Самый сложный соперник Чимаева до UFC врывается в гонку за пояс. Насколько силен Икрам Алискеров?

Комбо из Махачева и Хабиба.

После того как сорвался поединок между Пауло Костой и Икрамом Алискеровым на UFC 291, обоим бойцам дали новых соперников и перенесли их поединки на UFC 294.

В итоге в Абу-Даби Коста слетел с боя против Хамзата Чимаева, а Икрам Алискеров попал на Уоррли Алвеса, который заменил снявшегося с турнира Нассурдина Имавова.

Алискеров проведет в UFC только второй бой, но уже создает шум. Что нужно знать о его стремительном подъеме и уровне?

Алискеров перешел в MMA из самбо. Круто начал, но улетел в быстрый нокаут от Чимаева

Базовым видом спорта для Алискерова стало боевое самбо – идеальный вариант для старта карьеры, потому что он один из самых приближенных к смешанным единоборствам из всех классических видов. Это было заметно на примерах учеников Абдулманапа Нурмагомедова.

Алискеров пошел в школу самбо-дзюдо в пятом классе и добился значительных успехов: золото кубка мира, чемпионата России, Европы, мира. А первые шаги в профессиональных ММА сделал еще в 2012 году в местных российских промоушенах.

Он завершил полный переход в ММА в 2017-м, когда его подписали в Brave CF – бахрейнскую ММА-лигу. Первый поединок он провел против Руфата Асадова. Асадов совершил самую большую ошибку в поединке против самбиста – решил пройти в ноги. Алискеров идеально наказал: сконтрил попытку прохода гильотиной и закончил бой.

Поединок против Джереми Смита – более показательный. Алискеров продемонстрировал отличные фундаментальные навыки: держал более низкого соперника на джебе, кидал передние лоу-кики и миддл-кики. Он не показывал слишком эффектного боя, но действовал надежно и стабильно, отлично работая на челноках.

Нокаут тоже не получился невероятным по красоте, но прекрасен по технике: Алискеров пробил длинный правый боковой в обход защиты соперника – рефери остановил поединок.

Чад Ханеком, следующий соперник Алискерова, был больше по габаритам и доставил трудности в стойке. Он постоянно выбрасывал каф-кики, один из которых даже уронил Алискерова на землю. Но к концу первого раунда уже Алискеров воспользовался небрежной защитой Ханекома, сначала попав силовым джебом, а потом сконтрив лоу-кик двойкой джеб-боковой.

Ханеком пробивает лоу-кик, Алискеров уже выбросил встречный джеб

За которым следует правый боковой

В начале поединка у Алискерова были и проблемы с борьбой. Казалось, что ему немного не хватает скорости прохода. Ханеком успевал сделать андерхук или забрать контроль одного из запястий Алискерова. В конце второго раунда он все-таки провел бросок из клинча, но контроля после этого не было. За 15 секунд до конца Алискеров сделал проход в две ноги, выдернул их из-под Ханекома и провел в контроле сверху остаток раунда.

В третьем раунде все повторилось: прессинг Алискерова в стойке, работа в клинче у сетки и завершение раунда в контроле сверху. Закономерная, но трудная победа по очкам, в которой Чед Ханеком показал неплохую защиту от тейкдаунов, но не устоял под мощным прессингом Алискерова, местами напоминавшем прессинг Хабиба, но с меньшей интенсивностью.

После легкой победы над очень большим, но не очень техничным Джоуи Беркенбошем Алискеров вышел на черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Джеральдо Нето. В этом поединке Алискеров доминировал. Он показывал отличную работу в клинче и сильные базовые навыки бокса.

В третьем раунде прессинг Алискерова оказался слишком тяжелым для его соперника и тот упал около сетки после серии ударов. Очередной финиш для Икрама Алискерова. «Я, наверное, доказал, что самбо все-таки лучше, чем джиу-джитсу».

Следующим соперником Алискерова стал Хамзат Чимаев. Он, как и Алискеров, шел на серии побед, но не такой длинной. На момент их поединка у Чимаева было лишь четыре боя в профессиональных ММА. Для многих их встреча стала самой ожидаемой, несмотря на то что не была главной в карде.

В начале поединка Алискеров выглядел более зрелым бойцом. Чимаев летел вперед, делая много движений и постоянно двигаясь вперед-назад. Казалось, он был слишком заряжен. Уже через 20 секунд Алискеров поймал соперника левым хуком, который заставил Чимаева сделать проход в одну ногу.

Эта попытка прохода не удалась

Через несколько секунд уже Алискеров оказался на земле: среагировал на показ на джеб от Чимаева и решил ответить силовым джебом. В итоге пропустил от соперника на противоходе и упал в нокдаун.

Чимаев делает финт на джеб

Алискеров реагирует, выбрасывает джеб в ответ и пропускает на противоходе

После нокдауна Алискеров быстро встал – началась борьба в клинче. В ней каждый из бойцов пытался использовать сильные стороны: вольник Чимаев старался пройти в одну ногу или сделать скручивание со спины, а самбист Алискеров заходил на бросок из клинча. Бойцы оказались очень близкими по уровню в борьбе, и ни у кого так и не получилось провести перевод с контролем.

Из-за этого поединок продолжился в стойке. Чимаев лучше выглядел на ногах. Казалось, что в боксе он слегка превосходил соперника за счет большей скорости, хоть и иногда слишком агрессивно шел в атаку. Нокаут стал очень неожиданным завершением поединка:

Чимаев делает финт на проход в ноги

Алискеров прочитал его и ответил джебом, но попал лишь вскользь

Чимаев наказал открывшегося соперника апперкотом

«Сейчас уже четыре года прошло после этого боя, и много воды утекло. Я на этом поражении не зацикливаюсь. Так получилось, что я пропустил удар, который не ожидал. Такое бывает в нашем виде спорта.

Я еще тогда считал себя бойцом уровня UFC и думал, что выиграю этот бой, но Хамзат меня переиграл. Он сам все доказал, когда перешел в UFC и добился и там высоких результатов», – говорил Алискеров.

Алискеров восстановился после нокаута и снова выдал сильную серию без поражений. Победа в лиге Хабиба привела его в UFC

Спустя восемь месяцев после того нокаута Алискеров вернулся. Соперником стал Диего Гонсалес – идеальный вариант для возвращения на победную серию. Алискеров отлично работал коленями, используя колоссальное преимущество в росте. У него залетали и летящие колени, и колени по корпусу.

Руки работали не хуже: уже в первом раунде Гонсалес так много пропустил в голову, что Алискеров отправил его в нокдаун обычной двойкой. В третьем раунде очередной точный удар коленом от Алискерова навстречу снова отправил Гонсалеса в нокдаун, который стал финальным.

Два последних поединка в Brave Алискеров закончил кимурой. Первым соперником стал Денис Тюлюлин. В этом бою Алискеров показал мастер-класс по самбо. В первом раунде он сделал несколько топовых амплитудных бросков, забрал спину, но не воспользовался такой возможностью. Во втором раунде давление продолжилось. Вот прекрасный проход в две ноги после прямого с подшагиванием:

Тюлюлин пробивает прямой с подшагом, Алискеров делает нырок

Алискеров пользуется этим и делает проход в две ноги

В третьем раунде Алискеров перебивал Тюлюлина и в стойке. Отличная работа джебом и выходящими из джеба комбинациями, контроль дистанции, уход от медленных атак Тюлюлина. Спустя минуту работы в стойке Алискеров снова перевел соперника на настил и выполнил кимуру из хаф-гарда. Очередная остановка в третьем раунде.

После еще одной победы кимурой над Миро Юрковичем Алискеров провел в Eagle FC бой против На-Шона Баррелла. Только магия стойкости позволили Барреллу оставаться в поединке все три раунда.

Алискеров выходил на гильотину, отправлял соперника в нокдаун, попадал коленом в прыжке. Уже после этого перформанса он попал в Dana White’s Contender Series, где ему скормили ударника Марио Соузу. Алискеров завершил поединок за половину раунда – снова кимурой.

После победы над Соузой Алискеров получил контракт в UFC. Первый (и на данный момент последний) бой в промоушене он провел против Фила Хоуза. В начале поединка Хоуз прижал соперника к сетке, где обычно прессингующему Алискерову было очень некомфортно. Как только Алискеров занял центр клетки, случился нокаут.

Хоуз прессингует Алискерова с ударами

Алискеров занял центр клетки

Спустя 19 секунд Алискеров отправил Хоуза в нокаут

«Я почувствовал, что очень хорошо ему попал. Удар очень плотный получился, быстрый. Я уже понял, что он не встанет. Мысли какие могут быть, если бой закончился? Самые радостные эмоции! Эмоции зашкаливают в этот момент. Я хотел, честно говоря, побороться», – сказал Алискеров в интервью после победы.

Чего ожидать от Алискерова в новом поединке?

Алискеров – классический дагестанский самбист. В нем прослеживаются все черты, которые мы видели в Махачеве, Хабибе и других представителях школы Абдулманапа Нурмагомедова. Все строится вокруг прессинга. Когда у Алискерова получается прессинговать, давить к сетке и инициировать клинч – бой за ним.

Навыки самбо позволяют делать амплитудные броски, после которых он легко форсирует переходы в доминирующие позиции. Одна из таких – боковой контроль, из которого Алискеров часто выходит на кимуру, классический прием в самбо наравне с рычагом локтя.

Часто он выходит за спину соперникам в бэк-маунт, но плохо реализует такие позиции через сабмишены, чаще финишируя граунд-энд-паундом. И, конечно, тот самый легендарный самбистский контроль в партере, с помощью которого Алискеров может засушить раунд.

В ударке больше всего выделяется джеб. Через него Алискеров начинает комбинации: чаще всего очень простые, но рабочие. Он несколько раз отправлял соперников в нокаут обычными двойками.

Больше ничего выделяющегося в стойке нет, как и серьезно проседающего. Фундаментальные навыки Алискерова на топовом уровне, но не стоит ждать от него ударов с разворота ногами или многоударных комбинаций руками с пивотами и сменами стойки.

У его нового соперника Уоррли Алвеса 14 поединков в UFC. Алвес выступает в промоушене с 2014 года – полноправный ветеран. Но вряд ли вы так подумали, когда увидели его имя в новости про замену соперника у Алискерова.

В 2015 году Алвес побеждал Колби Ковингтона – и это пик его карьеры. Сильная сторона Алвеса – сабмишены: у него три победы сдачей соперника в UFC и шесть побед в карьере. Он достаточно динамичен в ударке, у него неплохой апперкот и хук передней рукой.

В остальном Алвес ничем не выделяется. Он пропускает ударов больше, чем наносит – из-за слабой защиты в стойке и постоянного желания зарубиться. У него неплохая работа в партере, но мало попыток перевода, поэтому, даже несмотря на неплохой процент удачных тейкдаунов (50%), он не может использовать джиу-джитсу достаточно часто. В последнее время Алвес редко бьется. И самое главное – выступает в полусредней весовой категории.

Против Алискерова у Алвеса мало шансов. Да, он достаточно зрелищный боец, который любит драться в стойке, несмотря на хорошие показатели в партере. Но Алискеров больше, более мастеровитый и старается не рубиться с соперниками.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press