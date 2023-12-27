Чем российские бойцы запомнились в 2023 году?

Собрали всех.

Сразу несколько защит титулов, скандалы с запрещенными средствами, жесткие поражения – таким получился 2023 год для российских бойцов MMA.

Фиксируем главное.

🏆🔝 Ислам Махачев

Ислам Махачев вошел в 2023 год как чемпион легкого веса UFC и выступил во втором номерном турнире года. Февральский бой против Волкановски, признанный многими одним из лучших за год, как казалось, обнажил слабости в стиле Махачева. Он пропустил 70 ударов – столько же, сколько за предыдущие семь поединков. А после боя полыхнул скандал : команда Волкановски обвинила Махачева в использовании капельниц для восстановления.

Но обвинения не подтвердились, а Махачев взял перерыв до октябрьского ивента в Абу-Даби. Там планировался реванш против Чарльза Оливейры, но тот слетел за 10 дней до турнира. На замену вышел Волкановски – в этот раз Махачев не оставил никаких сомнений, нокаутировав соперника в первом раунде и став первым после Хабиба россиянином, возглавившим рейтинг P4P.

🏆🔝 Вадим Немков

Немков закончил 2022 год победой в реванше над Кори Андерсоном и тут же получил в соперники Йоэля Ромеро. Поединок планировался на весну, но Немкову потребовалось больше времени для восстановления. Бой состоялся в июне, но не впечатлил: 46-летний Ромеро выстоял все раунды, а в конце даже провел тейкдаун и оказался сверху.

В августе Немков отказался от титула в полутяжелом весе, заявив о переходе в тяжелый, но планы перевернуло слияние Bellator с PFL. Теперь Немков нацелен на поединок против Фрэнсиса Нганну, но вряд ли его получит: у Нганну есть намного более медийные и денежные варианты и в боксе, и в ММА.

Похоже, Немкова ждет претендентский бой в тяжелом весе, в случае победы в котором он получит либо Райана Бейдера, либо Ренана Ферейру. А пока возглавляет рейтинг P4P в Bellator.

🏆❌ Сергей Павлович

После ухода Нганну многие называли Павловича самым устрашающим нокаутером в UFC. В первом поединке 2023 года он довел серию досрочных побед до шести, переехав Кертиса Блейдса. Поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, казалось, поставил Павловича в сложное положение: либо рискнуть и принять поединок не за титул, либо ждать победителя боя за пояс.

Но после травмы Джонса Павловичу дали шанс в поединке за временный титул против Тома Аспиналла – молодого и техничного тяжеловеса. Забрать пояс не получилось: Аспиналл выдержал попадание от Павловича, после чего сам сократил дистанцию и попал двумя двойками, отправившими соперника в нокаут.

Кажется, сейчас Павловичу требуется пауза, чтобы восстановиться после нокаута, вместе с менеджером и тренерами оценить ситуацию в дивизионе и принять решение о следующем шаге.

🏆💉 Усман Нурмагомедов

В конце 2022 года Усман Нурмагомедов забрал пояс чемпиона Bellator в легком весе. Защита планировалась на Гран-при легкого веса, которое для Нурмагомедова началось в марте поединком против Бенсона Хендерсона. Усман быстро захватил инициативу и спустя 20 секунд отправил Хендерсона в нокдаун, после чего забрал спину, нанес несколько ударов и задушил. Первая защита и проход в полуфинал.

Там Нурмагомедов встретился с Бреттом Примусом, бой с которым продлился всю дистанцию, но получился не менее легким – судьи отдали Нурмагомедову все пять раундов.

Более важные события случились позднее – Атлетическая комиссия штата Калифорния отстранила Усмана на шесть месяцев и аннулировала результата боя с Примусом. При этом его не лишили титула, что делает отстранение достаточно безболезненным: Нурмагомедов не получил поражение в рекорд, остался в топ-3 P4P, не потерял титул, а шесть месяцев отдыха между боями – обычная история.

🩸❌ Петр Ян

Несмотря на три поражения подряд и четыре за последние пять боев, Петр Ян остается одним из самых обсуждаемых бойцов в России. За этот год Ян провел всего один бой, в котором в очередной раз столкнулся с бойцом из Serra-Longo Fight Team и проиграл. Мераб Двалишвили задал высочайший темп, с которым Ян не справился. Ближе к концу боя он проигрывал даже в стойке, казавшейся его сильной стороной.

После поединка Ян взял паузу, но не снизил медийной активности. Он дал несколько интервью, сделал множество заявлений и комментариев, но официального анонса следующего боя пришлось ждать до декабря. На UFC 299 Ян подерется с Сонгом Ядонгом. Посмотрим, вернется ли его версия из 2020-го после годового перерыва.

🔥❓ Александр Волков

После поражения от Тома Аспиналла в марте прошлого года Александр Волков собрал серию из трех досрочных побед. Она началась с нокаута Жаирзиньо Розенстрайка в июне-2022, а продолжилась уже в 2023-м. В марте Волков разгромил Александра Романова, победив грэпплера техническим нокаутом на его же территории – в партере.

А в сентябре состоялся поединок против Тая Туивасы, в котором Волков сначала полностью переиграл соперника в стойке, навязав неудобный геймплан, а затем задушил в партере удушающим Иезекииля – коронным приемом Алексея Олейника.

Волков плотно закрепился в топе тяжелого веса, но сложно сказать, кто станет его следующим соперником. Учитывая, что с Павловичем Волков согласен драться только за пояс, из доступных вариантов в топ-10 у него только реванш с Сирилом Ганом (который может и не согласиться), поединок против Сергея Спивака и реванш против Марчина Тыбуры. Два последних варианта совсем не возбуждают, а первый вряд ли возможен.

🐐♾ Федор Емельяненко

Емельяненко завершил карьеру в 46 лет. Февральский прощальный поединок получился достаточно грустным: Емельяненко быстро улетел в нокаут, второй раз проиграв Райану Бейдеру. После боя в октагон поднялись пионеры ММА – Рэнди Кутюр, Чак Лиделл, братья Грейси, Марк Коулман и другие.

Легенда MMA ушел, а мы зафиксировали его величие в одной большой инфографике. Летом Емельяненко покинул пост президента Союза MMA России и даже говорил о потенциальном боксерском бое с Майком Тайсоном.

Кратко по остальным важным героям:

• У полутяжа UFC Магомеда Анкалаева неудачный период: после очень спорной ничьей в поединке против Яна Блаховича случилась странная остановка в поединке против Джонни Уокера. Теперь их ждет реванш в первом турнире 2024 года.

• Анатолий Малыхин продолжает громить всех соперников в One: после завоевания временного титула в тяжелом весе и неоспоримого в полутяжелом он победил в объединительном поединке в тяжелом весе против Аржана Буллара и оформил двойное чемпионство.

• Эдуард Вартанян выиграл Гран-при АСА в легком весе, после чего долгое время вел переговоры о переходе в UFC. «Пока все очень сложно. Непонятно, что и как. Нет конкретной информации», – так Вартанян прокомментировал текущую ситуацию в переговорах.

• Шара Буллет и Икрам Алискеров мощно провели первые поединки в UFC: Магомедов победил в зрелищном поединке Бруно Силву, а Алискеров оформил два нокаута в первом раунде.

• Роман Копылов победил нокаутом в трех поединках, довел серию финишей до четырех, подписал новый контракт с UFC и даже провел поединок по правилам бразильского джиу-джитсу с Магомедом Исмаиловым. Насыщенный год!

• Магомед Магомедкеримов – самый результативный российский боец вне UFC: победил в четырех (!) поединках за год (три досрочных победы), в финале сезона задушил Садибу Си и забрал титул в полусреднем весе. Следующий поединок он проведет против чемпиона Bellator Джейсона Джексона.

• Вячеслав Борщев получил два бонуса в двух поединках в UFC: сначала эффектно нокаутировал Хайисаере Махешате и получил бонус за лучшее выступление вечера, а затем провел один из лучших поединков года против Назима Садыхова. Обоим бойцам Дана Уайт выписал бонус за лучший бой вечера.

• Умар Нурмагомедов провел один поединок за год – красивой комбинацией нокаутировал Раони Барселоса, после чего должен был драться с Кори Сэндхагеном, но повредил плечо и вылетел до февраля-2024. А Мовсар Евлоев, наоборот, восстановился после тяжелой травмы и после возвращения победил в тяжелом поединке Диего Лопеса.

• Саид Нурмагомедов полярно провел год: в марте судейским решением проиграл Джонатану Мартинесу, но осенью на главном турнире года UFC в Абу-Даби эффектно разобрался с Муином Гафуровым – гильотина в первом раунде.

• Команда Емельяненко в Bellator, помимо Вадима Немкова, выступала с переменным успехом: тяжеловес Валентин Молдавский и представитель легчайшего дивизиона Никита Михайлов закончили год с рекордом 1-1, Анатолий Токов проиграл в поединке за титул в среднем весе Джонни Эблину, а его брат Владимир победил в двух боях в легком весе.

• Ринат Фахретдинов провел эффектный год: в первом поединке поприветствовал вернувшегося в UFC Кевина Ли быстрой победой, отправив в нокдаун и закрыв гильотину. Второй поединок закончился ничьей: он и его соперник Элизеу Залески дос Сантос побывали в нокдауне и выдержали обоюдные попытки сабмишенов.

• Александр Шаблий уверенно прошел сетку Гран-при Bellator, нокаутировав Тофика Мусаева в четвертьфинале, а затем разгромил Патрики Фрейре 50-45. В финале планировался поединок против Усмана Нурмагомедова, но как будет теперь – неизвестно.

• Яна Сантос (Куницкая) вернулась в бои после рождения ребенка и провела два поединка, в которых проиграла. В первом – единогласным решением Холли Холм, а во втором – раздельным Кэрол Росе.

Виктория Дудакова досрочно победила Истелу Нуньес в июле, а на турнире в Абу-Даби вышла под Shaman и в тяжелом поединке переработала Джин Ю Фрей. Диана Авсарагова в Bellator во второй раз подряд не уложилась в лимит наилегчайшего дивизиона и проиграла Жустин Киш.

У Махачева только один путь к абсолютному величию – второй пояс UFC

«Иногда после леща люди приходят в чувства, жизнь становится прекраснее». 24 вопроса Петру Яну

Фото: Gettyimages.ru /Paul Kane, Sarah Stier, Mark Evans, Katelyn Mulcahy; Global Look Press /Louis Grasse, Jose Prestes, Matt Davies/Keystone Press Agency