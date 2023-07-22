Артем Нагорный – с ревью турнира в Бостоне.

В Бостоне прошел турнир UFC 292, который не отличился большим количеством нокаутов, но точно запомнится редкими судейскими оценками и увлекательными сюжетами поединков.

Денис Тюлюлин не смог апсетнуть Грегори Родригеса. К поражению привела одна ошибка

К сожалению, в отличие от прошлого турнира, на котором Роман Копылов оформил отличный нокаут против Клаудио Рибейро, на UFC 292 россиянин не победил. Денис Тюлюлин был андердогом против мощного нокаутера и джитсера Грегори Родригеса. В этот раз букмекеры оказались правы.

Первую минуту поедника бойцы провели аккуратно, без серьезных попаданий. После этого Родригес сделал красивый корпусный бросок и оказался в гарде Тюлюлина. Денис неплохо работал из гарда, нанеся несколько опасных ударов локтем снизу.

Через несколько секунд Родригес поднял спину, в этот момент Тюлюлин решил, что поднимется, но просчитался:

Тюлюлин расцепляет гард и пытается вернуть ноги под себя, чтобы встать

Родригес вернулся в партер и улучшил позицию сначала до маунта, а потом до бэк-маунта, откуда он финишировал Тюлюлина

Вайдман порвал крестообразные связки колена и, похоже, завершит карьеру

Крис Вайдман вернулся в октагон спустя более чем два года после ужасающего перелома в бою против Юрая Холла. Соперник – другой заслуженный ветеран UFC Брэд Таварес, находящийся в не самой лучшей форме после двух поражений подряд от Дрикуса Дю Плесси и Бруно Силвы. Вайдман перед боем как всегда говорил о возвращении в титульную гонку: «Моя цель – титульный бой против Исраэля Адесаньи».

В поединке против Тавареса все сразу пошло не так. Вайдман не вкладывался в тейкдауны полностью, ограничиваясь попытками просто подхватить ногу соперника. Конечно, Таварес контрил все эти ленивые попытки тейкдаунов, при этом перебивая Вайдмана в стойке.

Ключевой проблемой Вайдмана стала стойка – он слишком сильно опирался на левую ногу из-за боязни получить рецидив травмы на правой ноге. Такая стойка открывала для Тавареса возможность атаковать переднюю ногу. Он ей отлично воспользовался, пробив за поединок 45 лоу-киков. Один из них привел к разрыву крестообразных связок в колене Вайдмана.

Таварес пробивает лоу-кик

Который приводит к тяжелой травме колена Вайдмана

Джеб Веры решил исход поединка против Муньоза

Марлон Вера вышел на поединок против Педро Муньоза после разгромного поражения от Кори Сэндхагена. Муньоз – отличный джитсер с хорошей ударкой, а главное – крепким подбородком. Это ставило под угрозу перспективы Веры. В поединках, которые он не завершил досрочно, его рекорд – 4-8.

Первый раунд был очень равным. Муньоз привычно для себя и для всех членов American Top Team бил калф-кики, попав 16 из 16 за раунд. Вера же искал варианты с помощью прямых ударов руками и длинных апперкотов. Марлон хорошо защищался, парируя многие удары руками Муньоза. Лишь 14 из 44 ударов в первом раунде попали в голову Веры.

В дальнейшем ход поединка изменили джебы Марлона Веры. Он прибавил в объеме ударов и перебил Муньоза 49-45 по акцентированным ударам и 37-23 по ударам в голову во втором раунде. В третьем Вера еще больше взвинтил темп: 53-30 по акцентированным ударам. Муньозу не хватало роста и размаха рук, он не мог зайти на нужную дистанцию из-за длинных и быстрых джебов Веры, который впервые с июня 2021 года перебил соперника по общему количеству ударов.

Гэрри избивал Мэгни три раунда, хотя мог закончить поединок в первом

Еще на пресс-конференции Иэн Гэрри начал охоту за Нилом Мэгни из-за достаточно обычной, особенно в мире UFC, фразы: «Я собираюсь надрать Гэрри задницу, как я делаю с сыном, когда хочу преподать ему урок». Иэн запретил Мэгни говорить на пресс-конференции, перебивая его каждый раз, когда тот отвечал на вопрос.

Гэрри начал пробивать Мэгни еще в первом раунде. Он повредил его ногу первым же лоу-киком, после чего подбил ее еще несколько раз, при этом не заходя в партер. Во втором раунде Гэрри окончательно выбил ногу соперника.

Гэрри пробивает идеальный по точности калф-кик

Мэгни начинает хромать и корчиться от боли

После этого Гэрри мог легко финишировать Мэгни, учитывая его скорость, точность и работу на челноках. Но он как будто хотел проучить, поиздеваться над соперником, либо просто опасался клинча и джиу-джитсу Мэгни. Один из судей этого поединка оценил поединок 30-24, а один из журналистов – 30-23, что, конечно, не соответствует правилам оценки, но прекрасно отражает ход поединка.

Чжан показала отличное джиу-джитсу и полностью разбила Аманду Лемос

Вэйли Чжан была одним из самых больших фаворитов турнира и полностью оправдала ожидания. Против Аманды Лемос, спортсменки с высокой нокаутирующей мощью, она выбрала лучшую тактику – измотать в партере, нагрузить мышцы ее рук и лишить главного козыря. Началось все снова с лоу-кика, как уже было в бою Мэгни – Гэрри и Вайдман – Таварес.

Идеальный тайминг лоу-кика от Вэйли

Который приводит к положению сверху для Вэйли

Нельзя сказать, что Лемос совсем не умеет работать в партере. Вэйли была в опасности в первом раунде, когда Аманда поймала ее в очень плотный удушающий Д’Арс.

Шея в замке, одна из ног также в замке – очень опасная позиция

Но благодаря отличной работе ногами при выходе из замка и при атаке коленями в партере по корпусу Вэйли выбралась из удушающего и даже развернула позицию, получив бэк-маунт. Из этой позиции она нанесла огромный тоннаж ударов, бой был близок к остановке.

Вэйли растянула Лемос на земле, получила контроль спины и нанесла огромный урон сверху

Борьба и грэпплинг Вэйли были на высоте – шесть из семи удачных тейкдаунов, более 16 минут контроля, 96 ударов на земле. Чжан спокойно проходила гард Лемос, легко улучшала позицию из хаф-гарда в боковой контроль, несколько раз забирала спину. Один из судей оценил этот поединок 50-43. Никто не будет удивлен, если Вэйли получит черный пояс по БЖЖ после этого поединка.

Стерлинг не справился с контролем клетки и попался на классическую ловушку О’Мэлли

В тактическом профайле Шона О’Мэлли мы отмечали, что для победы над Стерлингом ему нужно постоянно двигаться, уходить от края клетки и прессинга. О’Мэлли пользовался каждой ошибкой и неосторожным движением Стерлинга, чтобы уйти от сетки и занять центр октагона.

Стерлинг прессингует О’Мэлли

Выбрасывает абсолютно неэффективный сайд-кик в прыжке

Бойцы вернулись в центр клетки

Ближе к середине раунда Стерлинг избрал другую тактику – оставить О’Мэлли центр октагона, чтобы он сам пришел к нему, после чего сделать тейкдаун в противоход. Но О’Мэлли был предельно аккуратен в первом раунде. Он не собирался форсировать события и в основном атаковал в киками. В этом был риск – Стерлинг известен умением ловить кики и использовать их для тейкдаунов. Но в этот раз это не получилось.

Стерлинг слишком сильно опасался тейкдаунов не в тайминг. Он отошел от привычной стратегии и поставил на качество проходов, а не количество. Ставка не сыграла – первую попытку Стерлинг сделал лишь в конце раунда. Но эта попытка выиграла ему раунд, хотя отсутствие постоянной работы в борьбе и грэпплинге оставило О’Мэлли слишком много сил на второй раунд.

Во втором раунде Стерлинг заходил на тейкдаун после падения О’Мэлли, но тот отлично справился с этой попыткой за счет контроля кисти Алджо. После чего случился нокаут, который был классикой О’Мэлли всю его карьеру (об этом мы также писали в профайле Шона).

О’Мэлли выбрасывает прямой удар ногой

Стерлинг бросается вперед с левым прямым, О’Мэлли делает челнок назад

Стерлинг проваливается, О’Мэлли контрит идеальным ударом с правой

Шон О’Мэлли прекрасно подготовился, четко следовал геймплану, уходил от попыток тейкдаунов Стерлинга, а те, которые были – останавливал. Сам же Стерлинг грубо нарушил главное правило боя против контрпанчера – не тянутся за ним, не проваливаться и всегда держать ноги под собой. За что в итоге и поплатился.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Rutherford