Разбираем особенности перед возможным боем с Тайсоном.

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок против Майка Тайсона и готов выйти на ринг уже 28 октября в Саудовской Аравии, когда подерется другая гибридная пара – Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. «Мне было бы интересно, я бы подготовился», – заявил Емельяненко.

Поединков или спаррингов Федора по боксу мы не видели, поэтому его навыки возможно оценить только по боям в ММА-промоушенах. И как?

Стойка Емельяненко: нестандартная для бокса, но рабочая в ММА. Она была эффективной во времена молодого Федора

Даже простым любителям бокса понятно: стойка Емельяненко – неправильная. Он слишком открыт для джебов, держит руки очень широко, часто – очень низко. Но в ММА открытая стойка с низкими руками дает бойцу сразу несколько преимуществ.

Стойка Емельяненко в бою против Родриго Ногейры

Первое – защита от тейкдаунов. Низкое положение рук позволяет быстро вставлять их под руки соперника, делающего проход = андерхук. Но для Федора это, очевидно, было не главным. Мастер спорта по самбо и дзюдо спокойно мог бы защищаться от проходов и тейкдаунов и с высоко поднятыми руками.

Второе – неожиданные траектории ударов. Когда руки расположены низко, сопернику тяжело увидеть начало удара и, соответственно, на него среагировать.

Руки бойца UFC Стивена Томпсона расположены низко, а взгляд Висенте Люке направлен высоко. Люке сконцентрирован не на руках Томпсона и увидит начало удара нечетко

Третье – индивидуальные особенности Емельяненко. О них говорил тренер Федора Александр Мичков: «Я пытался поставить его в классическую боксерскую стойку, что-то сообразить, но это не подходило Федору. Он мне жаловался: «Когда я держу руки высоко, я не вижу атаки соперника и не успеваю».

Классическая теория бокса говорит, что такое положение рук значительно ухудшает защиту. В ММА это не совсем так. Причина – размер перчаток. Высокое положение рук в боксе позволяет полностью перекрыться и уйти от ударов в глухой защите. А в ММА она работает только у очень ограниченного числа бойцов – например, у Петра Яна.

Поэтому в ММА важны работа корпусом и ногами, защита за счет челноков и оттяжек. В этом ранний Емельяненко был очень хорош. Федор времен Pride – тяжеловес со скоростью полутяжеловеса или даже средневеса. Это позволило выйти из боя с Мирко Филиповичем, лучшим ударником тех времен в тяжелом весе, всего с 10 пропущенными акцентированными ударами.

Техника ударов Емельяненко: необычная и корявая, но работала из-за невероятной скорости и связки с клинчем

Классика Емельяненко – начало комбинации с правой руки. Чаще всего это был правый кросс, но иногда проходили даже правые оверхенды. Если соперник рядом с канатами, то этот удар правой рукой быстро превращался в проход в клинч к сопернику, где Емельяненко с навыками дзюдо и самбо чувствовал себя очень комфортно.

Емельяненко заряжает тяжелый удар правой рукой

И тут же попадает в клинч

Который превращается в попытку броска

Когда соперник был не у канатов, Емельяненко блицевал длинными размашистыми сериями. После прямой правой шла левая на подскоке, а после левой Емельяненко все же шел в клинч или продолжал чередовать удары левой и правой на высочайшей для его веса скорости.

Емельяненко пробивает правый прямой, который служит отвлекающим маневром

За правым прямым заходит левый боковой точно в челюсть Тима Сильвии

Федор захватывает шею правой рукой и набрасывает апперкоты левой рукой из клинча

Емельяненко развивает атаку и отправляет Сильвию в нокдаун, после чего завершает бой удушающим

Проблема, что Емельяненко был слишком открыт во время таких серий. Его слабая защита становилась еще хуже, когда он переставал возвращать руки к подбородку. Но скорость, сила и тайминг серий Федора были так хороши, что его никто не мог наказать за недостаточную осторожность.

Что случилось с боксом Емельяненко в 2010-х? Отсутствие угрозы борьбы и падение скорости лишили его преимуществ

Проблемы начались еще с боя против Андрея Орловского в 2009 году. Этот поединок закончился вирусным нокаутом от Емельяненко, когда он блестяще сконтрил попытку летящего колена от Орловского коронным правым оверхендом. Но что было до этого удара? Федор попал лишь четыре удара до нокаутирующей правой против 15 – от Орловского. Точность колоссально различалась: 29% против 51%.

В чем причина? Отличная подготовка Орловского. У него были наработки против классической тактики Емельяненко: правый прямой, подскок и клинч + преимущество в скорости и росте для реализации этих наработок.

Емельяненко пробивает правой – Орловский ныряет под него и контрит правым оверхендом

Емельяненко пробивает правой, сильно промахивается и проваливается из-за оттяжки Орловского

Федор пытается завязать клинч, а Орловский встречает эту попытку прекрасным апперкотом

Следующий бой Емельяненко показал, что соперники действительно нашли контрприемы его блицу. Бретт Роджерс так же перебивал Федора в первом раунде: 14 акцентированных ударов против четырех и 58% попаданий против 25%.

Емельяненко показывает финт левой рукой и заряжает правую. В этот момент Роджерс ловит его джебом и разбивает нос

Роджерса измотала борьба в конце первого раунда – на второй он вышел сильно уставшим, в отличие от Емельяненко, который всегда выделялся отличным кардио. При этом борьбу, которая ему так помогала всю карьеру и помогла в этом поединке, Емельяненко использовал в следующих боях очень редко.

Неаккуратность в защите стала все больше проявляться с падением скорости и ухудшением реакции, связанными с возрастом. Жесткие поединки против Сильвы и Мальдонадо, нокауты против Хендерсона, Митриона и Бейдера были следствием.

С возрастом Емельяненко не изменил технику и тактику в боксе. Такая же надежда на блиц, размашистые удары и быстрые комбинации. Выглядит как игра ва-банк – нокаутировать или быть нокаутированным. Это сработало против Тимоти Джонсона два года назад, но не помогло против Райана Бейдера в феврале-2023.

Если поединок против Тайсона все-таки состоится, Емельяненко, конечно, будет фаворитом. Он только что закончил спортивную карьеру, все еще в неплохой физической форме, спаррингует с топовым полутяжеловесом и тяжеловесом Bellator. Тайсон на 10 лет старше, и, несмотря на фантастические видео тренировок, совсем не в той физической форме. Но спор об уровне боксерской техники Емельяненко и Тайсона совсем не имеет смысла. Если бы поединок прошел хотя бы 10 лет назад – у Федора не было бы шансов.

Фото: East News/AP Photo/Paul Beaty