Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?

Сложное решение Марка Годдарда.

На UFC 297 в Торонто Мовсар Евлоев забрал восьмой поединок подряд решением, победив Арнольда Аллена 29-28 по всем судейским карточкам.

В третьем раунде случился самый интересный момент поединка – Евлоев пропустил несколько ударов коленом в голову, когда был на трех точках опоры. Рефери Марк Годдард остановил поединок, но никак не наказал Аллена.

Почему?

Годдард мог вообще не остановить бой. Правило трех точек опоры – очень непостоянное

Аллен однозначно попадал по голове Евлоева коленом, когда его рука была на земле. Это можно заметить на повторах, если разбирать покадрово. Аллен шел на небольшую хитрость, приподнимая Евлоева каждый раз, когда пробивал коленом, но не попадал в тайминг. Три из четырех ударов были нелегальными. Аллен лишь один раз поймал момент, когда рука Евлоева полностью отрывалась от земли. Но Годдард мог и не остановить поединок.

В 2016-м в единые правила ММА ввели новое уточнение – рекомендацию по поводу правила трех точек опоры. Рефери рекомендуется останавливать поединок только в случае, если боец, пропустивший колено в голову, не просто опустил руку на канвас, а перенес вес тела на эту руку. Именно поэтому Алекса Грассо не получила никакого наказания за удары по Валентине Шевченко в их втором поединке.

Но в разных штатах и странах правила слегка варьируются. Особенно это касается таких тонких моментов, рекомендаций, уточнений. Поэтому этот момент остался на усмотрение Марка Годдарда. И он трактовал его в пользу Евлоева.

Но если рефери зафиксировал нарушение, то почему никак не наказал Аллена?

Это достаточно сложный и расплывчатый момент. Как сказал сам Годдард Аллену, он посчитал это нарушение неумышленным, так как Аллен толкал соперника вперед, а Евлоев тянул за собой руку по канвасу, поднимая и опуская ее. Но как это нарушение может быть неумышленным, если Аллен три раза подряд нелегально пробил коленом?

Похоже, Годдард решил перестраховаться. В реальном времени тяжело увидеть, успевает ли Аллен достаточно приподнять Евлоева, чтобы он оторвал руку от земли. Поэтому, чтобы не принимать радикальных решений, рефери решил не наказывать соотечественника жестко. Тем более Евлоев продолжил бой.

А если бы нет? Тогда все было бы сложнее. Например, поединок Магомеда Анкалаева против Джонни Уокера признали несостоявшимся в том числе потому, что нелегальный удар признали неумышленным и наносился в первом раунде. А удар Петра Яна, за который его дисквалифицировали – признан умышленным и нанесен в четвертом.

Какое решение принял бы Годдард в случае с Алленом? Сложно сказать. С одной стороны – третий раунд. С другой – Годдард признал нарушение неумышленным. Экс-боец UFC Бен Аскрен считает, что нарушения не было: «Уверен, что это было легальное колено, рука поднималась прямо перед коленом».

Очень хорошо, что это нелегальное колено никак не повлияло на результат поединка. Евлоев уверенно забрал первые два раунда и проиграл в третьем по всем судейским карточкам. Поэтому даже если бы Годдард снял с Аллена балл, то изменился бы лишь разрыв в очках.

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Фото: Gettyimages /Vaughn Ridley; East News /Paul Jacobs / WENN.com/agefotostock