?

Уверен, что большинство ответит на все вопросы: «Нет». Пеннингтон и Силва выдумали конфликт, с помощью которого пытались раскачивать соглавное событие номерного турнира, но все их попытки трэштока вызывали эмоции, схожие с фейспалмом Шона Стрикленда. Сам бой хоть и получился достаточно разнообразным и событийным, но все равно не вызвал никаких эмоций.

В интернете фанаты называют этот поединок худшим в истории. Разумеется, это далеко не так. Тот же титульник между Роуз Намаюнас и Карлой Эспарзой или Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро значительно скучнее. Но в поединке Намаюнас была Намаюнас – настоящий персонаж, личность, которая не оставляет равнодушным. Про Адесанью и Ромеро и говорить не стоит – бойцы с потрясающей харизмой. А здесь?

Не хочется нудеть, но вы же помните, кто раньше бился за этот титул? Их вы точно знаете: Ронда Раузи, Холли Холм, Аманда Нуньес, Миша Тейт, Валентина Шевченко – все они дрались за титул в легчайшем весе, который сегодня забрала Ракель Пеннингтон. И да, раньше действительно было лучше.

Я уважаю навыки Пеннингтон: она ветеран женского ММА, выигрывала у Миши Тейт и Джессики Андраде, билась за титул в 2018 году против Аманды Нуньес, дважды делила октагон с Холли Холм, где оба раза получился очень близкий бой. Но ей не хочется сопереживать. Или не сопереживать. Ничего не хочется.

Девушки в ММА редко подкупали зрителя мастерством. Разумеется, были исключения: замечательное дзюдо Раузи, отточенный муай-тай Шевченко, разрушительная ударка Нуньес. Но точно ли они нравились фанатам из-за навыков? Раузи получала роли в блокбастерах точно не из-за рычага локтя и броска через бедро. Как и Валентина Шевченко, снимавшаяся в фильме Холли Берри.

В отличие от мужских ММА, у женщин совсем не работает концепция чемпиона next door. Фанатам хочется сопереживать Брэндону Морено – обычному парню, доброму семьянину, собирающему лего, а потом брутально финиширующему Кай-Кара Франца и Дейвисона Фигейредо. Таких же эмоций Алекса Грассо или Ракель Пеннингтон не вызывают.

Впечатляют другие. Такие, как Джина Карано на постере Red Alert 3, как Йоанна Енджейчик, которая давила оппоненток еще на пресс-конференциях, а потом накидывала им по 100-200 ударов за поединок, как Вейли Чжан, поднимающая Фрэнсиса Нганну. Хочется видеть что-то впечатляющее, необычное, а не очередную девушку с секции по БЖЖ, 13 минут пытающуюся свалить соперницу, а потом засабмитить удушающим сзади. Со спортивной стороны большой труд вызывает уважение, но точно не интерес.

У женских ММА есть потенциал. Ситуация в смешанных единоборствах точно не такая же печальная, как, например, в футболе и баскетболе. Здесь не так важны физические возможности. Смешанные единоборства привлекают обычных людей к экрану интересными героями, персонажами, личностями. Людьми, которые делают что-то удивительное и впечатляющее, провоцируя на эмоции.

Для обычного фаната женские дивизионы сейчас – не самое интересное зрелище. Растет конкуренция, уровень выравнивается, даже бывшие доминантки (как Шевченко, Нуньес или Харрисон) проигрывают. Девушкам, идущим сейчас за титулом, нужно научиться работать с медиа и фанатами, выделяться если не боями, то завораживающей личностью. Иначе на женских боях мы и дальше будем засыпать.

Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам

Фото: Gettyimages.ru /Vaughn Ridley, Jon Kopaloff