Четыре соперника для возвращения Петра Яна

Ждем на UFC 299?

Петр Ян после мартовского поражения от Мераба Двалишвили готов вернуться в октагон и провести новый бой на UFC 299, который состоится в марте-2024.

А с кем ему драться?

Кори Сэндхаген – №4 легчайшего веса

Сэндхаген уже встречался с Яном в октябре-2021. Тогда бойцы выдали один из лучших поединков года, закатив яркую перестрелку в стойке. Ян победил единогласным решением судей и забрал временный титул, но поединок получился достаточно близким.

С того момента Сэндхаген провел три поединка и во всех победил разгромно: разбил Сонга Ядонга, тактично миксовал тейкдауны и точные одиночные удары против Марлона Веры, заборол Роба Фонта.

С момента поединка с Яном Сэндхаген значительно больше борется. 35 попыток переводов за три боя – очень большое число даже для борцов. 11 из них оказались точными, что дает не самый большой, но достаточно приличный процент. В поединке против Роба Фонта он получил травму руки, но недавно заявил, что в ближайшее время вернется к тренировкам.

Победа над таким опасным соперником тут же вернет Яна в титульную гонку. Остановить бойца на победной серии из трех поединков, разгромившего претендента на титул – важный буст. Победа в поединке двухлетней давности, как кажется, должна придать Яну уверенности.

Но важно помнить, что после поражения в 2021 году Сэндхаген значительно спрогрессировал. Он стал еще техничнее на дальней дистанции, улучшил защиту и больше опирается на борьбу. Учитывая недавний поединок против Двалишвили, Ян вряд ли будет рад бойцу, дающему такой большой объем борьбы.

Доминик Круз – №9 легчайшего веса

Несколько лет назад ходили слухи, что Круз может стать соперником Петра Яна. В конце 2021 года Генри Сехудо заявил: «Думаю, у Круза наибольшие шансы побить Яна. Знаете почему? Из-за его работы на дистанции и того факта, что он умеет бороться».

Сехудо сказал это после победы Круза над Педро Муньозом, где тот продемонстрировал отличную скорость и напоминал себя десятилетней давности. Он упал в нокдаун в первом раунде, но полностью перестрелял Муньоза во втором и третьем. В поединке против Марлона Веры Круз тоже отлично работал на дистанции, но не справился с мощью соперника: несколько раз улетал в нокдаун, в итоге оказавшись в нокауте.

Поединок Круза и Яна может возглавить Fight Night или оказаться в мейн-карде номерного ивента. Строгий и закрытый бокс Яна против своеобразной расхлябанной ударки Круза – отличное зрелище для вовлеченных фанатов и любителей. Для Яна такой соперник удобен: разница в мощи и кардио будет решающим фактором, который повлияет на исход даже в трехраундовом противостоянии.

При этом бой против Круза не покажет, в какой форме сейчас находится Ян. Это разминка, шанс вернуться на победную серию, но не более. Чтобы ворваться в титульную гонку необходимо провести как минимум еще один поединок. А если Круз навяжет тяжелый бой или даже выиграет, то это полный провал.

Победитель поединка Роб Фонт vs Дейвисон Фигейредо

И Фонта, и Фигейредо в разное время пытались свести с Яном. Роб Фонт вызывал его после победы над Коди Гарбрандтом в мае-2021. Тогда Ян не принял вызов: «Не пытайся откусить больше, чем можешь прожевать». Сам Ян вызывал Фигейредо летом-2022, но тот остался в наилегчайшем весе ради еще одного поединка против Брэндона Морено.

Роб Фонт – крепкий ветеран-ударник, протестировавший многих топовых бойцов в легчайшем весе. Когда против него другой ударник, то поединок превращается в настоящую зарубу, как против Жозе Альдо или Марлона Веры. Его последняя победа – красивый нокаут против другого боксера Адриана Янеза, а последний бой – разгромное поражение от Кори Сэндхагена, воспользовавшегося слабой борьбой Фонта.

Дейвисон Фигейредо – топовый финишер наилегчайшего веса и один из самых опасных бойцов вне весовых категорий. В ударке Фигейредо всегда идет вперед, никогда не оставляет пропущенные удары без ответа. В партере он тоже всегда атакует, даже если находится снизу. У него 1,8 попыток сабмишенов в среднем за 15 минут поединка, три из пяти последних побед – сдачей соперника.

Любой из этих двух бойцов – отличный соперник для Яна: оба с атакующей ментальностью, любят работать в стойке и достаточно много пропускают. Важный фактор – оба достаточно возрастные и побывавшие в тяжелых боях, что дает шанс на досрочную победу. Единственная проблема – их поединок будет за три месяца до UFC 299, поэтому, возможно, Яну придется подождать UFC 300 или побиться с ними на одном из UFC Fight Night.

Сонг Ядонг – №7 легчайшего веса

В конце сентября появились инсайды, что бой Сонга Ядонга и Петра Яна находится в разработке. Датой называли 9 декабря, а местом – Китай. Но в итоге получилось, что 9 декабря в Китае турнира не будет (он перенесен в UFC Apex в Лас-Вегасе), а Ядонг вместо Яна встретится с Крисом Гутьерресом, №14 в рейтинге.

Ядонг – очень мощный, опытный, при этом молодой боец. У него тяжелейший удар с правой, благодаря чему большинство побед – досрочные. Есть неплохая защита от тейкдаунов и даже одна победа сабмишеном. Из слабостей: рекорд 1-1 против топовых оппонентов, слабая защита и низкая точность собственных ударов.

Ядонг – самый маловероятный вариант. Во-первых, у него назначен поединок на 9 декабря и, соответственно, шансов выйти на UFC 299 очень мало. Во-вторых, Ядонг – один из самых опасных нокаутеров в легчайшем весе, находящийся ниже Яна в рейтинге. Большой риск и небольшая награда в случае победы. Принимать такой поединок будет ошибкой.

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Chris Unger/Zuffa LLC, Alex Bierens de Haan