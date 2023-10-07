Каким получился UFC 294: Шара Буллет – новый Фергюсон, Махачев идеально исполнил геймплан, а Усман перебил Чимаева

Артем Нагорный – с тактическим ревью.

В Абу-Даби отшумел UFC 294, который пополнит коллекцию эпичных турниров из-за множества фолов, остановок, странных решений докторов и спичей после боев.

А какими тактическими моментами удивил главный ивент года?

Шара Буллет опасен везде. Его локти доставали Силву даже на земле

Как мы и прогнозировали, Шарабутдин Магомедов очень хорошо действовал на дистанции ударов ногами. Он отлично обрабатывал переднюю ногу Бруно Силвы, который зачем-то решил отойти от классической правосторонней стойки и драться в левше. Это облегчило работу для передней ноги Шары Буллета, которой он пробивал сайд-кики в колено и лоу-кики.

Основным ответом Силвы были контратаки руками. Но постепенно Магомедов начал лучше ловить тайминг киков, из-за чего у него получалось уходить от контратак. Еще один способ противостоять доминированию Шары Буллета на дистанции от Силвы – тейкдауны в момент удара ногой. Успешно.

Магомедов пробивает лоу-кик – Силва реагирует проходом

Но на земле Шара Буллет продолжил наносить урон. Он работал локтями в стиле Тони Фергюсона: прижимал голову соперника к себе и наносил удары по ее верхней части. Когда Силва пытался выправиться – бил ногами снизу вверх. Магомедов очень активно работал в гарде – были даже попытки накинуть треугольник. Но в следующих поединках такие ситуации могут быть более опасными.

Дудакова хороша в стойке, но ничего не сделала в партере. Вероятно, повлияла инфекция и тяжелая весогонка

Виктория Дудакова показала отличный поединок в стойке. Она много раз доставала Джин Ю Фрей тяжелыми ударами, перебила ее по акцентированным ударам 74-47 и была точнее (50% против 46%). Помимо классических для женского дивизиона блицев с комбинациями ударов руками, у Дудаковой отлично заходили удары правой ногой.

Но подвела борьба. У Дудаковой совершенно не получались ее любимые броски из клинча. Ноль из трех попыток тейкдаунов – грустная статистика. Дудакова позволила сопернице перевести себя и удерживать на земле почти четыре минуты. Нельзя сказать, что Фрей хороша в борьбе. Да, у нее высокий процент защиты от тейкдаунов, но сама она в среднем проводит лишь один бросок за 15 минут боя с 36% успеха.

Вероятно, на это серьезно повлияла инфекция стафилококка: «У меня перед боем была просто истерика. Я настолько устала морально от этого всего, от этой постоянной боли... Я не могла спать, потому что эти фурункулы болят постоянно. Один день ты себя чувствуешь более-менее, а во второй ничего не можешь. Так продолжалось на протяжении месяца. Это было очень тяжело ментально».

Мокаев снова очень много ошибался, выходил из критических из ситуаций и победил досрочно

«Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям», – написал в соцсетях Мокаев после победы над Тимом Эллиоттом. Это, пожалуй, лучшее краткое описание его карьеры. Очередной бой, в котором он едва не проиграл, но победил благодаря невероятной изобретательности, навыков и силы воли.

Против Эллиотта у Мокаева не получалось ловить тайминг тейкдаунов. Ни разу за весь поединок соперник не отдал позицию сверху без боя. Три из шести тейкдаунов Эллиотт заблокировал, а в двух из оставшихся – закрывал плотнейшую гильотину на шее Мокаева. Когда он выбирался, Эллиотт продолжал работать из гарда, активно атакуя и руками, и ногами. В итоге Мокаев нанес лишь три удара из позиции сверху за восемь минут контроля.

Но то, как Мокаев выходил из проигранных позиций, – восхищение:

Эллиотт закрыл плотный треугольник

Мокаев решает выйти из треугольника слэмом

Слэм исполнен идеально, Мокаев выбрался из удушающего

Как и в случае с Шарой Буллетом, Мокаев отлично извлекал выгоду и выходил из плохих позиций, но гораздо лучше было бы в них не попадать. Да, Тим Эллиотт – опытный боец и хороший грэпплер. Но лишь хороший, а не топовый. За всю карьеру в UFC у него лишь одна победа сабмишеном, против Мокаева он был близок как минимум дважды.

Мокаев с трудом переводил Эллиотта, у которого 59% защиты от тейкдаунов, а что будет против Кай Кара-Франса, у которого 88%? Кажется, что для поединков против лучших бойцов дивизиона он все же пока не готов. Но потенциал Мокаева действительно очень высок.

Нурмагомедов и Алискеров оформили быстрые победы

Саид Нурмагомедов отлично поймал слишком агрессивного Муина Гафурова. Мы говорили в превью, что Гафуров бывает слишком неосмотрителен. Из-за этого, даже при очень хороших навыках (мастер спорта международного класса по боевому самбо), он проигрывает.

Это повторилось и в поединке с Нурмагомедовым. Гафуров прессинговал, а соперник работал у сетки, отстреливаясь ударами ногами. После минуты такого боя Гафуров агрессивно пошел вперед, фактически побежав за Нурмагомедовым. Это завершилось неаккуратным проходом в ноги, который Саид сконтрил гильотиной.

Икрам Алискеров был самым большим фаворитом этого турнира. Против него на коротком уведомлении вышел середняк Уоррли Алвес, чье главное достижение – победа над Колби Ковингтоном в 2015 году.

Первую минуту поединок был достаточно ровным, но затем Алискеров перехватил центр клетки и начал разбивать соперника. Все решило колено в прыжке, после которого Алвеса на ногах удерживала лишь сетка.

Чимаев превзошел Усмана в борьбе, но проиграл в стойке. Виновата травма руки?

От поединка фанаты ожидали топовую борьбу. Говорили о противостоянии американской и «горной» борьбы. Здесь Чимаев победил – больше всего на это повлияла разница в атлетизме, которая ощущалась уже после первой попытки тейкдауна.

Кажется, что Усман заблокировал тейкдаун: он неплохо заспроллил и накрыл Чимаева сверху

Но Чимаев буквально протаранил Усмана, выдернув из-под него правую ногу

Несмотря на это, Усман еще достаточно долго сопротивлялся проходу, но все же позволил Чимаеву закрепиться на спине. Он проделал отличную работу по борьбе с удушающим, но больше четырех минут контроля со спины с угрозами сабмишена – однозначные 10-8.

Во втором раунде было больше ударки, в которой лучше выглядел Усман. Решали прямые удары, о которых мы упоминали в превью.

Усман заходит вперед с джебом – Чимаев его не видит и пропускает

Второй удар из комбинации тоже залетает

Чимаеву сильно не хватает защиты в стойке. Он агрессивный, всегда идет вперед, но его защита сильно хромает. Проблема явно не в сломанной руке, о которой говорилось после боя.

У него очень слабый контроль дистанции, почти нет уклонов и нырков. Усман доставал его и в третьем раунде, но Чимаев вовремя перевел в партер, забрав раунд на одной из судейских карточек. Без этого тейкдауна поединок закончился бы вничью.

Махачев нокаутировал Волкановски идеальном хай-киком. Суперпопадание

Мы уже подробно разбирали этот момент, но давайте еще раз восхитимся отличным геймпланом и его точным исполнением.

Что планировали в команде Махачева? Заставить Волкановски опустить правую руку еще ниже, чем она у него обычно расположена в защите (а это достаточно низко). Волкановски обычно не закрывает висок и верхнюю часть головы.

«Я показал ему лоу-кики, удары по телу, затем пошел хай-кик», – сказал Махачев после боя. Первые пять ударов Ислама – левые кики по нижним этажам. А шестой удар пошел в голову – первая попытка получилась неудачной.

Затем Махачев снова пробил миддл-кик, после чего зарядил тот самый хай-кик

Волкановски закрыл только челюсть, а Махачев попал в верхнюю часть головы. Идеально!

Фото: UFC