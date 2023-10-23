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Четыре соперника для возвращения Петра Яна

MMA MMA
Петр Ян Петр Ян
Роб Фонт Роб Фонт
Кори Сэндхаген Кори Сэндхаген
Доминик Круз Доминик Круз
Дейвисон Фигейредо Дейвисон Фигейредо
Сонг Ядонг
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Ждем на UFC 299?

Петр Ян после мартовского поражения от Мераба Двалишвили готов вернуться в октагон и провести новый бой на UFC 299, который состоится в марте-2024.

А с кем ему драться?

Кори Сэндхаген – №4 легчайшего веса

Сэндхаген уже встречался с Яном в октябре-2021. Тогда бойцы выдали один из лучших поединков года, закатив яркую перестрелку в стойке. Ян победил единогласным решением судей и забрал временный титул, но поединок получился достаточно близким.

С того момента Сэндхаген провел три поединка и во всех победил разгромно: разбил Сонга Ядонга, тактично миксовал тейкдауны и точные одиночные удары против Марлона Веры, заборол Роба Фонта.

С момента поединка с Яном Сэндхаген значительно больше борется. 35 попыток переводов за три боя – очень большое число даже для борцов. 11 из них оказались точными, что дает не самый большой, но достаточно приличный процент. В поединке против Роба Фонта он получил травму руки, но недавно заявил, что в ближайшее время вернется к тренировкам.

Победа над таким опасным соперником тут же вернет Яна в титульную гонку. Остановить бойца на победной серии из трех поединков, разгромившего претендента на титул – важный буст. Победа в поединке двухлетней давности, как кажется, должна придать Яну уверенности.

Но важно помнить, что после поражения в 2021 году Сэндхаген значительно спрогрессировал. Он стал еще техничнее на дальней дистанции, улучшил защиту и больше опирается на борьбу. Учитывая недавний поединок против Двалишвили, Ян вряд ли будет рад бойцу, дающему такой большой объем борьбы.

Доминик Круз – №9 легчайшего веса

Несколько лет назад ходили слухи, что Круз может стать соперником Петра Яна. В конце 2021 года Генри Сехудо заявил: «Думаю, у Круза наибольшие шансы побить Яна. Знаете почему? Из-за его работы на дистанции и того факта, что он умеет бороться».

Сехудо сказал это после победы Круза над Педро Муньозом, где тот продемонстрировал отличную скорость и напоминал себя десятилетней давности. Он упал в нокдаун в первом раунде, но полностью перестрелял Муньоза во втором и третьем. В поединке против Марлона Веры Круз тоже отлично работал на дистанции, но не справился с мощью соперника: несколько раз улетал в нокдаун, в итоге оказавшись в нокауте.

Поединок Круза и Яна может возглавить Fight Night или оказаться в мейн-карде номерного ивента. Строгий и закрытый бокс Яна против своеобразной расхлябанной ударки Круза – отличное зрелище для вовлеченных фанатов и любителей. Для Яна такой соперник удобен: разница в мощи и кардио будет решающим фактором, который повлияет на исход даже в трехраундовом противостоянии.

При этом бой против Круза не покажет, в какой форме сейчас находится Ян. Это разминка, шанс вернуться на победную серию, но не более. Чтобы ворваться в титульную гонку необходимо провести как минимум еще один поединок. А если Круз навяжет тяжелый бой или даже выиграет, то это полный провал.

Победитель поединка Роб Фонт vs Дейвисон Фигейредо

И Фонта, и Фигейредо в разное время пытались свести с Яном. Роб Фонт вызывал его после победы над Коди Гарбрандтом в мае-2021. Тогда Ян не принял вызов: «Не пытайся откусить больше, чем можешь прожевать». Сам Ян вызывал Фигейредо летом-2022, но тот остался в наилегчайшем весе ради еще одного поединка против Брэндона Морено.

Роб Фонт – крепкий ветеран-ударник, протестировавший многих топовых бойцов в легчайшем весе. Когда против него другой ударник, то поединок превращается в настоящую зарубу, как против Жозе Альдо или Марлона Веры. Его последняя победа – красивый нокаут против другого боксера Адриана Янеза, а последний бой – разгромное поражение от Кори Сэндхагена, воспользовавшегося слабой борьбой Фонта.

Дейвисон Фигейредо – топовый финишер наилегчайшего веса и один из самых опасных бойцов вне весовых категорий. В ударке Фигейредо всегда идет вперед, никогда не оставляет пропущенные удары без ответа. В партере он тоже всегда атакует, даже если находится снизу. У него 1,8 попыток сабмишенов в среднем за 15 минут поединка, три из пяти последних побед – сдачей соперника.

Любой из этих двух бойцов – отличный соперник для Яна: оба с атакующей ментальностью, любят работать в стойке и достаточно много пропускают. Важный фактор – оба достаточно возрастные и побывавшие в тяжелых боях, что дает шанс на досрочную победу. Единственная проблема – их поединок будет за три месяца до UFC 299, поэтому, возможно, Яну придется подождать UFC 300 или побиться с ними на одном из UFC Fight Night.

Сонг Ядонг – №7 легчайшего веса 

В конце сентября появились инсайды, что бой Сонга Ядонга и Петра Яна находится в разработке. Датой называли 9 декабря, а местом – Китай. Но в итоге получилось, что 9 декабря в Китае турнира не будет (он перенесен в UFC Apex в Лас-Вегасе), а Ядонг вместо Яна встретится с Крисом Гутьерресом, №14 в рейтинге.

Ядонг – очень мощный, опытный, при этом молодой боец. У него тяжелейший удар с правой, благодаря чему большинство побед – досрочные. Есть неплохая защита от тейкдаунов и даже одна победа сабмишеном. Из слабостей: рекорд 1-1 против топовых оппонентов, слабая защита и низкая точность собственных ударов.

Ядонг – самый маловероятный вариант. Во-первых, у него назначен поединок на 9 декабря и, соответственно, шансов выйти на UFC 299 очень мало. Во-вторых, Ядонг – один из самых опасных нокаутеров в легчайшем весе, находящийся ниже Яна в рейтинге. Большой риск и небольшая награда в случае победы. Принимать такой поединок будет ошибкой.

«Иногда после леща люди приходят в чувства, жизнь становится прекраснее». 24 вопроса Петру Яну

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Chris Unger/Zuffa LLC, Alex Bierens de Haan

15 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Ulan Iskanderov
Против Кори и Круза неинтересно, остальные варианты хорошие, Яну нужна свежая кровь!
Яну нужен мешок. Не потому что он слабак, а чтобы вернуться на победную тропу точно, а то 3 поражения подряд и потом опять топ соперник... Никто ещё не выигрывал в таких условиях, есть риск совсем провалиться
+21
-3
+18
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Ulan Iskanderov
Против Кори и Круза неинтересно, остальные варианты хорошие, Яну нужна свежая кровь!
+17
-1
+16
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Kubinec_
если Петруха не поменял свой лагерь, то вообще все равно если честно
+17
-1
+16
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Александр Никитин
Ответ Фарид Харисов
Яну нужен мешок. Не потому что он слабак, а чтобы вернуться на победную тропу точно, а то 3 поражения подряд и потом опять топ соперник... Никто ещё не выигрывал в таких условиях, есть риск совсем провалиться
да он сам уже мешок
+14
-6
+8
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Александр Никитин
главный соперник петруши в последнее время это адекватность
+7
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Артем Нагорный
Автор
Ответ Александр Степанов
Аналитика уровень бог. Это когда Ян боялся борцов и темповиков?) Когда он в форме и без травм, то сам задает темп. Стерлинг не даст соврать, Кори тоже был перепахан в первом бою. С Двалишвили очевидно травмы помешали, даже не бил толком
Вы правильно про форму отметили. Да, действительно, Ян образца 2020-2021 года справлялся и с Альдо, и со Стерлингом, и с Кори. Но насколько он готов сейчас – никто не знает. Поэтому возвращаться после годового простоя сразу против сильных панчеров или объемных борцов, как мне кажется, не лучшая идея. Есть гораздо более приемлемые варианты
+7
-1
+6
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Александр Степанов
Аналитика уровень бог. Это когда Ян боялся борцов и темповиков?)
Когда он в форме и без травм, то сам задает темп. Стерлинг не даст соврать, Кори тоже был перепахан в первом бою. С Двалишвили очевидно травмы помешали, даже не бил толком
+6
-3
+3
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vital_23
Ну тут уже точно, хоть что то или уже все... Закат и воспоминания как все прое...
+2
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Александр Степанов
Ответ Артем Нагорный
Вы правильно про форму отметили. Да, действительно, Ян образца 2020-2021 года справлялся и с Альдо, и со Стерлингом, и с Кори. Но насколько он готов сейчас – никто не знает. Поэтому возвращаться после годового простоя сразу против сильных панчеров или объемных борцов, как мне кажется, не лучшая идея. Есть гораздо более приемлемые варианты
Не вижу разницы. Если Ян не в форме - он может проиграть Вере, Ядонгу и даже старому Крузу. А если в форме - должен спокойно проходить почти любого. Ян образца первого боя со Стерлингом - боец, который мог бы держать весь дивизион ближайшие пару лет точно.
Соглашусь в одном - непонятно какая форма у Пети, что с травмами и тд
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Ростислав Романенко
1. Сэндмен скорее всего рискует подраться в ближайшем титульнике, поскольку у него позиции в организации выше, чем у Мераба. Дэна не любит грузина за его лизоблюдство с Алджо. А сам Алджо уходит в другую весовую. Так что Кори нет смысла принимать бой с Яном.
2. Абсолютно верно то, что бой с Крузом не даст нужного продвижения вверх по списку Яну. Поэтому вряд-ли Саят будет пытаться организовать этот бой, в его голове у Яна все еще нерушимые позиции, хотя на деле Ян находится в шаге от списания.
3. Фонт - хороший вариант. Фигерейду скорее всего будет требовать бой со статусом не ниже претендентского как экс-чемпион.
4. Петр с Ядонгом отказывался несколько раз драться. Не думаю, что что-то поменялось.
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Руслан З.
Если Пётр на руках будет пропускать также как в своих последних боях, бой с Ядонгом пожалуй самый опасный с точки зрения получения возможного урона. Динамита в руках у этого крепыша достаточно, благо и сам любитель напропускать "в будку".
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justburn
Ответ Александр Степанов
Не вижу разницы. Если Ян не в форме - он может проиграть Вере, Ядонгу и даже старому Крузу. А если в форме - должен спокойно проходить почти любого. Ян образца первого боя со Стерлингом - боец, который мог бы держать весь дивизион ближайшие пару лет точно. Соглашусь в одном - непонятно какая форма у Пети, что с травмами и тд
Для бойцов важна психология, и после победы над середняком обретет былую уверенность и можно биться с топами, а тут может сыграть психологический фактор и тогда он окончательно посыпется, в случае поражения
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