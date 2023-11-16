Фергюсон блевал, отжимался по 600 раз, но справился – неделя тренировок с адским спецназовцем

А это точно поможет?

Тони Фергюсон готовится к поединку против Пэдди Пимблетта на UFC 296. Если проиграет, станет бойцом с самой длинной серией поражений в истории (семь). Возможно, поэтому обновил тренировочный лагерь и прошел адскую неделю ультрамарафонца Дэвида Гоггинса.

Что это такое и поможет ли в поединке против Пимблетта?

Фергюсон блевал на тренировках, а Гоггинс сказал, что наблюдал за его возрождением

Тони Фергюсон всегда отличался работой на тренировках – огромные объемы и нестандартные подходы. Во времена легендарной победной серии из 12 поединков он проводил в зале (и не только) по шесть-восемь часов в день. Сами тренировки состояли из ударов по деревянному манекену, забегов в горы, балансировки на больших мячах и киков по фонарному столбу.

«Мы тренировались около 6,5 часов подряд, затем брали небольшой перерыв. Мы смотрели «Рокки 4», а затем отправились на полуночную пробежку. Невероятный опыт. Чемпионское дерьмо. Фергюсон великолепен, очень умен. Это не просто варварская работа. Он подходит к тренировкам осмысленно», – рассказывал экс-боец UFC Джереми Стивенс.

В этот раз Фергюсон сосредоточился на кардио и силовых тренировках. По словам Гоггинса, первый день подготовки состоял из более трех часов высокоинтенсивного, темпового кардио, более 600 отжиманий, огромной массы упражнений на грудь и работы на эллипсе и велосипеде. «Моя работа – заставить его достать каждую часть себя, а затем еще больше», – написал Гоггинс в соцсетях.

Фергюсон был классическим Фергюсоном и показал, как блевал после одной из сессий. Но, кажется, в остальном справился. Гоггинс заявил, что Фергюсон – первый, кто полностью прошел его «адскую неделю», и рассказал о тренировках:

«Около 11 часов вечера среды, когда он почти не мог ходить после двух миль выпадов, тонны другого кардио и силовых тренировок, я понял, что выпотрошил его полностью. Но произошло безумное… Этот сумасшедший засранец улыбнулся мне, и я понял, что в нем что-то перемкнуло. Я наблюдал его перерождение», – написал Гоггинс.

Кто такой Дэвид Гоггинс и что такое адская неделя?

• В 2001 году Дэвид Гоггинс попал в морскую пехоту США, а потом – в SEAL Team 5. Это знаменитые морские котики, одна из самых сильных групп специального назначения в мире. Гоггинс – первый, кто прошел отбор морских котиков (сделал это трижды), рейнджеров и ВВС США.

• В 2005 году Гоггинс стартовал в ультрамарафонах. Первый забег – в Сан-Диего с дистанцией в 100 миль (около 160 км). Гоггинс потратил чуть меньше 19 часов.

• Через два года, спустя несколько забегов, он стал третьим в ультрамарафоне Badwater (135 миль). Его называют самым тяжелым марафоном в мире из-за дистанции и разницы высот: старт – во впадине Бэдуотер, находящейся на 86 метров ниже уровня моря, а финиш – на высоте 2548 метров (склон горы Уитни).

• Еще одно из известных достижений Гоггинса – мировой рекорд по подтягиваниям за сутки. Он подтянулся 4030 раз за 17 часов.

• Адская неделя Дэвида Гоггинса – аналог адской недели морских котиков США. В течение недели кандидаты выполняют тяжелые физические упражнения, тренируясь большую часть дня. Гоггинс перенес это на гражданские условия. Вместе с Фергюсоном они использовали велотренажеры, эллипсы, делали силовые упражнения и выполняли выпады на футбольном поле.

А помогут ли эти тренировки Фергюсону? Не факт

Тони Фергюсон всегда отличался нестандартным подходом к тренировкам и был топовым атлетом, но последние поединки показывают, что он сдает в резкости и жесткости. Не та скорость, не тот подбородок, два поражения удушающими, чего не случалось никогда. Но, кажется, работа, которую он проделал с Гоггинсом, не направлена на исправление этих недостатков.

Цикличные упражнения (выпады, работа на велосипеде и эллипсе) хороши для цикличных видов спорта – бега или футбола. ММА – ацикличный вид спорта. Здесь нагрузка больше приближена к хоккею: взрывная, силовая и не очень долгосрочная. Поэтому для ММА такие упражнения не очень полезны.

Вместо этого Фергюсону необходимо исправлять мелкие недочеты в технике. В 39 лет поздно полностью менять устоявшиеся привычки, но возможно исправить мелочи. Нужно больше работать над джиу-джитсу, потому что два поражения подряд сабмишенами для черного пояса – показатель очень слабой работы в лагере. Необходимо больше времени уделять защите в стойке, потому что челюсть Фергюсона уже не выдерживает тяжелых попаданий.

Рафаэль дос Аньос отметил еще один риск – перетренировку. «Я видел тренировку Фергюсона с Дэвидом Гоггинсом. Такие длинные тренировки не улучшат физическую готовность Тони, а замедлят его. С возрастом бойцам нужно проводить меньше времени на тренировках, уделяя больше внимания подготовке и восстановлению», – сказал дос Аньос.

Кажется, единственное, чем эти тренировки по-настоящему помогут Фергюсону – ментальная перезагрузка. После шести тяжелых разгромных поражений ему необходима встряска и всплеск уверенности. Успешное прохождение серии таких тяжелых упражнений точно даст Фергюсону хороший заряд.

Фото: Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice; instagram.com/tonyfergusonxt; instagram.com/davidgoggins